Držiak mopu na suchý zips, Premium, 40 cm
S block systémom vybaveným kvalitným plastovým držiakom na suchý zips so šírkou 40 cm od spoločnosti Kärcher. Rýchle a jednoduché použitie.
Plastový držiak Kärcher na suchý zips s blokovacím systémom. Držiak so šírkou 40 cm so suchým zipsom je ideálny na použitie so všetkými rukoväťami s priemerom otvoru od 18 mm do 23 mm, ako sú napríklad naše hliníkové a teleskopické rukoväte.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|ADVANCED
|Textilná prípojná sada
|Suchý zips
|Materiál
|PA / Sklené vlákno / PP
|Pracovná šírka (cm)
|40
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,3
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,4
|Rozmery (d x š) (mm)
|400 x 95
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|400 x 100 x 45
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Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie