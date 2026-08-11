Mopová súprava na suchý zips ErgoHandle TriJet, Premium, 40 cm

Súprava obsahuje: 1 rukoväť nádrže s dvojitou ergonomickou otočnou rukoväťou, 1 x 40 cm rám s popruhom, 1 x štandardný mop s krátkym vlasom TriJet 40 cm.

Rukoväť s nádržou na čistenie bez vedra s rámom a systémom pások. Ideálne pre ťažko dostupné miesta, ako sú schodiská, a na presné čistenie neočakávaných nečistôt alebo v kombinácii s čistením pomocou zariadenia.

Špecifikácie

Technické údaje

Pracovná šírka (cm) 40
Textilná prípojná sada Suchý zips
Materiál Hliník / oceľ / PP / guma / POM
Typ rukoväte Fix
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg) 0,9
Hmotnosť balenia (kg) 1,6
Rozmery (d x š) (mm) 400 x 90
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 400 x 90 x 1580

Výbava

  • Pripojenie Ergo
Mopová súprava na suchý zips ErgoHandle TriJet, Premium, 40 cm

Video

Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlahová umyváreň - mokré čistenie
Príslušenstvo