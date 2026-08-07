Vozík Flexo Mate ExpertPro 100/P
Veľký čistiaci vozík FM ExpertPro 100/ P so systémom predkondicionovania. Uzavretý priestor na likvidáciu odpadu, dostatok priestoru na čistenie nástrojov a skladovanie.
Vďaka uzavretému dizajnu a rozšírenej základovej doske je veľký čistiaci vozík FM ExpertPro 100/P ideálny na čistenie hygienicky citlivých oblastí a na použitie metódy predkondicionovania. Integrovaný modul likvidácie môže pojať vložky do koša rôznych veľkostí a otvára sa nožným pedálom. Ďalšie vybavenie je možné skladovať v štyroch 6-litrových vedrách a uchovávať oddelene v závislosti od oblasti použitia. Pre ešte väčší úložný priestor má vozík aj dve ďalšie zásuvky s objemom 16 a 32 litrov. Môžu byť umiestnené podľa potreby a sú vhodné na pohodlné prenášanie čistiaceho náradia a stroje ako EB 30/1 Bp Li-Ion je možné ľahko pripevniť na vonkajšie strany FlexoMate pomocou dodaných pripojení FlexoLink. FlexoLink XL je možné použiť na pripevnenie výstražnej značky alebo WVP 10 Adv. Dvere a bočné panely je možné personalizovať pomocou nálepiek. Dve brzdy zaistia vozík na mieste, a to aj na svahovitom podklade. Ergonomicky tvarovaný FlexoGrip znižuje namáhanie ramien a ramien pri tlačení. Dvere push-to-open je možné individuálne nastaviť pre pravákov alebo ľavákov.
Vlastnosti a výhody
FlexoGrip: ergonomicky výškovo nastaviteľný, odbremeňuje ramená a zápästia od namáhania
Nožný pedál pre rýchle a jednoduché otvorenie krytu na module likvidácie
Uzavretý všade okolo, ideálny na čistenie v hygienicky citlivých priestoroch
Brzdy na dvoch kolesách zaistia vozík aj na svahovitom povrchu
Prípojky Toolflex na vonkajších stranách na pripevnenie čistiaceho náradia
Veľká základová doska ponúka dostatok miesta pre extra veľké úložné objemy
Systém push-to-open zaisťuje intuitívne a jednoduché ovládanie dverí
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|ADVANCED
|Farba
|Antracitová
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|42
|Hmotnosť balenia (kg)
|48
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1564 x 563 x 1229
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|1100 x 600 x 780
Výbava
- Uzavretý vozík s dvierkami
Video
Príslušenstvo
Vozík Flexo Mate ExpertPro 100/P náhradný diel
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