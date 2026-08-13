Držiak mopu Pocket SafeClip ErgoFrame, Premium, 40 cm
Bezpečnostný klip Pocket SafetyClip ErgoFrame z polyamidu s automatickým háčikovým systémom a kĺbom.
Plochý mopovací systém s vreckami, na použitie buď vopred namočený, alebo namočený podľa potreby s namáčacou stanicou. Ideálny pre profesionálne čistenie s najvyššou ergonómiou.
Špecifikácie
Technické údaje
|Typ podlahy
|Tvrdé podlahy
|Textilná prípojná sada
|Vrecká
|Materiál
|PA / Sklené vlákno / PP
|Pracovná šírka (cm)
|40
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,5
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,6
|Rozmery (d x š) (mm)
|400 x 110
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|400 x 110 x 150
Výbava
- Pripojenie Ergo
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie