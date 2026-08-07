Vozík Classic IV

S čeľusťovým žmýkacím zariadením na flexibilné použitie: Čistiaci vozík s veľkorysým odkladacím priestorom ako aj 4 vedrami s objemom 4 litre a 2 vedrami s objemom 15 litrov.

Vďaka svojej veľkorysej prepravnej kapacite a veľkému modulu na likvidáciu odpadu je nielen nákladovo výhodný vozík Classic IV vhodný na každodenné čistenie, ale je považovaný za výnimočný aj pri dodávke a likvidácii. Aby sa minimalizovalo úsilie vyžadované čistiacimi prostriedkami, je vozík na čistenie vybavený kvalitným a ergonomickým lisom na mop. Vozík Classic IV so svojimi štyrmi otočnými kolesami sa tiež veľmi ľahko ovláda. Súčasťou štandardnej výbavy sú štyri farebne rozlíšené 6-litrové vedrá, ako aj dve 15-litrové vedrá. Robustný a lakovaný oceľový rám tiež zaisťuje dlhú životnosť.

Vlastnosti a výhody
Vysoká kvalita
  • Vysoko kvalitné materiály a veľmi robustný dizajn.
Najlepšia ergonómia
  • Efektívny žmýkací mechanizmus vhodný pre chrbát.
Ľahká manévrovateľnosť
  • Štyri otočné kolesá umožňujú ľahké manévrovanie v obmedzených priestoroch.
Špecifikácie

Technické údaje

Program CLASSIC
Materiál Oceľ potiahnutá plastom / PP
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 20,2
Hmotnosť balenia (kg) 23
Rozmery (d x š x v) (mm) 1385 x 650 x 1070
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 1385 x 650 x 1070
Príslušenstvo