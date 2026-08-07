Vozík Flexo Mate Expert 100/W
Veľký čistiaci vozík FM Expert 100/ W s dvojitým čistiacim systémom vedra. Najlepšie riešenie pre rozsiahle a náročné čistiace úlohy.
FM Expert 100/ W je veľký a otvorený čistiaci vozík pre efektívnu prevádzku pri rozsiahlych čistiacich úlohách. Má nastaviteľný systém dvojitého vedra s univerzálnym lisom. Ak odstránite vedrá a mop press, môžete namiesto toho integrovať stroj. Vyraďovací modul je možné podľa potreby posúvať nahor a nadol a je vhodný pre vložky do košov rôznych veľkostí. Čistiace náčinie je možné skladovať v štyroch 6-litrových vedrách, ktoré sa dajú oddeliť pre rôzne oblasti. 16-litrová výsuvná zásuvka, ktorú je možné umiestniť tak, aby vyhovovala požiadavkám, tiež poskytuje dostatok úložného priestoru na prenášanie dodatočného vybavenia. Dodávané prípojky Toolflex umožňujú kompaktnú integráciu mop systémov a ďalších zariadení. Na pripevnenie výstražnej značky alebo WVP 10 Adv je k dispozícii háčik alebo WVP 10 Adv. Toolflex a háčiky je možné podľa potreby pripevniť na vonkajšie strany FlexoMate.
Vlastnosti a výhody
Vyraďovací modul s nastaviteľným uhlom výšky 30° pre jednoduché vyprázdňovanie
16-litrová výsuvná zásuvka je výškovo nastaviteľná a prístupná z oboch strán
Prípojky Toolflex na vonkajších stranách na pripevnenie čistiaceho náradia
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|STANDARD
|Farba
|Antracitová
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|28,5
|Hmotnosť balenia (kg)
|32,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1518 x 653 x 1020
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|1100 x 600 x 750
Video
Príslušenstvo
Vozík Flexo Mate Expert 100/W náhradný diel
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