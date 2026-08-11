Držiak mopu Flex, Premium, 40 cm

Rám Flex System z polyamidu s blokovým systémom.

Plochý mop s mikroúchytmi, na použitie s valcovým, čeľusťovým alebo plochým žmýkačom. Ideálny pre vysoko výkonné profesionálne čistenie.

Špecifikácie

Technické údaje

Textilná prípojná sada Uni System
Materiál PA / Sklené vlákno / PP
Pracovná šírka (cm) 40
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,3
Hmotnosť balenia (kg) 0,4
Rozmery (d x š) (mm) 400 x 110
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 400 x 110 x 100
Držiak mopu Flex, Premium, 40 cm
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
Príslušenstvo