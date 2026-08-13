Držiak mopu Pocket SafeClip ErgoFrame, Premium, 40 cm

Bezpečnostný klip Pocket SafetyClip ErgoFrame z polyamidu s automatickým háčikovým systémom a kĺbom.

Plochý mopovací systém s vreckami, na použitie buď vopred namočený, alebo namočený podľa potreby s namáčacou stanicou. Ideálny pre profesionálne čistenie s najvyššou ergonómiou.

Špecifikácie

Technické údaje

Typ podlahy Tvrdé podlahy
Textilná prípojná sada Vrecká
Materiál PA / Sklené vlákno / PP
Pracovná šírka (cm) 40
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,5
Hmotnosť balenia (kg) 0,6
Rozmery (d x š) (mm) 400 x 110
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 400 x 110 x 150

Výbava

  • Pripojenie Ergo
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlahová umyváreň - mokré čistenie
Príslušenstvo