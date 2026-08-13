Držiak mopu Pocket MultiLink, Standard, 40 cm
Polyamidový štandardný držiak mopu vreckový MultiLink 40 cm s adaptérom MultiLink pre rukoväte s priemerom 23 mm.
Plochý mopovací systém s vreckami, na použitie buď vopred namočený, namočený na požiadanie s namáčacou stanicou alebo s rukoväťami s nádržou. Ideálny pre vysokovýkonné profesionálne čistenie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Typ podlahy
|Tvrdé podlahy
|Textilná prípojná sada
|Vrecká
|Materiál
|PA / Sklené vlákno / PP
|Pracovná šírka (cm)
|40
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,4
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,4
|Rozmery (d x š) (mm)
|405 x 105
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|405 x 105 x 230
Výbava
- Pripojenie MultiLink
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie