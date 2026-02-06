Batohový vysávač BVL 5/1 Bp
Ultraľahký a extrémne robustný vďaka inovatívnemu materiálu EPP: Výkonný vysávač BVL 5/1 Bp od spoločnosti Kärcher s dlhou životnosťou na upratovacie práce v najužších priestoroch.
Náš ultraľahký, výkonný a na batérie napájaný batohový vysávač BVL 5/1 Bp je prvý vysávač, ktorý vďaka inovatívnemu materiálu EPP váži iba < 4,6 kg (nosnosť na chrbte) a ktorého materiálové vlastnosti zároveň umožňujú robustnosť a odolnosť. S výkonom 500 wattov, dlhou výdržou batérie a 5-litrovou nádobou je batohový vysávač prvou voľbou všade tam, kde úzke priestory sťažujú upratovanie – či už v kine, v lietadle, v autobusoch a vlakoch, na upratovanie kancelárií alebo na schodoch. Ergonomický nosný rám a sofistikované ovládanie so všetkými dôležitými ovládacími a doplnkovými funkciami ovládanými cez ovládací panel na bedrovom popruhu, ako aj jednoduchá manipulácia s oddeleným dizajnom pre pravákov a ľavákov zaisťujú pohodlnú prácu bez námahy. Bezuhlíkový EC pohon je tiež mimoriadne odolný voči opotrebovaniu. Spolu s ním sú dodávané rôzne doplnky. Voliteľne je k dispozícii aj filter HEPA-14. Pri objednávaní majte na pamäti, že pre túto verziu stroja je potrebné zvlášť objednať výkonnú batériu Kärcher Battery Power+ a kompatibilnú nabíjačku batérií.
Vlastnosti a výhody
Ultraľahký akumulátorový batohový vysávačVyrobené z extrémne ľahkej, inovatívnej EPP (expandovaný polypropylén). Umožňuje ergonomickú prácu. Umožňuje ľahkú prepravu.
Vysoko inovatívna EPP (expandovaný polypropylén)Obzvlášť robustné a extrémne dlhotrvajúce. Ultraľahký. Veľmi šetrné k životnému prostrediu, pretože je 100% recyklovateľný.
Skvelá ergonómiaNosný rám je veľmi pohodlný aj pri používaní na dlhší pracovný čas. Ovládací panel na bedrovom páse umožňuje pohodlné riadenie a kontrolu všetkých funkcií. Sacia hadica môže byť pre pravákov a ľavákov pripojená odlišne.
EC pohon bez kief
- Vysoká odolnosť voči opotrebeniu a dlhá životnosť.
- Umožňuje dlhé pracovné nasadenie a zvyšuje efektivitu a produktivitu.
Režim eco!efficiency
- Režim eco!efficiency znižuje spotrebu energie a hlučnosť vysávača, predlžuje dobu chodu batérie.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
- Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
- Zvyšuje produktivitu a bezpečnosť pri práci.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|36 V batériová platforma
|Objem nádoby (l)
|5
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|65
|Prietok vzduchu (l/s)
|40
|Hodnotený výkon (W)
|500
|Vysávanie (mbar/kPa)
|223 / 22,3
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|1
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 150 (6,0 Ah) / Približne 200 (7,5 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min)
|Režim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Režim napájania: / max. 22 (6,0 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 64 (7,5 Ah) Režim napájania: / max. 30 (7,5 Ah)
|Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min)
|44 / 68
|Nabíjací prúd (A)
|6
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|220 x 320 x 510
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Dĺžka sacej hadice: 1 m
- Typ sacej hadice: s kolenom
- Koleno: Antistatické, s regulátorom prietoku vzduchu
- Teleskopická sacia trubica: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopická sacia trubica: Oceľ, chrómované
- Prepínateľná podlahová hubica
- Hubica na čalúnenie
- Štrbinová hubica
- Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Ochranný filter motora
Výbava
- Režim eco!efficiency
- Nosný rám
Oblasti využitia
- Dokonale sa hodí na čistenie v lietadlách, autobusoch a vlakoch.
- Ideálne v hoteloch a reštauráciách, v maloobchode, v kinách alebo divadlách
- Vhodné pre dodávateľov čistiacich služieb v kanceláriách, na chodbách a na schodoch.
