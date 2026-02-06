Suchý vysávač T 15/1
Mimoriadne tichý, udržateľný a odolný: suchý vysávač T 15/1 vyrobený zo 45 % recyklovaného materiálu* ponúka vynikajúci sací výkon a ergonomický, užívateľsky príjemný dizajn.
Náš suchý vysávač T 15/1 je vyrobený zo 45 percent z recyklovaného materiálu*, a preto je vyrobený spôsobom, ktorý šetrí zdroje. Zaujme vynikajúcim sacím výkonom, ultratichým chodom, udržateľnosťou, robustnosťou a vynikajúcim pomerom ceny a výkonu. Jeho odolnosť je zrejmá z prvkov, ako je robustný podvozok, kryt, nárazník a veľké kolesá. Napriek vysokému saciemu výkonu je prevádzkový hluk T 15/1 iba 52 dB(A). Vďaka tejto mimoriadne tichej prevádzke ho možno kedykoľvek použiť na denné upratovanie a na miestach citlivých na hluk. Kompaktný vysávač je odolný voči prevráteniu a manévrovateľnosti a možno ho ergonomicky prepravovať blízko tela pomocou sklopnej rukoväte. Objem násypky vysávača je 15 litrov. Vďaka integrovanému úložnému priestoru pre príslušenstvo je možné dodanú štrbinovú hubicu vždy uložiť na T 15/1 na dosah ruky. Vysokoúčinný filter HEPA 14 je možné zakúpiť ako voliteľné príslušenstvo.
Vlastnosti a výhody
Udržateľný a robustný: 45 % recyklovaného materiáluVýroba: znížená spotreba surovín a energie. Použitie recyklovaných materiálov znižuje emisie CO₂.
Mimoriadne tichý: prakticky tichá prevádzka s hlučnosťou iba 52 dB(A)Ideálne na denné upratovanie. Znížená hlučnosť aj v noci. Znižuje riziká, ako je stres alebo poškodenie sluchu.
Ergonomický, kompaktný a užívateľsky príjemný dizajnErgonomický transport: možno nosiť blízko tela. Ergonomický ohyb a pohodlná rukoväť na prenášanie. Priestorovo úsporné a inteligentné: jednoduché rýchle skladovanie.
Zásuvný sieťový kábel
- Jednoduchá a rýchla výmena sieťového kábla aj bez predchádzajúcich znalostí.
- Proces čistenia môže plynule pokračovať.
- Zabraňuje alebo znižuje servisné náklady.
Inteligentný systém manuálneho navíjania kábla
- Napájací kábel je možné okamžite uložiť.
- Šetrič času: uloženie kábla za pár sekúnd.
- Napájací kábel sa nekrúti a je vždy zvinutý.
Nízka hmotnosť
- Bezproblémová preprava aj jednou rukou.
- Ľahko sa prenáša aj po schodoch.
Užívateľsky prívetivý koncept obsluhy
- Veľké tlačidlo zapnutia/vypnutia.
- Rýchla a jednoduchá obsluha nohou alebo rukou.
- Praktická parkovacia poloha pre prehľadné skladovanie.
Vysokoúčinný filter HEPA 14 je možné objednať ako voliteľné príslušenstvo
- Pre najvyššie bezpečnostné štandardy na miestach citlivých na hygienu.
- Vysoký stupeň filtrácie a separácie: 99,995 %.
Hlavný filtračný kôš
- Odolné, robustné a udržateľné.
- Vyrobené z fleecu.
- Dá sa prať ručne na 30 °C a opakovane použiteľné.
Integrované odkladanie príslušenstva
- Štrbinová hubica a hubica na čalúnenie: uložené v hlave stroja.
- Úložný priestor šetriaci priestor, vždy ľahko dostupný.
- Bezpečná a pohodlná preprava stroja a príslušenstva.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Vysávanie (mbar/kPa)
|185 / 18
|Prietok vzduchu (l/s)
|40
|Hodnotený výkon (W)
|585
|Objem nádoby (l)
|15
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|12
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|52
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|6,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|10,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|440 x 250 x 410
* Všetky plastové diely, okrem príslušenstva.
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Koleno: Antistatické, s regulátorom prietoku vzduchu
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 505 mm
- Materiál sacích trubíc: Oceľ, chrómované
- Prepínateľná podlahová hubica
- Štrbinová hubica
- Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Ochranný filter motora
- Trvalý filtračný kôš: Netkaná textília
Výbava
- Materiál nádoby: Plast s recyklovaným materiálom
- Inteligentný systém navíjania kábla
- Zásuvný sieťový kábel: Štandard
- Skladacia ergonomická rukoväť na prenášanie
- Držiak podlahovej hubice
- Integrované odkladanie príslušenstva
Video
Oblasti využitia
- Ideálne sa hodí na použitie v hotelierstve, gastronómii, maloobchode a upratovacích službách.
- Tvrdé podlahy
- Kobercová krytina
- Denné upratovanie
Príslušenstvo
Suchý vysávač T 15/1 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher