Držiak mopu Flaps, Classic, 40 cm

Rýchle a jednoduché použitie: Vysokokvalitný držiak mopov Flaps s dĺžkou 40 cm s blokovacím systémom a 360° otáčaním.

Držiak pre mopy Flaps s blokovým systémom a 360° otočným kĺbom vo verzii so šírkou 40 cm od Kärcher. Držiak mopu je ideálny na použitie so všetkými násadami s priemerom otvoru od 18 mm do 23 mm, ako sú naše hliníkové a teleskopické násady.

Špecifikácie

Technické údaje

Program CLASSIC
Textilná prípojná sada Klapky
Materiál PA / Sklené vlákno / PP
Pracovná šírka (cm) 40
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,6
Rozmery (d x š) (mm) 400 x 110
Držiak mopu Flaps, Classic, 40 cm
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
Príslušenstvo