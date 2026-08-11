Mopová súprava na suchý zips ErgoHandle TriJet, Premium, 40 cm
Súprava obsahuje: 1 rukoväť nádrže s dvojitou ergonomickou otočnou rukoväťou, 1 x 40 cm rám s popruhom, 1 x štandardný mop s krátkym vlasom TriJet 40 cm.
Rukoväť s nádržou na čistenie bez vedra s rámom a systémom pások. Ideálne pre ťažko dostupné miesta, ako sú schodiská, a na presné čistenie neočakávaných nečistôt alebo v kombinácii s čistením pomocou zariadenia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovná šírka (cm)
|40
|Textilná prípojná sada
|Suchý zips
|Materiál
|Hliník / oceľ / PP / guma / POM
|Typ rukoväte
|Fix
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg)
|0,9
|Hmotnosť balenia (kg)
|1,6
|Rozmery (d x š) (mm)
|400 x 90
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|400 x 90 x 1580
Výbava
- Pripojenie Ergo
Video
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie