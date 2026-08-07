Vozík Flexo Mate Swift 50/P
Priestorovo úsporný a kompaktný – FM Swift 50/ P s čistiacim systémom pre predkondicionovanie a výškovo nastaviteľným, skladacím odpadovým modulom. Pre maximálnu úsporu miesta.
Kompaktný a otvorený čistiaci vozík je obzvlášť vhodný na použitie predkondicionovaných mopov pri ručnom čistení. Vyraďovací modul je možné podľa potreby posúvať nahor a nadol a môže pojať vložky do košov rôznych veľkostí. Čistiace náčinie je možné bezpečne uskladniť v dvoch 6-litrových vedrách a oddeliť ich podľa oblasti (modrá pre bezproblémové priestory a červená pre čistiace priestory s najvyššími hygienickými požiadavkami, ako sú toalety). Vďaka dodaným pripojeniam FlexiLink je možné úhľadne integrovať mop systémy, chápadlá a ďalšie vybavenie. Na pripevnenie výstražnej značky je k dispozícii háčik alebo WVP 10 Adv.Toolflex a háčiky je možné pripevniť podľa potreby na vnútornú stranu FlexoMate.
Vlastnosti a výhody
Vyraďovací modul s nastaviteľným uhlom výšky 30° pre jednoduché vyprázdňovanie
Vďaka kompaktným rozmerom je vozík veľmi manévrovateľný a ľahko sa odkladá
Prípojky Toolflex na vonkajších stranách na pripevnenie čistiaceho náradia
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|ADVANCED
|Farba
|Antracitová
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|14
|Hmotnosť balenia (kg)
|16,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1004 x 563 x 1198
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|796 x 584 x 371
Video
Príslušenstvo
Vozík Flexo Mate Swift 50/P náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher