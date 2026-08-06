Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic
HDS 8/18-4 C Classic je horúcovodný vysokotlakový čistič s čerpadlom kľukového hriadeľa, výkonným 4-pólovým motorom a robustným rámom z oceľových rúr – vynikajúca cena a výkon.
Veľká robustnosť a výborný pomer ceny a výkonu: horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic z kompaktnej triedy je vybavený výkonným 4-pólovým motorom a čerpadlom kľukového hriadeľa, ktoré zabezpečuje vysoký tlak. Vysokotlaková pištoľ Classic umožňuje rýchle a efektívne čistenie rôznych plôch. Tlak a prietok vody sa dajú ľahko prispôsobiť konkrétnym požiadavkám. Integrovaný vodný filter chráni čerpadlo pred nečistotami, zatiaľ čo technológia horúcej vody spoľahlivo odstraňuje mastnotu a optimalizuje spotrebu čistiacich prostriedkov. HDS 8/18-4 C Classic je vysoko spoľahlivý a nenáročný na údržbu, vhodný na každodenné použitie v náročných podmienkach, ako sú staveniská, poľnohospodárske prevádzky, automobilový či dopravný priemysel. Robustný oceľový rám poskytuje ochranu pred nárazmi a kolesá odolné proti prepichnutiu zaisťujú ľahkú manipuláciu. Upevňovací bod umožňuje nakladanie stroja pomocou žeriavu. 30-litrová palivová nádrž podporuje dlhé prevádzkové cykly a úložný priestor uľahčuje skladovanie príslušenstva.
Vlastnosti a výhody
Robustnosť a dlhá životnosťRobustný rám z oceľových rúrok spoľahlivo chráni stroj pred poškodením. Dobrá dostupnosť pre jednoduchú obsluhu a údržbu
SpoľahlivosťRobustné čerpadlo kľukového hriadeľa s osvedčenou kvalitou Kärcher. Osvedčená bezpečnostná technika ako tepelný a bezpečnostný ventil a vodný filter.
Efektívna technológia horákovVysoký stupeň účinnosti s nízkymi emisiami a dlhou životnosťou. Dlhé pracovné aplikácie vďaka 30-litrovej palivovej nádrži. V stupni eco!efficiency pracuje stroj v najhospodárnejšom teplotnom rozsahu (60 ℃) - a to pri plnom prietoku vody.
Vysoká mobilita
- Veľké kolesá odolné proti prepichnutiu pre bezpečné manévrovanie na nerovnom povrchu.
- So žeriavovým hákom pre jednoduchú prepravu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|300 - 800
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. tlak (bar)
|235
|Teplota (pri prívode 12°C) (°C)
|max. 80
|Príkon (kW)
|5,5
|Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h)
|5,2
|Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h)
|4,2
|Sieťový kábel (m)
|5
|Palivová nádrž (l)
|30
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|123,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|133,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1075 x 722 x 915
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: Štandardná horúca voda
- Pracovný nadstavec: 840 mm
- Power tryska
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Vypínač tlaku
Oblasti využitia
- Čistenie áut
- Čistenie strojov a zariadení
- Čistenie dielne
- Čistenie v exteriéri
- Čistenie čerpacích staníc
- Čistenie fasád
- Čistenie plavární
- Čistenie športovísk
- Čistenie vo výrobnom procese
- Čistenie výrobných liniek
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic náhradný diel
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