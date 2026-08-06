Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2

Mobilný a sebestačný: Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 ponúka tlak 200 bar a pracuje bez prúdu. Vysoko efektívny prívesný vozík HDS sa hodí pre komunálnu oblasť, priemysel alebo stavebníctvo.

Vďaka silnému naftovému motoru dodáva horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 s tlakom 200 barov aj bez prúdu vždy dokonalú čistotu – napríklad na stavbách, v priemyselnej ako aj komunálnej oblasti. Okrem maximálnej mobility a flexibility upláca tento spoľahlivý stroj príkladnou efektívnosťou. Navyše prívesný vozík HDS boduje aj vďaka jednoduchému servisu a obsluhe. Stroj sa dá konfigurovať podľa želania, čím sa optimálne prispôsobí individuálnym požiadavkám.

Vlastnosti a výhody
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2: Maximálna efektívnosť
Maximálna efektívnosť
Osvedčená a vysoko efektívna technológia horákov. Spätné získavanie tepla využitím odpadového tepla motora. Ekologická prevádzka a nižšie prevádzkové náklady vďaka režimu eco!efficiency.
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2: Jednoduchá obsluha
Jednoduchá obsluha
Obsluha je pohodlná pomocou centrálneho prepínača. Rýchla prípravu stroja na použitie vďaka 2 hadicovým bubnom (na objednávku) v ovládacej časti. Bezpečné odkladanie vďaka veľkorysým možnostiam odkladania ochranného vybavenia, príslušenstva a čistiacich prostriedkov.
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2: Nezávislé používanie
Nezávislé používanie
Veľká 500 l nádrž na vodu až na 30 minút čistenia pri plnom výkone. 100 l nádrž na naftu – ideálne sa hodí na dlhé pracovné intervaly. Silné naftové motory Yanmar umožňujú sebestačné použitie bez zdroja prúdu.
Vysoká flexibilita
  • Vďaka možnosti konfigurovania je možné každý vozík zostaviť podľa želania zákazníka.
  • V predaji ako varianty Skid alebo Cab na mobilné použitie ako príves alebo ako stacionárne riešenie.
  • Veľká kapota uľahčuje servisnému pracovníkovi prístup k technike.
Jednoduchá údržba
  • Premyslený servisný softvér na rýchlu diaľkovú diagnostiku pri servise.
  • Osvedčené komponenty vysokej kvality značky Kärcher zaručujú dlhú životnosť.
  • Na palube: Systém zmäkčovania vody na ochranu vykurovacieho hada pred poškodením vodným kameňom.
Spoľahlivosť
  • Početné bezpečnostné funkcie chránia prívesný vozík HDS pred poškodením v prípade chyby.
  • Zabudovaný protimrazový režim na ochranu všetkých komponentov pri nízkych vonkajších teplotách.
  • Osvedčená a vysoko efektívna technológia horákov.
Špecifikácie

Technické údaje

Druh pohonu Nafta
Výrobca motora Yanmar
Výkon motora (kW/hp) 19 / 26
Prietok (l/h) 900 - 1700
Tlak (bar/MPa) 60 - 200 / 6 - 20
Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h) 9,7
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 945
Rozmery (d x š x v) (mm) 3646 x 1747 x 1735

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Vysokotlaková hadica: 40 m
  • Pracovný nadstavec: 1050 mm
  • Power tryska
  • Servo Control
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2
HDS Trailer Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 17/20 De Tr2

Video

Oblasti využitia
  • Obec (čistenie verejných priestranstiev, dopravných ciest, odstraňovanie grafitov a žuvačiek)
  • Stavebníctvo (čistenie stavebných strojov, lešení, debnenia, výbavy)
  • Priemyselné čistenie (odstraňovanie lakov, ochranných vrstiev, strojov, dielov a výbavy)
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky