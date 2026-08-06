Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 C
HDS 6/14-4 C je jednofázový vysokotlakový čistič v kompaktnej triedy so 4-pólovým, vodou chladeným elektromotorom, ovládaný jedným tlačidlom a režimom eco!efficiency.
HDS 6/14-4 C je výkonný jednofázový vysokotlakový čistič s horúcou vodou v kompaktnej triede HDS so 4-pólovým, vodou chladeným elektromotorom, úsporným režimom eco!efficiency a intuitívnym ovládaním jedným tlačidlom. Robustné axiálne čerpadlo s tromi keramickými piestami vytvára potrebný tlak. Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced s patentovanou technológiou trysiek a oceľovým pracovným nadstavcom dlhým viac ako 1 meter, ako aj rýchloupínacími uzávermi EASY!Lock, zaisťuje ergonomickú prácu. Systém Soft Damping System (SDS) znižuje vibrácie pre prácu bez únavy. Technológia horúcej vody účinne rozpúšťa aj mazivá a znižuje spotrebu čistiacich prostriedkov, ktoré sa presne dávkujú z 15,5-litrovej nádrže. Tlak a prietok vody je možné prispôsobiť v závislosti od úlohy a vďaka servoriadeniu to možno nastaviť priamo na pištoli. HDS 6/14-4 C s nenáročnou údržbou je určený na každodenné používanie v náročných podmienkach. Technológiu chráni možnosť odvápňovania, vodný filter a poistný ventil. Robustný podvozok chráni pred nárazmi, zatiaľ čo veľké kolesá a riadiace koliesko ponúkajú vysokú manévrovateľnosť. K dispozícii sú aj úložné priestory pre príslušenstvo.
Vlastnosti a výhody
Hospodárnosť
- Stupeň eco!efficiency – hospodárny a ekologický aj pri dlhšom používaní.
- Znižuje spotrebu paliva a emisie CO2 o 20 percent.
- Presné dávkovanie čistiaceho prostriedku s funkciou preplachovania.
Široké spektrum príslušenstva s EASY!Lock
- EASY! Force Advanced pre prácu bez únavy bez akejkoľvek prídržnej sily.
- Otočný 1050 mm pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele.
- Patentovaná výkonná tryska Kärcher môže ponúknuť až o 40% väčšiu silu nárazu ako bežné trysky.
Bezpečná prevádzka
- Ľahko prístupný vodný filter chráni čerpadlo pred čiastočkami nečistôt vo vode.
- Bezpečnostné ventily, upozornenie na nedostatok vody a ochrana paliva zabezpečujú funkčnosť stroja.
Spoľahlivosť
- Systém zmäkčovania vody na ochranu vykurovacieho hada pred poškodením vodným kameňom.
- Jemný tlmiaci systém (SDS) kompenzuje vibrácie a tlakové špičky vo vysokotlakovom systéme.
Viac úložných priestorov pre príslušenstvo integrované do stroja
- Háky na odkladanie sieťového kábla a VT hadice.
- Integrované úložisko trysiek.
- Držiak pracovného nadstavca pre prepravu.
Dávkovanie čistiaceho prostriedku
- Presné dávkovanie čistiaceho prostriedku s funkciou preplachovania.
- Veľký otvor nádrže s plniacim lievikom.
Koncept mobility
- Princíp „Jogger“ s veľkými gumenými kolesami a otočným kolieskom.
- Integrovaná priehlbina pre naklápanie stroja pri prekonávaní stupienkov.
- Madlá na jednoduchú prepravu a manévrovanie.
Jednoduché ovládacie prvky
- Intuitívna obsluha pomocou jedného prepínača.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|280 - 560
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|30 - 140 / 3 - 14
|Max. tlak (bar)
|200
|Teplota (pri prívode 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Príkon (kW)
|3,4
|Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h)
|3,6
|Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h)
|2,9
|Sieťový kábel (m)
|5
|Palivová nádrž (l)
|15
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|121,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|133,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1066 x 650 x 920
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Pracovný nadstavec: 1050 mm
- Power tryska
- Servo Control
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Dlhá životnosť
- Jemný tlmiaci systém (SDS)
- Vysokotlakový pracovný nadstavec
- Integrovaná palivová nádrž a nádrž na čistiaci prostriedok
Video
Oblasti využitia
- Čistenie áut
- Čistenie strojov a zariadení
- Čistenie dielne
- Čistenie v exteriéri
- Čistenie čerpacích staníc
- Čistenie fasád
- Čistenie plavární
- Čistenie športovísk
- Čistenie vo výrobnom procese
- Čistenie výrobných liniek
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 C náhradný diel
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