Držiak mopu Pocket MultiLink, Standard, 40 cm

Polyamidový štandardný držiak mopu vreckový MultiLink 40 cm s adaptérom MultiLink pre rukoväte s priemerom 23 mm.

Plochý mopovací systém s vreckami, na použitie buď vopred namočený, namočený na požiadanie s namáčacou stanicou alebo s rukoväťami s nádržou. Ideálny pre vysokovýkonné profesionálne čistenie.

Špecifikácie

Technické údaje

Typ podlahy Tvrdé podlahy
Textilná prípojná sada Vrecká
Materiál PA / Sklené vlákno / PP
Pracovná šírka (cm) 40
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,4
Hmotnosť balenia (kg) 0,4
Rozmery (d x š) (mm) 405 x 105
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 405 x 105 x 230

Výbava

  • Pripojenie MultiLink
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
Príslušenstvo