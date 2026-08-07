Vozík Flexo Mate Swift 50/W
FM Swift 50/W obsahuje 2 × 15-litrové vedrá vyrobené z 50 % recykl. plastu a 2 × 6-litrové vedrá vyrobené z 80 % recykl. plastu, ako aj tri držiaky na jednoduché uloženie ručného náradia.
Funkčný a otvorený upratovací vozík FM Swift 50/W s 2 × 15-litrovými vedrami vyrobenými z 50 % recyklovaného plastu a 2 × 6-litrovými vedrami vyrobenými z 80 % recyklovaného plastu skutočne šetrí miesto a je ideálny pre obzvlášť malé skladovacie priestory s obmedzeným priestorom. Vybavený systémom dvojitých vedier a univerzálnym lisom pomáha pri manuálnom čistení aj v stiesnených priestoroch. Modul na likvidáciu odpadu sa dá podľa potreby posúvať hore a dole alebo sa dá zložiť, aby sa ušetril priestor, a je vhodný pre vrecia na odpadky rôznych veľkostí. Dve 6-litrové vedrá umožňujú bezpečné skladovanie čistiacich prostriedkov a ich oddelenie podľa oblastí: modré pre bezproblémové oblasti a červené pre oblasti s najvyššími hygienickými požiadavkami, ako sú kúpeľne a toalety. Alternatívne pojme 2 až 4 čistiace prostriedky namiesto 6-litrového vedra. S držiakmi náradia FlexoLink S (2 ×) a FlexoLink XL (1 ×) je všetko náradie bezpečne upevnené a kedykoľvek pripravené na použitie.
Vlastnosti a výhody
Ergonomický dizajn
- Modul na odpad s nastaviteľným výškovým uhlom 30° pre jednoduché vyprázdňovanie.
- Ergonomické žmýkanie vďaka účinnému lisu na mopy.
Úsporná konštrukcia
- Kompaktné rozmery robia vozík veľmi obratným a ľahko uskladniteľným.
- Pre úsporu miesta jednoducho zložte modul na odpad a vyberte systém vedier.
- Pripojenia Toolflex na vonkajších stranách na upevnenie čistiacich prostriedkov.
Prvky udržateľnosti
- Dizajn s 2 × 15-litrovými vedrami vyrobenými z 50 % recyklovaného plastu a 2 × 6-litrovými vedrami vyrobenými z 80 % recyklovaného plastu.
- Žiadne zbytočné plastové vložky.
- Modulárny systém umožňuje jednoduchú výmenu jednotlivých komponentov, čo umožňuje prispôsobiť zariadenie podľa požiadaviek.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|STANDARD
|Farba
|Antracitová
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|18
|Hmotnosť balenia (kg)
|19
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1004 x 653 x 1198
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|796 x 584 x 403
Video
Oblasti využitia
- Všestranný, pokiaľ ide o manuálne čistenie, napr. v kúpeľniach alebo spoločných priestoroch.
- Tvrdé podlahy
Príslušenstvo
Vozík Flexo Mate Swift 50/W náhradný diel
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