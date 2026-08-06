Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/35 De Tr1 - predkonfigurovaný

Sebestačné riešenie v oblasti vysokotlakového horúcovodného čistenia v komunálnej oblasti, v stavebníctve a v priemysle: predkonfigurovaný HDS prívesný vozík 13/35 s pracovným tlakom 350 barov.

Vďaka nezávislosti na zdroji prúdu a vodnej prípojke nachádza náš mobilný horúcovodný vysokotlakový čistič HDS13/35 na báze prívesného vozíka takmer všade flexibilné využitie. Má predkonfigurovaný vysokotlakový a nízkotlakový hadicový bubon a na základe vysokého pracovného tlaku 350 barov sa hodí aj na náročné použitie v stavebníctve, v komunálnej oblasti a rovnako aj v priemysle. Tento spoľahlivý a veľmi efektívny stroj sa okrem toho veľmi jednoducho obsluhuje a jeho servis je vyslovene jednoduchý.

Vlastnosti a výhody
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/35 De Tr1 - predkonfigurovaný: Maximálna efektívnosť
Maximálna efektívnosť
Osvedčená a vysoko efektívna technológia horákov. Spätné získavanie tepla využitím odpadového tepla motora. Ekologická prevádzka a nižšie prevádzkové náklady vďaka režimu eco!efficiency.
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/35 De Tr1 - predkonfigurovaný: Jednoduchá obsluha
Jednoduchá obsluha
Obsluha je pohodlná pomocou centrálneho prepínača. 2 hadicové bubny (na objednávku) v ovládacej časti umožňujú rýchlu prípravu stroja na použitie. Veľkorysé a bezpečné odkladanie ochranného vybavenia, príslušenstva a čistiacich prostriedkov.
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/35 De Tr1 - predkonfigurovaný: Nezávislé používanie
Nezávislé používanie
Veľká 500 l nádrž na vodu až na 30 minút čistenia pri plnom výkone. 100 l nádrž na naftu – ideálne sa hodí na dlhé pracovné intervaly. Silné naftové motory Yanmar umožňujú sebestačné použitie bez externého zdroja prúdu.
Jednoduchá údržba
  • Veľká kapota uľahčuje servisnému pracovníkovi prístup k technike.
  • Premyslený servisný softvér na rýchlu diaľkovú diagnostiku pri servise.
  • Osvedčené komponenty vysokej kvality značky Kärcher zaručujú dlhú životnosť.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Nafta
Výrobca motora Yanmar
Výkon motora (kW/hp) 19 / 26
Prietok (l/h) 650 - 1300
Tlak (bar/MPa) 100 - 350 / 10 - 35
Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h) 9,3
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 958,4

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: Priemysel
  • Vysokotlaková hadica: 30 m
  • Pracovný nadstavec: 700 mm
  • Power tryska

Výbava

  • Prestavovanie tlaku reguláciou otáčok
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/35 De Tr1 - predkonfigurovaný
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/35 De Tr1 - predkonfigurovaný
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/35 De Tr1 - predkonfigurovaný
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/35 De Tr1 - predkonfigurovaný
Oblasti využitia
  • Obec (čistenie verejných priestranstiev, dopravných ciest, odstraňovanie grafitov a žuvačiek)
  • Stavebníctvo (čistenie stavebných strojov, lešení, debnenia, výbavy)
  • Priemyselné čistenie (odstraňovanie lakov, ochranných vrstiev, strojov, dielov a výbavy)
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky