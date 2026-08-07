Vozík Flexo Mate Expert 100/W

Veľký čistiaci vozík FM Expert 100/ W s dvojitým čistiacim systémom vedra. Najlepšie riešenie pre rozsiahle a náročné čistiace úlohy.

FM Expert 100/ W je veľký a otvorený čistiaci vozík pre efektívnu prevádzku pri rozsiahlych čistiacich úlohách. Má nastaviteľný systém dvojitého vedra s univerzálnym lisom. Ak odstránite vedrá a mop press, môžete namiesto toho integrovať stroj. Vyraďovací modul je možné podľa potreby posúvať nahor a nadol a je vhodný pre vložky do košov rôznych veľkostí. Čistiace náčinie je možné skladovať v štyroch 6-litrových vedrách, ktoré sa dajú oddeliť pre rôzne oblasti. 16-litrová výsuvná zásuvka, ktorú je možné umiestniť tak, aby vyhovovala požiadavkám, tiež poskytuje dostatok úložného priestoru na prenášanie dodatočného vybavenia. Dodávané prípojky Toolflex umožňujú kompaktnú integráciu mop systémov a ďalších zariadení. Na pripevnenie výstražnej značky alebo WVP 10 Adv je k dispozícii háčik alebo WVP 10 Adv. Toolflex a háčiky je možné podľa potreby pripevniť na vonkajšie strany FlexoMate.

Vlastnosti a výhody
Vyraďovací modul s nastaviteľným uhlom výšky 30° pre jednoduché vyprázdňovanie
16-litrová výsuvná zásuvka je výškovo nastaviteľná a prístupná z oboch strán
Prípojky Toolflex na vonkajších stranách na pripevnenie čistiaceho náradia
Špecifikácie

Technické údaje

Program STANDARD
Farba Antracitová
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 28,5
Hmotnosť balenia (kg) 32,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 1518 x 653 x 1020
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 1100 x 600 x 750

Video

Príslušenstvo
Vozík Flexo Mate Expert 100/W náhradný diel

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