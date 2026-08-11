Mopová súprava Pocket SafeClip, Premium, 40 cm

Prémiová sada mopov Pocket SafeClip 40 cm pozostávajúca z držiaka mopu a nastaviteľnej teleskopickej rukoväte. Sada mopov má vreckový nástavec pre rýchlu výmenu hlavice mopu.

Sada prémiových mopov Pocket SafeClip 40 cm od spoločnosti Kärcher má možnosť uzamknutia na univerzálnom kĺbe a výsuvnú teleskopickú rukoväť s dĺžkou 184 centimetrov, vďaka čomu je ideálnou voľbou aj pre vertikálne čistenie. Vďaka vreckovému upevneniu umožňuje sada mopov rýchlu a jednoduchú výmenu hlavice mopu. Vďaka klipu na upevnenie je tento systém šetrný k chrbtu a nie je potrebné sa neustále ohýbať.

Špecifikácie

Technické údaje

Program STANDARD
Textilná prípojná sada Vrecká
Pracovná šírka (cm) 40
Typ rukoväte Teleskopický
Dĺžka rukoväte (mm) 1840
Priemer rukoväte (mm) 23
Materiál Hliník / PP
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 0,9
Rozmery (d x š) (mm) 400 x 140
Mopová súprava Pocket SafeClip, Premium, 40 cm

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Oblasti využitia
  • Podlaha - mokré čistenie
  • Podlahová umyváreň - mokré čistenie
Príslušenstvo