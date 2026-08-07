Vozík Flexo Mate Expert 50/P
Stredne veľký, kompaktný čistiaci vozík FM Expert 50/ P s čistiacim systémom pre predkondicionovanie. Závesné vedrá a podnosy sa dajú ľahko odstrániť pre priestorovo úsporné skladovanie.
Ako kompaktný a otvorený čistiaci vozík je FM Expert 50/ P obzvlášť vhodný na použitie s metódou predkondicionovania. Vyraďovací modul je možné podľa potreby posúvať nahor a nadol a môže pojať vložky do košov rôznych veľkostí. Čistiace náčinie je možné pohodlne skladovať v štyroch 6-litrových vedrách a oddeliť ich podľa oblasti. Dodatočné vybavenie je možné uložiť do 16-litrovej výsuvnej zásuvky, ktorú je možné umiestniť tak, aby vyhovovala požiadavkám. To znižuje ďalšie cesty tam a späť v procese čistenia. Vďaka dodaným spojom FlexiLink je možné prenášať aj mop systémy a ďalšie užitočné náradie. FlexoLink XL je vhodný na pripevnenie výstražnej značky alebo WVP 10 Adv. Pripojenia Toolflex aj háčik je možné podľa potreby pripevniť na vonkajšiu stranu FlexoMate. Závesné vedro a podnosy sa dajú ľahko odstrániť, aby sa ušetrilo miesto pri skladovaní vozíka.
Vlastnosti a výhody
Vyraďovací modul s nastaviteľným uhlom výšky 30° pre jednoduché vyprázdňovanie
16-litrová výsuvná zásuvka je výškovo nastaviteľná a prístupná z oboch strán
Vďaka kompaktným rozmerom je vozík veľmi manévrovateľný a ľahko sa odkladá
Prípojky Toolflex na vonkajších stranách na pripevnenie čistiaceho náradia
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|ADVANCED
|Farba
|Antracitová
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|23,5
|Hmotnosť balenia (kg)
|26,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1210 x 663 x 1200
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|910 x 580 x 440
Video
Príslušenstvo
Vozík Flexo Mate Expert 50/P náhradný diel
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