Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15-4 Classic

HDS 6/15-4 C Classic je jednofázový horúcovodný vysokotlakový čistič v kompaktnej triede s odolným čerpadlom kľukového hriadeľa a robustným oceľovým rámom. Vynikajúci pomer ceny a kvality.

Vynikajúci pomer ceny a kvality: jednofázový horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15-4 C Classic z kompaktnej triedy je vybavený výkonným 4-pólovým motorom a odolným čerpadlom kľukového hriadeľa, ktoré poskytuje potrebný tlak na efektívne a rýchle vykonávanie širokej škály čistiacich úloh. Vysokotlaková pištoľ Classic zaisťuje jednoduchú a pohodlnú obsluhu, pričom tlak a prietok vody je možné ľahko nastaviť podľa konkrétnych požiadaviek. Integrovaný vodný filter chráni čerpadlo pred nečistotami a predlžuje životnosť stroja. Technológia horúcej vody efektívne odstraňuje mastnotu a znižuje spotrebu čistiacich prostriedkov. Tento spoľahlivý a na údržbu nenáročný čistič je ideálny na každodenné použitie v náročných podmienkach, či už na staveniskách, v poľnohospodárstve, automobilovom alebo dopravnom priemysle. Robustný rám z oceľových rúrok poskytuje ochranu pred nárazmi, zatiaľ čo kolesá odolné proti prepichnutiu zabezpečujú jednoduché manévrovanie. Vďaka upevňovaciemu bodu je možné stroj bezpečne nakladať aj žeriavom. S 30-litrovou palivovou nádržou je zariadenie pripravené na dlhé prevádzkové cykly, pričom nechýba praktický úložný priestor na príslušenstvo.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15-4 Classic: Robustnosť a dlhá životnosť
Robustnosť a dlhá životnosť
Robustný rám z oceľových rúrok spoľahlivo chráni stroj pred poškodením. Dobrá dostupnosť pre jednoduchú obsluhu a údržbu
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15-4 Classic: Spoľahlivosť
Spoľahlivosť
Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s osvedčenou kvalitou Kärcher. Osvedčená bezpečnostná technika ako tepelný a bezpečnostný ventil a vodný filter.
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15-4 Classic: Efektívna technológia horákov
Efektívna technológia horákov
Vysoký stupeň účinnosti s nízkymi emisiami a dlhou životnosťou. Dlhé pracovné aplikácie vďaka 30-litrovej palivovej nádrži. V stupni eco!efficiency pracuje stroj v najhospodárnejšom teplotnom rozsahu (60 ℃) - a to pri plnom prietoku vody.
Vysoká mobilita
  • Veľké kolesá odolné proti prepichnutiu pre bezpečné manévrovanie na nerovnom povrchu.
  • Praktický hák pre žeriav umožňuje jednoduchú prepravu, aj na neschodnom teréne.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 300 - 600
Pracovný tlak (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Max. tlak (bar) 200
Teplota (pri prívode 12°C) (°C) max. 80
Príkon (kW) 3,6
Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h) 3,9
Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h) 3,2
Sieťový kábel (m) 5
Veľkosť trysky 025
Palivová nádrž (l) 30
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 108
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 118
Rozmery (d x š x v) (mm) 1075 x 722 x 915

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: Štandardná horúca voda
  • Pracovný nadstavec: 840 mm

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Vypínač tlaku
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15-4 Classic
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15-4 Classic
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15-4 Classic
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15-4 Classic
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15-4 Classic
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15-4 Classic
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15-4 Classic
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15-4 Classic
Oblasti využitia
  • Čistenie áut
  • Čistenie strojov a zariadení
  • Čistenie dielne
  • Čistenie v exteriéri
  • Čistenie čerpacích staníc
  • Čistenie fasád
  • Čistenie plavární
  • Čistenie športovísk
  • Čistenie vo výrobnom procese
  • Čistenie výrobných liniek
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15-4 Classic náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher