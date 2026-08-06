Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr1 - predkonfigurovaný
Ideálny na horúcovodné vysokotlakové čistenie v komunálnej oblasti, v priemysle a stavebníctve: predkonfigurovaný, sebestačne pracujúci a mobilný HDS prívesný vozík 13/20 s pracovným tlakom 200 barov.
Maximálna mobilita, nezávislosť na zdrojoch a vysoká výkonnosť predurčujú náš HDS prívesný vozík 13/20 na horúcovodné vysokotlakové čistenie na stavbách, ako aj v komunálnej a priemyselnej oblasti. Navyše boduje aj vďaka jednoduchej obsluhe, maximálne nenáročnému servisu a spoľahlivosti. Táto verzia vozíka má už predkonfigurovaný jeden vysokotlakový a jeden nízkotlakový hadicový bubon.
Vlastnosti a výhody
Maximálna efektívnosťOsvedčená a vysoko efektívna technológia horákov. Spätné získavanie tepla využitím odpadového tepla motora. Ekologická prevádzka a nižšie prevádzkové náklady vďaka režimu eco!efficiency.
Jednoduchá obsluhaObsluha je pohodlná pomocou centrálneho prepínača. Rýchla prípravu stroja na použitie vďaka 2 hadicovým bubnom (na objednávku) v ovládacej časti. Bezpečné odkladanie vďaka veľkorysým možnostiam odkladania ochranného vybavenia, príslušenstva a čistiacich prostriedkov.
Nezávislé používanieVeľká 500 l nádrž na vodu až na 30 minút čistenia pri plnom výkone. 100 l nádrž na naftu – ideálne sa hodí na dlhé pracovné intervaly. Silné naftové motory Yanmar umožňujú sebestačné použitie bez zdroja prúdu.
Jednoduchá údržba
- Premyslený servisný softvér na rýchlu diaľkovú diagnostiku pri servise.
- Osvedčené komponenty vysokej kvality značky Kärcher zaručujú dlhú životnosť.
- Na palube: Systém zmäkčovania vody na ochranu vykurovacieho hada pred poškodením vodným kameňom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Nafta
|Výrobca motora
|Yanmar
|Výkon motora (kW/hp)
|19 / 26
|Prietok (l/h)
|900 - 1300
|Tlak (bar/MPa)
|60 - 200 / 6 - 20
|Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h)
|9,7
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|1400,6
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Vysokotlaková hadica: 30 m
- Pracovný nadstavec: 1050 mm
- Power tryska
- Servo Control
Oblasti využitia
- Obec (čistenie verejných priestranstiev, dopravných ciest, odstraňovanie grafitov a žuvačiek)
- Stavebníctvo (čistenie stavebných strojov, lešení, debnenia, výbavy)
- Priemyselné čistenie (odstraňovanie lakov, ochranných vrstiev, strojov, dielov a výbavy)