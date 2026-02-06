Suchý vysávač T 15/1

Mimoriadne tichý, udržateľný a odolný: suchý vysávač T 15/1 vyrobený zo 45 % recyklovaného materiálu* ponúka vynikajúci sací výkon a ergonomický, užívateľsky príjemný dizajn.

Náš suchý vysávač T 15/1 je vyrobený zo 45 percent z recyklovaného materiálu*, a preto je vyrobený spôsobom, ktorý šetrí zdroje. Zaujme vynikajúcim sacím výkonom, ultratichým chodom, udržateľnosťou, robustnosťou a vynikajúcim pomerom ceny a výkonu. Jeho odolnosť je zrejmá z prvkov, ako je robustný podvozok, kryt, nárazník a veľké kolesá. Napriek vysokému saciemu výkonu je prevádzkový hluk T 15/1 iba 52 dB(A). Vďaka tejto mimoriadne tichej prevádzke ho možno kedykoľvek použiť na denné upratovanie a na miestach citlivých na hluk. Kompaktný vysávač je odolný voči prevráteniu a manévrovateľnosti a možno ho ergonomicky prepravovať blízko tela pomocou sklopnej rukoväte. Objem násypky vysávača je 15 litrov. Vďaka integrovanému úložnému priestoru pre príslušenstvo je možné dodanú štrbinovú hubicu vždy uložiť na T 15/1 na dosah ruky. Vysokoúčinný filter HEPA 14 je možné zakúpiť ako voliteľné príslušenstvo.

Vlastnosti a výhody
Udržateľný a robustný: 45 % recyklovaného materiálu
Výroba: znížená spotreba surovín a energie. Použitie recyklovaných materiálov znižuje emisie CO₂.
Mimoriadne tichý: prakticky tichá prevádzka s hlučnosťou iba 52 dB(A)
Ideálne na denné upratovanie. Znížená hlučnosť aj v noci. Znižuje riziká, ako je stres alebo poškodenie sluchu.
Ergonomický, kompaktný a užívateľsky príjemný dizajn
Ergonomický transport: možno nosiť blízko tela. Ergonomický ohyb a pohodlná rukoväť na prenášanie. Priestorovo úsporné a inteligentné: jednoduché rýchle skladovanie.
Zásuvný sieťový kábel
  • Jednoduchá a rýchla výmena sieťového kábla aj bez predchádzajúcich znalostí.
  • Proces čistenia môže plynule pokračovať.
  • Zabraňuje alebo znižuje servisné náklady.
Inteligentný systém manuálneho navíjania kábla
  • Napájací kábel je možné okamžite uložiť.
  • Šetrič času: uloženie kábla za pár sekúnd.
  • Napájací kábel sa nekrúti a je vždy zvinutý.
Nízka hmotnosť
  • Bezproblémová preprava aj jednou rukou.
  • Ľahko sa prenáša aj po schodoch.
Užívateľsky prívetivý koncept obsluhy
  • Veľké tlačidlo zapnutia/vypnutia.
  • Rýchla a jednoduchá obsluha nohou alebo rukou.
  • Praktická parkovacia poloha pre prehľadné skladovanie.
Vysokoúčinný filter HEPA 14 je možné objednať ako voliteľné príslušenstvo
  • Pre najvyššie bezpečnostné štandardy na miestach citlivých na hygienu.
  • Vysoký stupeň filtrácie a separácie: 99,995 %.
Hlavný filtračný kôš
  • Odolné, robustné a udržateľné.
  • Vyrobené z fleecu.
  • Dá sa prať ručne na 30 °C a opakovane použiteľné.
Integrované odkladanie príslušenstva
  • Štrbinová hubica a hubica na čalúnenie: uložené v hlave stroja.
  • Úložný priestor šetriaci priestor, vždy ľahko dostupný.
  • Bezpečná a pohodlná preprava stroja a príslušenstva.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Vysávanie (mbar/kPa) 185 / 18
Prietok vzduchu (l/s) 40
Hodnotený výkon (W) 585
Objem nádoby (l) 15
Štandardný priemer ( ) ID 35
Dĺžka kábla (m) 12
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 52
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 6,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 10,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 440 x 250 x 410

* Všetky plastové diely, okrem príslušenstva.

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2 m
  • Koleno: Antistatické, s regulátorom prietoku vzduchu
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 505 mm
  • Materiál sacích trubíc: Oceľ, chrómované
  • Prepínateľná podlahová hubica
  • Štrbinová hubica
  • Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
  • Ochranný filter motora
  • Trvalý filtračný kôš: Netkaná textília

Výbava

  • Materiál nádoby: Plast s recyklovaným materiálom
  • Inteligentný systém navíjania kábla
  • Zásuvný sieťový kábel: Štandard
  • Skladacia ergonomická rukoväť na prenášanie
  • Držiak podlahovej hubice
  • Integrované odkladanie príslušenstva
Video

Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodí na použitie v hotelierstve, gastronómii, maloobchode a upratovacích službách.
  • Tvrdé podlahy
  • Kobercová krytina
  • Denné upratovanie
Príslušenstvo
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher