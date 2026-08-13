Držiak mopu Flaps MultiLink, Classic, 40 cm

Klasický držiak mopu s chlopňami, rám MultiLink z polyamidu s úchytkami na uchytenie chlopní s 3 otvormi a adaptérom MultiLink pre rukoväte s priemerom 23 mm.

Plochý mop s úchytmi, na použitie s valcovým, čeľusťovým alebo plochým žmýkačom. Ideálny pre vysokovýkonné profesionálne čistenie.

Špecifikácie

Technické údaje

Program CLASSIC
Typ podlahy Tvrdé podlahy
Textilná prípojná sada Klapky
Materiál PA / Sklené vlákno / PP
Pracovná šírka (cm) 40
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,6
Hmotnosť balenia (kg) 0,6
Rozmery (d x š) (mm) 405 x 105
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 405 x 105 x 230

Výbava

  • Pripojenie MultiLink
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
Príslušenstvo