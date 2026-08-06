Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/35 De Tr1 - predkonfigurovaný
Sebestačné riešenie v oblasti vysokotlakového horúcovodného čistenia v komunálnej oblasti, v stavebníctve a v priemysle: predkonfigurovaný HDS prívesný vozík 13/35 s pracovným tlakom 350 barov.
Vďaka nezávislosti na zdroji prúdu a vodnej prípojke nachádza náš mobilný horúcovodný vysokotlakový čistič HDS13/35 na báze prívesného vozíka takmer všade flexibilné využitie. Má predkonfigurovaný vysokotlakový a nízkotlakový hadicový bubon a na základe vysokého pracovného tlaku 350 barov sa hodí aj na náročné použitie v stavebníctve, v komunálnej oblasti a rovnako aj v priemysle. Tento spoľahlivý a veľmi efektívny stroj sa okrem toho veľmi jednoducho obsluhuje a jeho servis je vyslovene jednoduchý.
Vlastnosti a výhody
Maximálna efektívnosťOsvedčená a vysoko efektívna technológia horákov. Spätné získavanie tepla využitím odpadového tepla motora. Ekologická prevádzka a nižšie prevádzkové náklady vďaka režimu eco!efficiency.
Jednoduchá obsluhaObsluha je pohodlná pomocou centrálneho prepínača. 2 hadicové bubny (na objednávku) v ovládacej časti umožňujú rýchlu prípravu stroja na použitie. Veľkorysé a bezpečné odkladanie ochranného vybavenia, príslušenstva a čistiacich prostriedkov.
Nezávislé používanieVeľká 500 l nádrž na vodu až na 30 minút čistenia pri plnom výkone. 100 l nádrž na naftu – ideálne sa hodí na dlhé pracovné intervaly. Silné naftové motory Yanmar umožňujú sebestačné použitie bez externého zdroja prúdu.
Jednoduchá údržba
- Veľká kapota uľahčuje servisnému pracovníkovi prístup k technike.
- Premyslený servisný softvér na rýchlu diaľkovú diagnostiku pri servise.
- Osvedčené komponenty vysokej kvality značky Kärcher zaručujú dlhú životnosť.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Nafta
|Výrobca motora
|Yanmar
|Výkon motora (kW/hp)
|19 / 26
|Prietok (l/h)
|650 - 1300
|Tlak (bar/MPa)
|100 - 350 / 10 - 35
|Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h)
|9,3
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|958,4
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: Priemysel
- Vysokotlaková hadica: 30 m
- Pracovný nadstavec: 700 mm
- Power tryska
Výbava
- Prestavovanie tlaku reguláciou otáčok
Oblasti využitia
- Obec (čistenie verejných priestranstiev, dopravných ciest, odstraňovanie grafitov a žuvačiek)
- Stavebníctvo (čistenie stavebných strojov, lešení, debnenia, výbavy)
- Priemyselné čistenie (odstraňovanie lakov, ochranných vrstiev, strojov, dielov a výbavy)