Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2
Mobilný a sebestačný: Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 ponúka tlak 200 bar a pracuje bez prúdu. Vysoko efektívny prívesný vozík HDS sa hodí pre komunálnu oblasť, priemysel alebo stavebníctvo.
Vďaka silnému naftovému motoru dodáva horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 s tlakom 200 barov aj bez prúdu vždy dokonalú čistotu – napríklad na stavbách, v priemyselnej ako aj komunálnej oblasti. Okrem maximálnej mobility a flexibility upláca tento spoľahlivý stroj príkladnou efektívnosťou. Navyše prívesný vozík HDS boduje aj vďaka jednoduchému servisu a obsluhe. Stroj sa dá konfigurovať podľa želania, čím sa optimálne prispôsobí individuálnym požiadavkám.
Vlastnosti a výhody
Maximálna efektívnosťOsvedčená a vysoko efektívna technológia horákov. Spätné získavanie tepla využitím odpadového tepla motora. Ekologická prevádzka a nižšie prevádzkové náklady vďaka režimu eco!efficiency.
Jednoduchá obsluhaObsluha je pohodlná pomocou centrálneho prepínača. Rýchla prípravu stroja na použitie vďaka 2 hadicovým bubnom (na objednávku) v ovládacej časti. Bezpečné odkladanie vďaka veľkorysým možnostiam odkladania ochranného vybavenia, príslušenstva a čistiacich prostriedkov.
Nezávislé používanieVeľká 500 l nádrž na vodu až na 30 minút čistenia pri plnom výkone. 100 l nádrž na naftu – ideálne sa hodí na dlhé pracovné intervaly. Silné naftové motory Yanmar umožňujú sebestačné použitie bez zdroja prúdu.
Vysoká flexibilita
- Vďaka možnosti konfigurovania je možné každý vozík zostaviť podľa želania zákazníka.
- V predaji ako varianty Skid alebo Cab na mobilné použitie ako príves alebo ako stacionárne riešenie.
- Veľká kapota uľahčuje servisnému pracovníkovi prístup k technike.
Jednoduchá údržba
- Premyslený servisný softvér na rýchlu diaľkovú diagnostiku pri servise.
- Osvedčené komponenty vysokej kvality značky Kärcher zaručujú dlhú životnosť.
- Na palube: Systém zmäkčovania vody na ochranu vykurovacieho hada pred poškodením vodným kameňom.
Spoľahlivosť
- Početné bezpečnostné funkcie chránia prívesný vozík HDS pred poškodením v prípade chyby.
- Zabudovaný protimrazový režim na ochranu všetkých komponentov pri nízkych vonkajších teplotách.
- Osvedčená a vysoko efektívna technológia horákov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Nafta
|Výrobca motora
|Yanmar
|Výkon motora (kW/hp)
|19 / 26
|Prietok (l/h)
|900 - 1700
|Tlak (bar/MPa)
|60 - 200 / 6 - 20
|Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h)
|9,7
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|945
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Vysokotlaková hadica: 40 m
- Pracovný nadstavec: 1050 mm
- Power tryska
- Servo Control
Video
Oblasti využitia
- Obec (čistenie verejných priestranstiev, dopravných ciest, odstraňovanie grafitov a žuvačiek)
- Stavebníctvo (čistenie stavebných strojov, lešení, debnenia, výbavy)
- Priemyselné čistenie (odstraňovanie lakov, ochranných vrstiev, strojov, dielov a výbavy)