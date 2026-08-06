Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný Weed Control

Vďaka efektívnej funkcii na odstraňovanie buriny je predkonfigurovaný HDS prívesný vozík 17/20 s pracovným tlakom 200 barov ideálnou voľbou pre používateľov v komunálnej oblasti.

Náš mobilný HDS prívesný vozík 17/20, ktorý má predkonfigurované tlmiče, jeden vysokotlakový a jeden nízkotlakový hadicový bubon, redukciu otáčok a efektívnu funkcii na odstraňovanie buriny, sa perfektne hodí na horúcovodné vysokotlakové čistenie v komunálnej oblasti. Vďaka vysokému pracovnému tlaku (200 barov) zvládne tento stroj bez námahy aj náročné úlohy v priemysle alebo v stavebníctve. Jeho silný naftový motor umožňuje použitie nezávislé od externého prívodu prúdu, čím je tento stroj maximálne flexibilný. Okrem toho HDS prívesný vozík 17/20 presviedča aj vysokou mierou spoľahlivosti, jednoduchou obsluhou a jednoduchým servisom.

Vlastnosti a výhody
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný Weed Control: Maximálna efektívnosť
Maximálna efektívnosť
Osvedčená a vysoko efektívna technológia horákov. Spätné získavanie tepla využitím odpadového tepla motora. Ekologická prevádzka a nižšie prevádzkové náklady vďaka režimu eco!efficiency.
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný Weed Control: Jednoduchá obsluha
Jednoduchá obsluha
Obsluha je pohodlná pomocou centrálneho prepínača. Rýchla prípravu stroja na použitie vďaka 2 hadicovým bubnom (na objednávku) v ovládacej časti. Bezpečné odkladanie vďaka veľkorysým možnostiam odkladania ochranného vybavenia, príslušenstva a čistiacich prostriedkov.
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný Weed Control: Nezávislé používanie
Nezávislé používanie
Veľká 500 l nádrž na vodu až na 30 minút čistenia pri plnom výkone. 100 l nádrž na naftu – ideálne sa hodí na dlhé pracovné intervaly. Silné naftové motory Yanmar umožňujú sebestačné použitie bez zdroja prúdu.
Jednoduchá údržba
  • Premyslený servisný softvér na rýchlu diaľkovú diagnostiku pri servise.
  • Osvedčené komponenty vysokej kvality značky Kärcher zaručujú dlhú životnosť.
  • Na palube: Systém zmäkčovania vody na ochranu vykurovacieho hada pred poškodením vodným kameňom.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Nafta
Výrobca motora Yanmar
Výkon motora (kW/hp) 19 / 26
Prietok (l/h) 900 - 1700
Tlak (bar/MPa) 60 - 200 / 6 - 20
Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h) 9,7
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 1405,7

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Vysokotlaková hadica: 40 m
  • Pracovný nadstavec: 1050 mm
  • Power tryska
  • Servo Control

Výbava

  • Prestavovanie tlaku reguláciou otáčok
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný Weed Control
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný Weed Control
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný Weed Control
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný Weed Control
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný Weed Control
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný Weed Control
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný Weed Control
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný Weed Control
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný Weed Control
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr1 - predkonfigurovaný Weed Control
Oblasti využitia
  • Obec (čistenie verejných priestranstiev, dopravných ciest, odstraňovanie grafitov a žuvačiek)
  • Stavebníctvo (čistenie stavebných strojov, lešení, debnenia, výbavy)
  • Priemyselné čistenie (odstraňovanie lakov, ochranných vrstiev, strojov, dielov a výbavy)
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky