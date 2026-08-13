Držiak mopu na suchý zips, Multilink, Premium, 40 cm

Rám MultiLink so systémom popruhov a univerzálnymi klipmi s adaptérom MultiLink pre rukoväte s priemerom 23 mm.

Plochý mopovací systém s rámom a páskovým systémom, na použitie buď v prednamočenom stave, namočenom na požiadanie s namáčacou stanicou alebo s rukoväťami s nádržou. Ideálny pre vysokovýkonné profesionálne čistenie.

Špecifikácie

Technické údaje

Program ADVANCED
Typ podlahy Tvrdé podlahy
Textilná prípojná sada Suchý zips
Materiál PA / Sklené vlákno / PP
Pracovná šírka (cm) 40
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,3
Hmotnosť balenia (kg) 0,4
Rozmery (d x š) (mm) 385 x 95
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 385 x 95 x 230

Výbava

  • Pripojenie MultiLink
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
Príslušenstvo