Suchý vysávač T 15/1 HEPA
T 15/1 Adv HEPA sa zameriava na hygienu, je udržateľný a ultra tichý a okrem vysokého sacieho výkonu ponúka účinný filter HEPA 14 a širokú škálu príslušenstva.
Suchý vysávač T 15/1 Adv HEPA sa vyznačuje prvotriednym sacím výkonom, ultratichým chodom, robustnosťou, pôsobivým pomerom ceny a výkonu a komplexným príslušenstvom. Vďaka filtru HEPA 14 je zaručený súlad s najvyššími bezpečnostnými štandardmi v priestoroch citlivých na hygienu. Jeho robustnosť je zrejmá z prvkov, ako je podvozok, kryt, nárazník a veľké kolesá. Zdroje sú od začiatku šetrené vďaka obsahu 45 % recyklovaného materiálu*. Keďže 15/1 Adv HEPA funguje mimoriadne ticho pri hlučnosti iba 52 dB(A) s vysokým sacím výkonom, najlepšie sa hodí na denné čistenie a miesta citlivé na hluk. Je kompaktný, odolný proti prevráteniu a manévrovateľný a má objem zásobníka 15 litrov. Vďaka sklopnej rukoväti je možné vysávač prenášať ergonomicky a blízko tela. Štrbinová hubica a hubica na čalúnenie sú súčasťou dodávky a dajú sa vždy uložiť na vysávač na dosah ruky. V rozsahu dodávky T 15/1 Adv HEPA je zahrnuté obzvlášť rozsiahle príslušenstvo: sacia hadica, antistatický oblúk, ľahká, výškovo nastaviteľná teleskopická sacia trubica z hliníka, prepínateľná podlahová hubica, parketová hubica, štrbinová hubica, hubica na čalúnenie a HEPA 14 filter.
Vlastnosti a výhody
Udržateľný a robustný: 45 % recyklovaného materiáluVýroba: znížená spotreba surovín a energie. Použitie recyklovaných materiálov znižuje emisie CO₂.
Vysoko účinný filter HEPA 14Pre najvyššie bezpečnostné štandardy na miestach citlivých na hygienu. Vysoký stupeň filtrácie a separácie: 99,995 %.
Mimoriadne tichý: prakticky tichá prevádzka s hlučnosťou iba 52 dB(A)Ideálne na denné upratovanie. Znížená hlučnosť aj v noci. Znižuje riziká, ako je stres alebo poškodenie sluchu.
Ergonomický, kompaktný a užívateľsky príjemný dizajn
- Ergonomický transport: možno nosiť blízko tela.
- Ergonomický ohyb a pohodlná rukoväť na prenášanie.
- Priestorovo úsporné a inteligentné: jednoduché rýchle skladovanie.
Zásuvný sieťový kábel
- Jednoduchá a rýchla výmena sieťového kábla aj bez predchádzajúcich znalostí.
- Proces čistenia môže plynule pokračovať.
- Zabraňuje alebo znižuje servisné náklady.
Manuálne uloženie kábla
- Napájací kábel je možné okamžite uložiť.
- Šetrič času: uloženie kábla za pár sekúnd.
- Napájací kábel sa nekrúti a je vždy zvinutý.
Nízka hmotnosť
- Bezproblémová preprava aj jednou rukou.
- Ľahko sa prenáša aj po schodoch.
Užívateľsky prívetivý koncept obsluhy
- Veľké tlačidlo zapnutia/vypnutia.
- Rýchla a jednoduchá obsluha nohou alebo rukou.
- Praktická parkovacia poloha pre prehľadné skladovanie.
Široký sortiment príslušenstva
- Podlahová hubica, parketová hubica, štrbinová hubica a hubica na čalúnenie.
- Kvalitný filtračný kôš a filtračné vrecko vyrobené z netkanej textílie.
- Výškovo nastaviteľná, ľahká teleskopická sacia trubica vyrobená z hliníka.
Integrované odkladanie príslušenstva
- Štrbinová hubica a hubica na čalúnenie: uložené v hlave stroja.
- Úložný priestor šetriaci priestor, vždy ľahko dostupný.
- Bezpečná a pohodlná preprava stroja a príslušenstva.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Vysávanie (mbar/kPa)
|185 / 18
|Prietok vzduchu (l/s)
|40
|Hodnotený výkon (W)
|585
|Objem nádoby (l)
|15
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|12
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|52
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|6,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|10
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|440 x 250 x 410
* Všetky plastové diely, okrem príslušenstva.
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Koleno: Antistatické, s regulátorom prietoku vzduchu
- Teleskopická sacia trubica: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopická sacia trubica: Hliník
- Prepínateľná podlahová hubica
- Parketová hubica
- Hubica na čalúnenie
- Štrbinová hubica
- Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Ochranný filter motora
- Typ filtra HEPA: HEPA 14 filter
- Trvalý filtračný kôš: Netkaná textília
Výbava
- Materiál nádoby: Plast s recyklovaným materiálom
- Inteligentný systém navíjania kábla
- Zásuvný sieťový kábel: Štandard
- Skladacia ergonomická rukoväť na prenášanie
- Integrované odkladanie príslušenstva
Video
Oblasti využitia
- Ideálne sa hodí na použitie v hotelierstve, gastronómii, maloobchode a upratovacích službách.
- Tvrdé podlahy
- Kobercová krytina
- Denné upratovanie
Príslušenstvo
Suchý vysávač T 15/1 HEPA náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher