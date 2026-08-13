Držiak mopu na suchý zips, Multilink, Premium, 40 cm
Rám MultiLink so systémom popruhov a univerzálnymi klipmi s adaptérom MultiLink pre rukoväte s priemerom 23 mm.
Plochý mopovací systém s rámom a páskovým systémom, na použitie buď v prednamočenom stave, namočenom na požiadanie s namáčacou stanicou alebo s rukoväťami s nádržou. Ideálny pre vysokovýkonné profesionálne čistenie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|ADVANCED
|Typ podlahy
|Tvrdé podlahy
|Textilná prípojná sada
|Suchý zips
|Materiál
|PA / Sklené vlákno / PP
|Pracovná šírka (cm)
|40
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,3
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,4
|Rozmery (d x š) (mm)
|385 x 95
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|385 x 95 x 230
Výbava
- Pripojenie MultiLink
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie