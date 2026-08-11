Mopová súprava na suchý zips TriJet, Premium, 40 cm
TriJet 40 cm: 1 rukoväť na nádrž, 1 x 40 cm držiak mopu na suchý zips, 1 x Standard mop na suchý zips 40 cm.
Rukoväť s nádržou na čistenie bez vedra s rámom a systémom suchého zipsu. Ideálne pre ťažko dostupné miesta, ako sú schodiská, a na presné čistenie neočakávaných nečistôt alebo v kombinácii s čistením pomocou stroja.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovná šírka (cm)
|40
|Textilná prípojná sada
|Suchý zips
|Materiál
|Hliník / PP / guma / Oceľ / POM
|Typ rukoväte
|Fix
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok / hmotnosť na m² (kg)
|0,9
|Hmotnosť balenia (kg)
|2,3
|Rozmery (d x š) (mm)
|400 x 90
|Rozmery, v zabalenom stave (mm)
|400 x 90 x 1580
Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie