Držiak mopu Flaps, Classic, 40 cm
Rýchle a jednoduché použitie: Vysokokvalitný držiak mopov Flaps s dĺžkou 40 cm s blokovacím systémom a 360° otáčaním.
Držiak pre mopy Flaps s blokovým systémom a 360° otočným kĺbom vo verzii so šírkou 40 cm od Kärcher. Držiak mopu je ideálny na použitie so všetkými násadami s priemerom otvoru od 18 mm do 23 mm, ako sú naše hliníkové a teleskopické násady.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|CLASSIC
|Textilná prípojná sada
|Klapky
|Materiál
|PA / Sklené vlákno / PP
|Pracovná šírka (cm)
|40
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,6
|Rozmery (d x š) (mm)
|400 x 110
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie