Vozík Flexo Mate Expert 100/M
Veľký čistiaci vozík FM Expert 100/ M kombinuje ručné a mechanické čistiace systémy. Priestor pre stroj na chemické alebo mokré čistenie. 12 l vedro na ručné čistenie.
FM Expert 100/ M sa môže pochváliť otvoreným dizajnom a veľkorysými proporciami. Môže sa použiť na mokré a chemické čistenie, či už ručne pomocou metódy predkondicionovania alebo mechanicky pomocou vhodných strojov. Vozík má dostatok priestoru na pohodlnú a jednoduchú integráciu buď BR 30/1 Bp alebo T 9/1 Bp. Vyraďovací modul je možné podľa potreby posúvať nahor a nadol a môže pojať vložky do košov rôznych veľkostí. Čistiace náčinie je možné bezpečne uskladniť v štyroch praktických 6-litrových vedrách a oddeliť ich podľa plochy. 16-litrová výsuvná zásuvka, ktorú je možné umiestniť tak, aby vyhovovala požiadavkám, je vhodná na prenášanie dodatočného vybavenia. Vďaka dodaným pripojeniam FlexiLink je možné efektívne integrovať mop systémy, chápadlá a užitočné náradie. Podľa potreby môžu byť pripevnené na vonkajšie strany FlexoMate. Háčik je možné použiť na zavesenie výstražnej značky alebo WVP 10 Adv.
Vlastnosti a výhody
Vyraďovací modul s nastaviteľným uhlom výšky 30° pre jednoduché vyprázdňovanie
Flexibilná integrácia stroja (BR 30/1 Bp, T 9/1 Bp) skracuje čas čistenia o 15%
16-litrová výsuvná zásuvka je výškovo nastaviteľná a prístupná z oboch strán
Prípojky Toolflex na vonkajších stranách na pripevnenie čistiaceho náradia
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|ADVANCED
|Farba
|Antracitová
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|25
|Hmotnosť balenia (kg)
|52,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1780 x 563 x 1020
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|1200 x 800 x 780
Video
Príslušenstvo
Vozík Flexo Mate Expert 100/M náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher