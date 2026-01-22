Elektrická metla EB 30/1 Li-Ion
Tichá, dôkladná a vybavená lítium-iónovou batériou a rýchlonabíjačkou – elektrická metla EB 30/1 poskytuje pôsobivú rýchlosť a pohodlie pri čistení tvrdých a kobercových podláh.
Akumulátorová elektrická metla EB 30/1 od spoločnosti Kärcher s nohou ovládaným spínačom pre väčšie pohodlie odstraňuje uvoľnené nečistoty z výšky iba 2 milimetrov od okrajov. Vďaka výškovo nastaviteľnej teleskopickej rukoväti s rukoväťou je možné výšku elektrickej metly nastaviť na výšku každého jednotlivého používateľa pre dokonalú ergonómiu. Vďaka integrovanému kardanovému kĺbu sa navyše môže bez námahy kĺzať v ľubovoľnom smere a počas prestávok v práci sa dá ľahko uzamknúť vo vzpriamenej polohe. A čo viac, jeho plochá konštrukcia (iba 9 cm) tiež odstraňuje problémy s čistením pod radiátormi a nábytkom. Výkonná lítium-iónová batéria ponúka výdrž najmenej hodinu na kobercoch, zatiaľ čo na tvrdých podlahách je čas čistenia ešte dlhší, približne 80 minút. A v neposlednom rade štandardne dodávaná rýchlonabíjačka poskytuje rýchle nabíjanie kratšie ako dve hodiny.
Vlastnosti a výhody
Jednoduchá výmena batériíVýkonná lítium-iónová batéria sa dá ľahko vybrať a vymeniť v jedinom kroku.
Výmena kief bez náradia.Kefový valec sa vyberá bez použitia náradia a tým sa jednoducho čistí.
RýchlonabíjačkaKrátka doba nabíjania, dlhá doba prevádzky: batérie sa úplne nabijú za menej ako dve hodiny.
Jednoduché vyberanie a vkladanie nádoby na nečistoty
- Rýchle a jednoduché vyprázdňovanie bez kontaktu so špinou.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovná šírka (mm)
|300
|Objem nádoby (l)
|1
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|56
|Nabíjací prúd (A)
|1,8
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|7,2
|Kapacita batérie
|(2,5 Ah)
|Výdrž batérie na tvrdých podlahách (min)
|51
|Výdrž batérie na kobercoch (min)
|41
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|250 x 300 x 1340
Balenie obsahuje
- Batéria: 7,2 V / 2,5 Ah batéria (1 kus)
- Rýchlonabíjačka BC 1/1.8
- Valcová kefa štandardná
- Teleskopická tyč s rukoväťou, výškovo prestaviteľná
- Odpadová nádoba
