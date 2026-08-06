Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15-4 Classic
HDS 6/15-4 C Classic je jednofázový horúcovodný vysokotlakový čistič v kompaktnej triede s odolným čerpadlom kľukového hriadeľa a robustným oceľovým rámom. Vynikajúci pomer ceny a kvality.
Vynikajúci pomer ceny a kvality: jednofázový horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15-4 C Classic z kompaktnej triedy je vybavený výkonným 4-pólovým motorom a odolným čerpadlom kľukového hriadeľa, ktoré poskytuje potrebný tlak na efektívne a rýchle vykonávanie širokej škály čistiacich úloh. Vysokotlaková pištoľ Classic zaisťuje jednoduchú a pohodlnú obsluhu, pričom tlak a prietok vody je možné ľahko nastaviť podľa konkrétnych požiadaviek. Integrovaný vodný filter chráni čerpadlo pred nečistotami a predlžuje životnosť stroja. Technológia horúcej vody efektívne odstraňuje mastnotu a znižuje spotrebu čistiacich prostriedkov. Tento spoľahlivý a na údržbu nenáročný čistič je ideálny na každodenné použitie v náročných podmienkach, či už na staveniskách, v poľnohospodárstve, automobilovom alebo dopravnom priemysle. Robustný rám z oceľových rúrok poskytuje ochranu pred nárazmi, zatiaľ čo kolesá odolné proti prepichnutiu zabezpečujú jednoduché manévrovanie. Vďaka upevňovaciemu bodu je možné stroj bezpečne nakladať aj žeriavom. S 30-litrovou palivovou nádržou je zariadenie pripravené na dlhé prevádzkové cykly, pričom nechýba praktický úložný priestor na príslušenstvo.
Vlastnosti a výhody
Robustnosť a dlhá životnosťRobustný rám z oceľových rúrok spoľahlivo chráni stroj pred poškodením. Dobrá dostupnosť pre jednoduchú obsluhu a údržbu
SpoľahlivosťRobustné čerpadlo kľukového hriadeľa s osvedčenou kvalitou Kärcher. Osvedčená bezpečnostná technika ako tepelný a bezpečnostný ventil a vodný filter.
Efektívna technológia horákovVysoký stupeň účinnosti s nízkymi emisiami a dlhou životnosťou. Dlhé pracovné aplikácie vďaka 30-litrovej palivovej nádrži. V stupni eco!efficiency pracuje stroj v najhospodárnejšom teplotnom rozsahu (60 ℃) - a to pri plnom prietoku vody.
Vysoká mobilita
- Veľké kolesá odolné proti prepichnutiu pre bezpečné manévrovanie na nerovnom povrchu.
- Praktický hák pre žeriav umožňuje jednoduchú prepravu, aj na neschodnom teréne.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|300 - 600
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Max. tlak (bar)
|200
|Teplota (pri prívode 12°C) (°C)
|max. 80
|Príkon (kW)
|3,6
|Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h)
|3,9
|Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h)
|3,2
|Sieťový kábel (m)
|5
|Veľkosť trysky
|025
|Palivová nádrž (l)
|30
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|108
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|118
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1075 x 722 x 915
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: Štandardná horúca voda
- Pracovný nadstavec: 840 mm
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Vypínač tlaku
Oblasti využitia
- Čistenie áut
- Čistenie strojov a zariadení
- Čistenie dielne
- Čistenie v exteriéri
- Čistenie čerpacích staníc
- Čistenie fasád
- Čistenie plavární
- Čistenie športovísk
- Čistenie vo výrobnom procese
- Čistenie výrobných liniek
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
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