Držiak mopu Pocket, Standard, 40 cm

Polyamidový vreckový nadstavec na mop so systémom Block System.

Plochý mopovací vreckový systém na použitie buď vopred namočený, namočený na požiadanie s namáčacou stanicou alebo s rukoväťami s nádržou. Ideálny na profesionálne a vysoko výkonné čistenie horizontálnych a vertikálnych povrchov.

Špecifikácie

Technické údaje

Textilná prípojná sada Vrecká
Materiál PA / Sklené vlákno / PP
Pracovná šírka (cm) 40
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,4
Hmotnosť balenia (kg) 0,4
Rozmery (d x š) (mm) 400 x 110
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 400 x 110 x 160
Držiak mopu Pocket, Standard, 40 cm
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
Príslušenstvo