Vozík Classic IV
S čeľusťovým žmýkacím zariadením na flexibilné použitie: Čistiaci vozík s veľkorysým odkladacím priestorom ako aj 4 vedrami s objemom 4 litre a 2 vedrami s objemom 15 litrov.
Vďaka svojej veľkorysej prepravnej kapacite a veľkému modulu na likvidáciu odpadu je nielen nákladovo výhodný vozík Classic IV vhodný na každodenné čistenie, ale je považovaný za výnimočný aj pri dodávke a likvidácii. Aby sa minimalizovalo úsilie vyžadované čistiacimi prostriedkami, je vozík na čistenie vybavený kvalitným a ergonomickým lisom na mop. Vozík Classic IV so svojimi štyrmi otočnými kolesami sa tiež veľmi ľahko ovláda. Súčasťou štandardnej výbavy sú štyri farebne rozlíšené 6-litrové vedrá, ako aj dve 15-litrové vedrá. Robustný a lakovaný oceľový rám tiež zaisťuje dlhú životnosť.
Vlastnosti a výhody
Vysoká kvalita
- Vysoko kvalitné materiály a veľmi robustný dizajn.
Najlepšia ergonómia
- Efektívny žmýkací mechanizmus vhodný pre chrbát.
Ľahká manévrovateľnosť
- Štyri otočné kolesá umožňujú ľahké manévrovanie v obmedzených priestoroch.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|CLASSIC
|Materiál
|Oceľ potiahnutá plastom / PP
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|20,2
|Hmotnosť balenia (kg)
|23
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1385 x 650 x 1070
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|1385 x 650 x 1070