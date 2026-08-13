Držiak mopu Pocket SafeClip Multilink, Premium, 40 cm

Prémiový držiak mopu SafeClip MultiLink 40 cm z polyamidu s automatickým háčikovým systémom a adaptérom MultiLink pre rukoväte s priemerom 23 mm.

Plochý mopovací systém s vreckami, na použitie buď vopred namočený, namočený na požiadanie s namáčacou stanicou alebo s rukoväťami s nádržou. Ideálny do prostredí s vysokým rizikom kontaminácie.

Špecifikácie

Technické údaje

Typ podlahy Tvrdé podlahy
Textilná prípojná sada Vrecká
Pracovná šírka (cm) 40
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,5
Hmotnosť balenia (kg) 0,6
Rozmery (d x š) (mm) 405 x 110
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 405 x 110 x 230

Výbava

  • Pripojenie MultiLink
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
Príslušenstvo