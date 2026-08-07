Vozík Flexo Mate ExpertPro 100/W
Veľký čistiaci vozík FM ExpertPro 100/ W so systémom predkondicionovania a ľahko prístupnou nádobou na odpad. Zariadenie bezpečne uložené v uzavretej strednej časti.
Veľký čistiaci vozík FM ExpertPro 100/ W so systémom dvojitého vedra a univerzálnym lisom je ideálny pre ekonomické čistenie. Ľahko prístupný modul likvidácie je možné podľa potreby posúvať nahor a nadol a môže pojať vložky do košov rôznych veľkostí. Dosku držiaka vložky do koša je možné bez námahy vybrať a držiak vložky do koša sa sklopí, aby sa ušetrilo miesto v skladovacej miestnosti. So štyrmi veľkorysými 6-litrovými vedrami je možné ďalšie vybavenie skladovať a triediť oddelene podľa farebne odlíšených oblastí. Prídavná 16-litrová výsuvná zásuvka môže byť umiestnená tak, aby vyhovovala požiadavkám a je pohodlným spôsobom prenášania čistiaceho náradia. Vďaka dodaným spojom Toolflex je možné úhľadne integrovať mop systémy a ďalšie vybavenie. Na pripevnenie výstražnej značky alebo WVP 10 Adv je k dispozícii háčik alebo WVP 10 Adv. Toolflex a háčiky je možné podľa potreby pripevniť na vonkajšie strany FlexoMate. Silné brzdy na dvoch kolesách umožňujú zaparkovanie vozíka aj na svahu. Dvere a bočné panely je možné personalizovať nálepkami a dvere push-to-open je možné nastaviť špeciálne pre pravákov alebo ľavákov.
Vlastnosti a výhody
Vyraďovací modul s nastaviteľným uhlom výšky 30° pre jednoduché vyprázdňovanie
Uzavretý všade okolo, ideálny na čistenie v hygienicky citlivých priestoroch
Brzdy na dvoch kolesách zaistia vozík aj na svahovitom povrchu
Prípojky Toolflex na vonkajších stranách na pripevnenie čistiaceho náradia
Systém push-to-open zaisťuje intuitívne a jednoduché ovládanie dverí
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|STANDARD
|Farba
|Antracitová
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|35
|Hmotnosť balenia (kg)
|39,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1518 x 650 x 1021
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|1100 x 595 x 740
Výbava
- Uzavretý vozík s dvierkami
Video
Príslušenstvo
Vozík Flexo Mate ExpertPro 100/W náhradný diel
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