Vysávač s elektrickou kefou CV 30/1
Vysávač s elektrickou kefou CV 30/1 presviedča patentovanou odstredivou spojkou, 3-násobným filtračným systémom, výmenou kefy bez náradia a systémom rýchlej výmeny sieťového kábla šetriacim čas.
S veľkou pracovnou šírkou 300 milimetrov je náš vysávač s elektrickou kefou CV 30/1 ideálny aj na čistenie väčších plôch – či už v maloobochode, vo výstavných priestoroch, v hotelierstve a gastronómii alebo v mnohých ďalších oblastiach. Aj okraje, lišty a malé výklenky vyčistíte pomocou vyberateľnej sacej trubice s flexibilnou sacou hadicou bez námahy, rýchlo a dôkladne. Inovačné detaily výbavy, ako napríklad patentovaná odstredivá spojka, ktorá samočinne odpojí valec pri zablokovaní špinou, alebo automatické odľahčenie kief, ktoré v pokojovej polohe zabraňuje zdeformovaniu štetinovej lišty ako aj poškodeniu koberca, sú dôkazom premysleného a bezpečného konceptu tohto stroja. Dva stabilné kĺby medzi kefovou hlavou a sacou časťou ako aj klzná platňa z kvalitného plastu sú znakom našich vysokých nárokov na kvalitu. Aj manipulácia je pohodlná: V prípade potreby sa dá kefa vymeniť jednoduchoa bez náradia. A dokonca aj sieťový kábel je možné vďaka systému rýchlej výmeny vymeniť bez akýchkoľvek znalostí.
Vlastnosti a výhody
Manuálne čistenie valcovej kefyValcová kefa sa dá vďaka výškovému prestaveniu prispôsobiť výške vlasu koberca.
Výmena kief bez náradia.Výmena valcovej kefy bez náradia v priebehu niekoľkých sekúnd.
Systém rýchlej výmeny káblaRýchla výmena kábla bez potreby špeciálnych znalostí, ktorá šetrí náklady.
Patentovaná odstredivá spojka
- Pre dlhšiu životnosť. Inovatívna, patentovaná odstredivá spojka chráni hlavu kefy pred preťažením, a tým znižuje vysoké servisné náklady.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Pracovná šírka (cm)
|30
|Vysávanie (mbar/kPa)
|193 / 19,3
|Prietok vzduchu (l/s)
|43
|Hodnotený výkon (W)
|850
|Objem nádoby (l)
|5,5
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Dĺžka kábla (m)
|12
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|66
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|8,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|11,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|340 x 310 x 1215
Balenie obsahuje
- Štrbinová hubica
- Hubica na čalúnenie
- Vyberateľná sacia trubica
- Pružná sacia hadica
- Počet filtračnách vreciek: 1 Kus(y)
- Materiál filtračných vreciek: Netkaná textília
- Valcová kefa štandardná: 1 Kus(y)
- Filtračná pena: 1 Kus(y)
Výbava
- Ukazovateľ stavu filtra
- Zásuvný sieťový kábel: Štandard
- Rukoväť výškovo prestaviteľná
- Trieda krytia: II
Video
Príslušenstvo
Vysávač s elektrickou kefou CV 30/1 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher