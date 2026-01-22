Elektrická metla EB 30/1 Li-Ion

Tichá, dôkladná a vybavená lítium-iónovou batériou a rýchlonabíjačkou – elektrická metla EB 30/1 poskytuje pôsobivú rýchlosť a pohodlie pri čistení tvrdých a kobercových podláh.

Akumulátorová elektrická metla EB 30/1 od spoločnosti Kärcher s nohou ovládaným spínačom pre väčšie pohodlie odstraňuje uvoľnené nečistoty z výšky iba 2 milimetrov od okrajov. Vďaka výškovo nastaviteľnej teleskopickej rukoväti s rukoväťou je možné výšku elektrickej metly nastaviť na výšku každého jednotlivého používateľa pre dokonalú ergonómiu. Vďaka integrovanému kardanovému kĺbu sa navyše môže bez námahy kĺzať v ľubovoľnom smere a počas prestávok v práci sa dá ľahko uzamknúť vo vzpriamenej polohe. A čo viac, jeho plochá konštrukcia (iba 9 cm) tiež odstraňuje problémy s čistením pod radiátormi a nábytkom. Výkonná lítium-iónová batéria ponúka výdrž najmenej hodinu na kobercoch, zatiaľ čo na tvrdých podlahách je čas čistenia ešte dlhší, približne 80 minút. A v neposlednom rade štandardne dodávaná rýchlonabíjačka poskytuje rýchle nabíjanie kratšie ako dve hodiny.

Vlastnosti a výhody
Aku metla Elektrická metla EB 30/1 Li-Ion: Jednoduchá výmena batérií
Jednoduchá výmena batérií
Výkonná lítium-iónová batéria sa dá ľahko vybrať a vymeniť v jedinom kroku.
Aku metla Elektrická metla EB 30/1 Li-Ion: Výmena kief bez náradia.
Výmena kief bez náradia.
Kefový valec sa vyberá bez použitia náradia a tým sa jednoducho čistí.
Aku metla Elektrická metla EB 30/1 Li-Ion: Rýchlonabíjačka
Rýchlonabíjačka
Krátka doba nabíjania, dlhá doba prevádzky: batérie sa úplne nabijú za menej ako dve hodiny.
Jednoduché vyberanie a vkladanie nádoby na nečistoty
  • Rýchle a jednoduché vyprázdňovanie bez kontaktu so špinou.
Špecifikácie

Technické údaje

Pracovná šírka (mm) 300
Objem nádoby (l) 1
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 56
Nabíjací prúd (A) 1,8
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 7,2
Kapacita batérie (2,5 Ah)
Výdrž batérie na tvrdých podlahách (min) 51
Výdrž batérie na kobercoch (min) 41
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 250 x 300 x 1340

Balenie obsahuje

  • Batéria: 7,2 V / 2,5 Ah batéria (1 kus)
  • Rýchlonabíjačka BC 1/1.8
  • Valcová kefa štandardná
  • Teleskopická tyč s rukoväťou, výškovo prestaviteľná
  • Odpadová nádoba

Video

Príslušenstvo
Elektrická metla EB 30/1 Li-Ion náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher