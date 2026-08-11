Držiak mopu Flex, Premium, 40 cm
Rám Flex System z polyamidu s blokovým systémom.
Plochý mop s mikroúchytmi, na použitie s valcovým, čeľusťovým alebo plochým žmýkačom. Ideálny pre vysoko výkonné profesionálne čistenie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Textilná prípojná sada
|Uni System
|Materiál
|PA / Sklené vlákno / PP
|Pracovná šírka (cm)
|40
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,3
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,4
|Rozmery (d x š) (mm)
|400 x 110
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|400 x 110 x 100
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie