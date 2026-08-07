Vozík Flexo Mate ExpertPro 100/W Tp
Najväčší čistiaci vozík FM ExpertPro 100/ W Tp pre rozsiahle čistiace úlohy. Systém dvojitého koša na skladacom paneli, efektívne nakladanie s odpadom a bezpečný úložný priestor.
Kvalitný a najväčší čistiaci vozík FM ExpertPro 100/ W Tp sa môže pochváliť uzavretou konštrukciou a veľkou základovou doskou. To poskytuje priestor pre dôležité prvky ekonomického čistenia, ako je metóda vedra s univerzálnym lisom (1 vedro pre čistú a špinavú vodu). Bez vedra je možné dosku zložiť, aby sa ušetrilo miesto. Integrovaný modul likvidácie pojme vložky do koša rôznych veľkostí a je možné ho otvárať nožným pedálom. Čistiace náčinie je možné skladovať v štyroch 6-litrových vedrách a oddeliť ich podľa oblasti použitia. 16-litrová výsuvná zásuvka, ktorú je možné umiestniť tak, aby vyhovovala požiadavkám, ponúka ešte viac úložného priestoru. Ďalšie vybavenie je možné efektívne integrovať pomocou dodaných pripojení FlexoLink, ktoré je možné podľa potreby pripevniť na vonkajšie strany FlexoMate. FlexoLink XL je možné použiť na pripevnenie značky alebo WVP 10 Adv. Silné brzdy na dvoch kolesách zaisťujú, že vozík je vždy bezpečný a stabilný, a to aj na svahoch. Ergonomicky nastaviteľný FlexoGrip znižuje namáhanie ramien a ramien. Dvere push-to-open je možné nastaviť pre pravákov alebo ľavákov.
Vlastnosti a výhody
FlexoGrip: ergonomicky výškovo nastaviteľný, odbremeňuje ramená a zápästia od namáhania
Nožný pedál pre rýchle a jednoduché otvorenie krytu na module likvidácie
Uzavretý všade okolo, ideálny na čistenie v hygienicky citlivých priestoroch
Brzdy na dvoch kolesách zaistia vozík aj na svahovitom povrchu
Prípojky Toolflex na vonkajších stranách na pripevnenie čistiaceho náradia
Veľká základová doska ponúka dostatok miesta pre extra veľké úložné objemy
Systém push-to-open zaisťuje intuitívne a jednoduché ovládanie dverí
Predlžovaciu dosku je možné zložiť, aby sa ušetrilo miesto pri skladovaní alebo preprave vozíka
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|STANDARD
|Farba
|Antracitová
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|46
|Hmotnosť balenia (kg)
|51,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1831 x 650 x 1062
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|1100 x 600 x 780
Výbava
- Uzavretý vozík s dvierkami
Video
Príslušenstvo
Vozík Flexo Mate ExpertPro 100/W Tp náhradný diel
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