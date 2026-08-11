Mopová súprava Pocket SafeClip, Premium, 40 cm
Prémiová sada mopov Pocket SafeClip 40 cm pozostávajúca z držiaka mopu a nastaviteľnej teleskopickej rukoväte. Sada mopov má vreckový nástavec pre rýchlu výmenu hlavice mopu.
Sada prémiových mopov Pocket SafeClip 40 cm od spoločnosti Kärcher má možnosť uzamknutia na univerzálnom kĺbe a výsuvnú teleskopickú rukoväť s dĺžkou 184 centimetrov, vďaka čomu je ideálnou voľbou aj pre vertikálne čistenie. Vďaka vreckovému upevneniu umožňuje sada mopov rýchlu a jednoduchú výmenu hlavice mopu. Vďaka klipu na upevnenie je tento systém šetrný k chrbtu a nie je potrebné sa neustále ohýbať.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|STANDARD
|Textilná prípojná sada
|Vrecká
|Pracovná šírka (cm)
|40
|Typ rukoväte
|Teleskopický
|Dĺžka rukoväte (mm)
|1840
|Priemer rukoväte (mm)
|23
|Materiál
|Hliník / PP
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|0,9
|Rozmery (d x š) (mm)
|400 x 140
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Oblasti využitia
- Podlaha - mokré čistenie
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie