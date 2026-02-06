Suchý vysávač T 15/1 HEPA

T 15/1 Adv HEPA sa zameriava na hygienu, je udržateľný a ultra tichý a okrem vysokého sacieho výkonu ponúka účinný filter HEPA 14 a širokú škálu príslušenstva.

Suchý vysávač T 15/1 Adv HEPA sa vyznačuje prvotriednym sacím výkonom, ultratichým chodom, robustnosťou, pôsobivým pomerom ceny a výkonu a komplexným príslušenstvom. Vďaka filtru HEPA 14 je zaručený súlad s najvyššími bezpečnostnými štandardmi v priestoroch citlivých na hygienu. Jeho robustnosť je zrejmá z prvkov, ako je podvozok, kryt, nárazník a veľké kolesá. Zdroje sú od začiatku šetrené vďaka obsahu 45 % recyklovaného materiálu*. Keďže 15/1 Adv HEPA funguje mimoriadne ticho pri hlučnosti iba 52 dB(A) s vysokým sacím výkonom, najlepšie sa hodí na denné čistenie a miesta citlivé na hluk. Je kompaktný, odolný proti prevráteniu a manévrovateľný a má objem zásobníka 15 litrov. Vďaka sklopnej rukoväti je možné vysávač prenášať ergonomicky a blízko tela. Štrbinová hubica a hubica na čalúnenie sú súčasťou dodávky a dajú sa vždy uložiť na vysávač na dosah ruky. V rozsahu dodávky T 15/1 Adv HEPA je zahrnuté obzvlášť rozsiahle príslušenstvo: sacia hadica, antistatický oblúk, ľahká, výškovo nastaviteľná teleskopická sacia trubica z hliníka, prepínateľná podlahová hubica, parketová hubica, štrbinová hubica, hubica na čalúnenie a HEPA 14 filter.

Vlastnosti a výhody
Suchý vysávač Suchý vysávač T 15/1 HEPA: Udržateľný a robustný: 45 % recyklovaného materiálu
Udržateľný a robustný: 45 % recyklovaného materiálu
Výroba: znížená spotreba surovín a energie. Použitie recyklovaných materiálov znižuje emisie CO₂.
Suchý vysávač Suchý vysávač T 15/1 HEPA: Vysoko účinný filter HEPA 14
Vysoko účinný filter HEPA 14
Pre najvyššie bezpečnostné štandardy na miestach citlivých na hygienu. Vysoký stupeň filtrácie a separácie: 99,995 %.
Suchý vysávač Suchý vysávač T 15/1 HEPA: Mimoriadne tichý: prakticky tichá prevádzka s hlučnosťou iba 52 dB(A)
Mimoriadne tichý: prakticky tichá prevádzka s hlučnosťou iba 52 dB(A)
Ideálne na denné upratovanie. Znížená hlučnosť aj v noci. Znižuje riziká, ako je stres alebo poškodenie sluchu.
Ergonomický, kompaktný a užívateľsky príjemný dizajn
  • Ergonomický transport: možno nosiť blízko tela.
  • Ergonomický ohyb a pohodlná rukoväť na prenášanie.
  • Priestorovo úsporné a inteligentné: jednoduché rýchle skladovanie.
Zásuvný sieťový kábel
  • Jednoduchá a rýchla výmena sieťového kábla aj bez predchádzajúcich znalostí.
  • Proces čistenia môže plynule pokračovať.
  • Zabraňuje alebo znižuje servisné náklady.
Manuálne uloženie kábla
  • Napájací kábel je možné okamžite uložiť.
  • Šetrič času: uloženie kábla za pár sekúnd.
  • Napájací kábel sa nekrúti a je vždy zvinutý.
Nízka hmotnosť
  • Bezproblémová preprava aj jednou rukou.
  • Ľahko sa prenáša aj po schodoch.
Užívateľsky prívetivý koncept obsluhy
  • Veľké tlačidlo zapnutia/vypnutia.
  • Rýchla a jednoduchá obsluha nohou alebo rukou.
  • Praktická parkovacia poloha pre prehľadné skladovanie.
Široký sortiment príslušenstva
  • Podlahová hubica, parketová hubica, štrbinová hubica a hubica na čalúnenie.
  • Kvalitný filtračný kôš a filtračné vrecko vyrobené z netkanej textílie.
  • Výškovo nastaviteľná, ľahká teleskopická sacia trubica vyrobená z hliníka.
Integrované odkladanie príslušenstva
  • Štrbinová hubica a hubica na čalúnenie: uložené v hlave stroja.
  • Úložný priestor šetriaci priestor, vždy ľahko dostupný.
  • Bezpečná a pohodlná preprava stroja a príslušenstva.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Vysávanie (mbar/kPa) 185 / 18
Prietok vzduchu (l/s) 40
Hodnotený výkon (W) 585
Objem nádoby (l) 15
Štandardný priemer ( ) ID 35
Dĺžka kábla (m) 12
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 52
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 6,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 10
Rozmery (d x š x v) (mm) 440 x 250 x 410

* Všetky plastové diely, okrem príslušenstva.

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2 m
  • Koleno: Antistatické, s regulátorom prietoku vzduchu
  • Teleskopická sacia trubica: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopická sacia trubica: Hliník
  • Prepínateľná podlahová hubica
  • Parketová hubica
  • Hubica na čalúnenie
  • Štrbinová hubica
  • Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
  • Ochranný filter motora
  • Typ filtra HEPA: HEPA 14 filter
  • Trvalý filtračný kôš: Netkaná textília

Výbava

  • Materiál nádoby: Plast s recyklovaným materiálom
  • Inteligentný systém navíjania kábla
  • Zásuvný sieťový kábel: Štandard
  • Skladacia ergonomická rukoväť na prenášanie
  • Integrované odkladanie príslušenstva
Suchý vysávač Suchý vysávač T 15/1 HEPA
Suchý vysávač Suchý vysávač T 15/1 HEPA
Suchý vysávač Suchý vysávač T 15/1 HEPA

Video

Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodí na použitie v hotelierstve, gastronómii, maloobchode a upratovacích službách.
  • Tvrdé podlahy
  • Kobercová krytina
  • Denné upratovanie
Príslušenstvo
Suchý vysávač T 15/1 HEPA náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher