Držiak mopu Pocket, Standard, 40 cm
Polyamidový vreckový nadstavec na mop so systémom Block System.
Plochý mopovací vreckový systém na použitie buď vopred namočený, namočený na požiadanie s namáčacou stanicou alebo s rukoväťami s nádržou. Ideálny na profesionálne a vysoko výkonné čistenie horizontálnych a vertikálnych povrchov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Textilná prípojná sada
|Vrecká
|Materiál
|PA / Sklené vlákno / PP
|Pracovná šírka (cm)
|40
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,4
|Hmotnosť balenia (kg)
|0,4
|Rozmery (d x š) (mm)
|400 x 110
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|400 x 110 x 160
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie