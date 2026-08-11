Mopová súprava na suchý zips TriJet, Premium, 40 cm

TriJet 40 cm: 1 rukoväť na nádrž, 1 x 40 cm držiak mopu na suchý zips, 1 x Standard mop na suchý zips 40 cm.

Rukoväť s nádržou na čistenie bez vedra s rámom a systémom suchého zipsu. Ideálne pre ťažko dostupné miesta, ako sú schodiská, a na presné čistenie neočakávaných nečistôt alebo v kombinácii s čistením pomocou stroja.

Špecifikácie

Technické údaje

Pracovná šírka (cm) 40
Textilná prípojná sada Suchý zips
Materiál Hliník / PP / guma / Oceľ / POM
Typ rukoväte Fix
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg) 0,9
Hmotnosť balenia (kg) 2,3
Rozmery (d x š) (mm) 400 x 90
Rozmery, v zabalenom stave (mm) 400 x 90 x 1580
Mopová súprava na suchý zips TriJet, Premium, 40 cm
Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlahová umyváreň - mokré čistenie
Príslušenstvo