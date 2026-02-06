Vysávač s elektrickou kefou CV 30/1

Vysávač s elektrickou kefou CV 30/1 presviedča patentovanou odstredivou spojkou, 3-násobným filtračným systémom, výmenou kefy bez náradia a systémom rýchlej výmeny sieťového kábla šetriacim čas.

S veľkou pracovnou šírkou 300 milimetrov je náš vysávač s elektrickou kefou CV 30/1 ideálny aj na čistenie väčších plôch – či už v maloobochode, vo výstavných priestoroch, v hotelierstve a gastronómii alebo v mnohých ďalších oblastiach. Aj okraje, lišty a malé výklenky vyčistíte pomocou vyberateľnej sacej trubice s flexibilnou sacou hadicou bez námahy, rýchlo a dôkladne. Inovačné detaily výbavy, ako napríklad patentovaná odstredivá spojka, ktorá samočinne odpojí valec pri zablokovaní špinou, alebo automatické odľahčenie kief, ktoré v pokojovej polohe zabraňuje zdeformovaniu štetinovej lišty ako aj poškodeniu koberca, sú dôkazom premysleného a bezpečného konceptu tohto stroja. Dva stabilné kĺby medzi kefovou hlavou a sacou časťou ako aj klzná platňa z kvalitného plastu sú znakom našich vysokých nárokov na kvalitu. Aj manipulácia je pohodlná: V prípade potreby sa dá kefa vymeniť jednoduchoa bez náradia. A dokonca aj sieťový kábel je možné vďaka systému rýchlej výmeny vymeniť bez akýchkoľvek znalostí.

Vlastnosti a výhody
Valcová kefa sa dá vďaka výškovému prestaveniu prispôsobiť výške vlasu koberca.
Výmena valcovej kefy bez náradia v priebehu niekoľkých sekúnd.﻿
Rýchla výmena kábla bez potreby špeciálnych znalostí, ktorá šetrí náklady.﻿
Patentovaná odstredivá spojka
  • Pre dlhšiu životnosť. Inovatívna, patentovaná odstredivá spojka chráni hlavu kefy pred preťažením, a tým znižuje vysoké servisné náklady.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Pracovná šírka (cm) 30
Vysávanie (mbar/kPa) 193 / 19,3
Prietok vzduchu (l/s) 43
Hodnotený výkon (W) 850
Objem nádoby (l) 5,5
Štandardný priemer ( ) ID 35
Dĺžka kábla (m) 12
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 66
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 8,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 11,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 340 x 310 x 1215

Balenie obsahuje

  • Štrbinová hubica
  • Hubica na čalúnenie
  • Vyberateľná sacia trubica
  • Pružná sacia hadica
  • Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
  • Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
  • Valcová kefa štandardná: 1 Kus(y)
  • Filtračná pena: 1 Kus(y)

Výbava

  • Ukazovateľ stavu filtra
  • Zásuvný sieťový kábel: Štandard
  • Rukoväť výškovo prestaviteľná
  • Trieda krytia: II
