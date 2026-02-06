Batohový vysávač BVL 5/1 Bp

Ultraľahký a extrémne robustný vďaka inovatívnemu materiálu EPP: Výkonný vysávač BVL 5/1 Bp od spoločnosti Kärcher s dlhou životnosťou na upratovacie práce v najužších priestoroch.

Náš ultraľahký, výkonný a na batérie napájaný batohový vysávač BVL 5/1 Bp je prvý vysávač, ktorý vďaka inovatívnemu materiálu EPP váži iba < 4,6 kg (nosnosť na chrbte) a ktorého materiálové vlastnosti zároveň umožňujú robustnosť a odolnosť. S výkonom 500 wattov, dlhou výdržou batérie a 5-litrovou nádobou je batohový vysávač prvou voľbou všade tam, kde úzke priestory sťažujú upratovanie – či už v kine, v lietadle, v autobusoch a vlakoch, na upratovanie kancelárií alebo na schodoch. Ergonomický nosný rám a sofistikované ovládanie so všetkými dôležitými ovládacími a doplnkovými funkciami ovládanými cez ovládací panel na bedrovom popruhu, ako aj jednoduchá manipulácia s oddeleným dizajnom pre pravákov a ľavákov zaisťujú pohodlnú prácu bez námahy. Bezuhlíkový EC pohon je tiež mimoriadne odolný voči opotrebovaniu. Spolu s ním sú dodávané rôzne doplnky. Voliteľne je k dispozícii aj filter HEPA-14. Pri objednávaní majte na pamäti, že pre túto verziu stroja je potrebné zvlášť objednať výkonnú batériu Kärcher Battery Power+ a kompatibilnú nabíjačku batérií.

Vlastnosti a výhody
Batohový vysávač BVL 5/1 Bp: Ultraľahký akumulátorový batohový vysávač
Ultraľahký akumulátorový batohový vysávač
Vyrobené z extrémne ľahkej, inovatívnej EPP (expandovaný polypropylén). Umožňuje ergonomickú prácu. Umožňuje ľahkú prepravu.
Batohový vysávač BVL 5/1 Bp: Vysoko inovatívna EPP (expandovaný polypropylén)
Vysoko inovatívna EPP (expandovaný polypropylén)
Obzvlášť robustné a extrémne dlhotrvajúce. Ultraľahký. Veľmi šetrné k životnému prostrediu, pretože je 100% recyklovateľný.
Batohový vysávač BVL 5/1 Bp: Skvelá ergonómia
Skvelá ergonómia
Nosný rám je veľmi pohodlný aj pri používaní na dlhší pracovný čas. Ovládací panel na bedrovom páse umožňuje pohodlné riadenie a kontrolu všetkých funkcií. Sacia hadica môže byť pre pravákov a ľavákov pripojená odlišne.
EC pohon bez kief
  • Vysoká odolnosť voči opotrebeniu a dlhá životnosť.
  • Umožňuje dlhé pracovné nasadenie a zvyšuje efektivitu a produktivitu.
Režim eco!efficiency
  • Režim eco!efficiency znižuje spotrebu energie a hlučnosť vysávača, predlžuje dobu chodu batérie.
Maximálna flexibilita v rámci 36 V systému batérií od spoločnosti Kärcher
  • Rýchla výmena batérie na iné prístroje podľa potreby.
  • Zvyšuje produktivitu a bezpečnosť pri práci.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 36 V batériová platforma
Objem nádoby (l) 5
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 65
Prietok vzduchu (l/s) 40
Hodnotený výkon (W) 500
Vysávanie (mbar/kPa) 223 / 22,3
Štandardný priemer ( ) ID 35
Počet potrebných batérií (Kus(y)) 1
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) Približne 150 (6,0 Ah) / Približne 200 (7,5 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min) Režim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Režim napájania: / max. 22 (6,0 Ah) Režim eco!efficiency: / max. 64 (7,5 Ah) Režim napájania: / max. 30 (7,5 Ah)
Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min) 44 / 68
Nabíjací prúd (A) 6
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farba Čierna
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 6,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 220 x 320 x 510

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Dĺžka sacej hadice: 1 m
  • Typ sacej hadice: s kolenom
  • Koleno: Antistatické, s regulátorom prietoku vzduchu
  • Teleskopická sacia trubica: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopická sacia trubica: Oceľ, chrómované
  • Prepínateľná podlahová hubica
  • Hubica na čalúnenie
  • Štrbinová hubica
  • Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
  • Ochranný filter motora

Výbava

  • Režim eco!efficiency
  • Nosný rám
Batohový vysávač BVL 5/1 Bp
Batohový vysávač BVL 5/1 Bp
Batohový vysávač BVL 5/1 Bp
Batohový vysávač BVL 5/1 Bp

Video

Oblasti využitia
  • Dokonale sa hodí na čistenie v lietadlách, autobusoch a vlakoch.
  • Ideálne v hoteloch a reštauráciách, v maloobchode, v kinách alebo divadlách
  • Vhodné pre dodávateľov čistiacich služieb v kanceláriách, na chodbách a na schodoch.
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
Batohový vysávač BVL 5/1 Bp náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher