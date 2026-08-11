Držiak mopu na suchý zips, Premium, 40 cm

S block systémom vybaveným kvalitným plastovým držiakom na suchý zips so šírkou 40 cm od spoločnosti Kärcher. Rýchle a jednoduché použitie.

Plastový držiak Kärcher na suchý zips s blokovacím systémom. Držiak so šírkou 40 cm so suchým zipsom je ideálny na použitie so všetkými rukoväťami s priemerom otvoru od 18 mm do 23 mm, ako sú napríklad naše hliníkové a teleskopické rukoväte.

Špecifikácie

Technické údaje

Program ADVANCED
Textilná prípojná sada Suchý zips
Materiál PA / Sklené vlákno / PP
Pracovná šírka (cm) 40
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,3
Hmotnosť balenia (kg) 0,4
Rozmery (d x š) (mm) 400 x 95
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 400 x 100 x 45
Držiak mopu na suchý zips, Premium, 40 cm

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Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
Príslušenstvo