Vozík Flexo Mate ExpertPro 50/P
Kompaktný čistiaci vozík FM ExpertPro 50/ P, vhodný na predkondicionované čistenie. Bezpečne uzavretý priestor pre vedrá a priehradky na likvidáciu, aj vybavenie a čistiace prostriedky.
Kompaktný FM ExpertPro 50/ P je vďaka svojmu uzavretému dizajnu vhodný najmä na použitie v oblastiach citlivých na hygienu. Môže sa tiež použiť na metódu predkondicionovania pri efektívnom čistení povrchov. Zariadenie je možné skladovať v dvoch 6-litrových vedrách a oddeliť ich podľa oblasti použitia. Vozík má tiež 16-litrovú výsuvnú zásuvku, ktorá môže byť umiestnená tak, aby vyhovovala požiadavkám a je pohodlným spôsobom prenášania dodatočného čistiaceho riadu. Vďaka dodaným spojom Toolflex je možné integrovať mop systémy atď. Háčik je možné použiť na pripevnenie výstražnej značky alebo WVP 10 Adv. Pripojenia Toolflex aj háčik je možné podľa potreby pripevniť na vonkajšiu stranu FlexoMate. Dve kolesá majú namontované brzdy, ktoré zaručujú bezpečnú polohu aj na svahovitom povrchu. Výškovo nastaviteľný FlexoGrip znižuje namáhanie ramien a ramien pri tlačení vozíka. Dvere a bočné panely je možné personalizovať nálepkami a dvere push-to-open je možné nastaviť špeciálne pre pravákov alebo ľavákov.
Vlastnosti a výhody
FlexoGrip: ergonomicky výškovo nastaviteľný, odbremeňuje ramená a zápästia od namáhania
Uzavretý všade okolo, ideálny na čistenie v hygienicky citlivých priestoroch
Brzdy na dvoch kolesách zaistia vozík aj na svahovitom povrchu
Prípojky Toolflex na vonkajších stranách na pripevnenie čistiaceho náradia
Vďaka kompaktným rozmerom je vozík veľmi manévrovateľný a ľahko sa odkladá
Systém push-to-open zaisťuje intuitívne a jednoduché ovládanie dverí
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|ADVANCED
|Farba
|Antracitová
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|28,2
|Hmotnosť balenia (kg)
|35,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1051 x 564 x 1230
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|1120 x 580 x 500
Výbava
- Uzavretý vozík s dvierkami
Video
Príslušenstvo
Vozík Flexo Mate ExpertPro 50/P náhradný diel
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