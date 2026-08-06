Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic

HDS 8/18-4 C Classic je horúcovodný vysokotlakový čistič s čerpadlom kľukového hriadeľa, výkonným 4-pólovým motorom a robustným rámom z oceľových rúr – vynikajúca cena a výkon.

Veľká robustnosť a výborný pomer ceny a výkonu: horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic z kompaktnej triedy je vybavený výkonným 4-pólovým motorom a čerpadlom kľukového hriadeľa, ktoré zabezpečuje vysoký tlak. Vysokotlaková pištoľ Classic umožňuje rýchle a efektívne čistenie rôznych plôch. Tlak a prietok vody sa dajú ľahko prispôsobiť konkrétnym požiadavkám. Integrovaný vodný filter chráni čerpadlo pred nečistotami, zatiaľ čo technológia horúcej vody spoľahlivo odstraňuje mastnotu a optimalizuje spotrebu čistiacich prostriedkov. HDS 8/18-4 C Classic je vysoko spoľahlivý a nenáročný na údržbu, vhodný na každodenné použitie v náročných podmienkach, ako sú staveniská, poľnohospodárske prevádzky, automobilový či dopravný priemysel. Robustný oceľový rám poskytuje ochranu pred nárazmi a kolesá odolné proti prepichnutiu zaisťujú ľahkú manipuláciu. Upevňovací bod umožňuje nakladanie stroja pomocou žeriavu. 30-litrová palivová nádrž podporuje dlhé prevádzkové cykly a úložný priestor uľahčuje skladovanie príslušenstva.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic: Robustnosť a dlhá životnosť
Robustnosť a dlhá životnosť
Robustný rám z oceľových rúrok spoľahlivo chráni stroj pred poškodením. Dobrá dostupnosť pre jednoduchú obsluhu a údržbu
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic: Spoľahlivosť
Spoľahlivosť
Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s osvedčenou kvalitou Kärcher. Osvedčená bezpečnostná technika ako tepelný a bezpečnostný ventil a vodný filter.
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic: Efektívna technológia horákov
Efektívna technológia horákov
Vysoký stupeň účinnosti s nízkymi emisiami a dlhou životnosťou. Dlhé pracovné aplikácie vďaka 30-litrovej palivovej nádrži. V stupni eco!efficiency pracuje stroj v najhospodárnejšom teplotnom rozsahu (60 ℃) - a to pri plnom prietoku vody.
Vysoká mobilita
  • Veľké kolesá odolné proti prepichnutiu pre bezpečné manévrovanie na nerovnom povrchu.
  • So žeriavovým hákom pre jednoduchú prepravu.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 300 - 800
Pracovný tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Max. tlak (bar) 235
Teplota (pri prívode 12°C) (°C) max. 80
Príkon (kW) 5,5
Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h) 5,2
Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h) 4,2
Sieťový kábel (m) 5
Palivová nádrž (l) 30
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 123,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 133,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 1075 x 722 x 915

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: Štandardná horúca voda
  • Pracovný nadstavec: 840 mm
  • Power tryska

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Vypínač tlaku
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic
Oblasti využitia
  • Čistenie áut
  • Čistenie strojov a zariadení
  • Čistenie dielne
  • Čistenie v exteriéri
  • Čistenie čerpacích staníc
  • Čistenie fasád
  • Čistenie plavární
  • Čistenie športovísk
  • Čistenie vo výrobnom procese
  • Čistenie výrobných liniek
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C Classic náhradný diel

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