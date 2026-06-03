Suchý vysávač T 10/1 Adv
Mimoriadne tichý a robustný suchý vysávač T 10/1 Adv je vyrobený udržateľným spôsobom zo 45 % recyklovaného materiálu¹⁾ a ponúka vynikajúci sací výkon, ergonomický dizajn a príslušenstvo.
Náš suchý vysávač T 10/1 Adv sa vyznačuje udržateľnosťou, prvotriednym sacím výkonom, odolnosťou, rozsiahlym sortimentom príslušenstva a pôsobivým pomerom ceny a výkonu. Vďaka obsahu 45 % recyklovaného materiálu¹⁾ sa šetria zdroje a spotreba energie sa znižuje hneď od začiatku. Keďže T 10/1 Adv je mimoriadne tichý s hlučnosťou iba 52 dB(A) s vysokým sacím výkonom, je mimoriadne vhodný na denné čistenie a miesta citlivé na hluk. Je kompaktný, odolný voči prevráteniu a manévrovateľný, objem nádoby je 10 litrov. Vysávač možno ergonomicky prepravovať vďaka pohodlnej, sklopnej rukoväti. Okrem toho je odolný a robustný, rovnako ako podvozok, kryt, nárazník a veľké kolesá. Štrbinová hubica a hubica na čalúnenie sú súčasťou balenia a dajú sa vždy ľahko odložiť na T 10/1 Adv. V rozsahu dodávky T 10/1 Adv je zahrnuté obzvlášť rozsiahle príslušenstvo: sacia hadica, antistatický oblúk, ľahká, výškovo nastaviteľná teleskopická sacia trubica z hliníka, prepínateľná podlahová hubica, parketová hubica, štrbinová hubica a hubica na čalúnenie.
Vlastnosti a výhody
Udržateľný a robustný: 45 % recyklovaného materiáluVýroba: znížená spotreba surovín a energie. Použitie recyklovaných materiálov znižuje emisie CO₂.
Mimoriadne tichý: prakticky tichá prevádzka s hlučnosťou iba 52 dB(A)Ideálne na denné upratovanie. Znížená hlučnosť aj v noci. Znižuje riziká, ako je stres alebo poškodenie sluchu.
Ergonomický, kompaktný a užívateľsky príjemný dizajnErgonomický transport: možno nosiť blízko tela. Ergonomický ohyb a pohodlná rukoväť na prenášanie. Priestorovo úsporné a inteligentné: jednoduché rýchle skladovanie.
Zásuvný sieťový kábel
- Jednoduchá a rýchla výmena sieťového kábla aj bez predchádzajúcich znalostí.
- Proces čistenia môže plynule pokračovať.
- Zabraňuje alebo znižuje servisné náklady.
Manuálne uloženie kábla
- Napájací kábel je možné okamžite uložiť.
- Šetrič času: uloženie kábla za pár sekúnd.
- Napájací kábel sa nekrúti a je vždy zvinutý.
Nízka hmotnosť
- Bezproblémová preprava aj jednou rukou.
- Ľahko sa prenáša aj po schodoch.
Užívateľsky prívetivý koncept obsluhy
- Veľké tlačidlo zapnutia/vypnutia.
- Rýchla a jednoduchá obsluha nohou alebo rukou.
- Praktická parkovacia poloha pre prehľadné skladovanie.
Hlavný filtračný kôš
- Odolné, robustné a udržateľné.
- Vyrobené z fleecu.
- Dá sa prať ručne na 30 °C a opakovane použiteľné.
Široký sortiment príslušenstva
- Podlahová hubica, parketová hubica, štrbinová hubica a hubica na čalúnenie.
- Kvalitný filtračný kôš a filtračné vrecko vyrobené z netkanej textílie.
- Výškovo nastaviteľná, ľahká teleskopická sacia trubica vyrobená z hliníka.
Integrované odkladanie príslušenstva
- Štrbinová hubica a hubica na čalúnenie: uložené v hlave stroja.
- Úložný priestor šetriaci priestor, vždy ľahko dostupný.
- Bezpečná a pohodlná preprava stroja a príslušenstva.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Vysávanie (mbar/kPa)
|185 / 18
|Prietok vzduchu (l/s)
|40
|Hodnotený výkon (W)
|585
|Objem nádoby (l)
|10
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|12
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|52
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|6,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|10
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|430 x 255 x 370
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Koleno: Antistatické, s regulátorom prietoku vzduchu
- Teleskopická sacia trubica: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopická sacia trubica: Hliník
- Prepínateľná podlahová hubica
- Parketová hubica
- Hubica na čalúnenie
- Štrbinová hubica
- Počet filtračných vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Ochranný filter motora
- Trvalý filtračný kôš: Netkaná textília
Výbava
- Materiál nádoby: Plast s recyklovaným materiálom
- Inteligentný systém navíjania kábla
- Zásuvný sieťový kábel: Štandard
- Skladacia ergonomická rukoväť na prenášanie
- Integrované odkladanie príslušenstva
Video
Oblasti využitia
- Ideálne sa hodí na použitie v hotelierstve, gastronómii, maloobchode a upratovacích službách.
- Tvrdé podlahy
- Kobercová krytina
- Denné upratovanie
Príslušenstvo
Suchý vysávač T 10/1 Adv náhradný diel
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