Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 18/18-4 Classic
Mobilný horúcovodný vysokotlakový čistič ponúka veľmi vysoký prietok, a to až 1800 l/h. Zároveň umožňuje paralelné použitie dvoch čistiacich trysiek pri maximálnom tlaku vody 180 barov.
Mobilný horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 18/18-4 S Classic ponúka maximálny prietok 1800 l/h, čím zaručuje maximálnu účinnosť pri odstraňovaní najodolnejších nečistôt. Je vybavený robustným čerpadlom kľukového hriadeľa, chráneným jemným vodným filtrom, ktoré umožňuje pracovný tlak až 180 barov a súčasné použitie dvoch vysokotlakových trysiek. Spúšťová pištoľ EASY!Force Advanced HP so servoregulátorom umožňuje jednoduché nastavenie objemu vody a tlaku priamo zo spúšte, čo zabezpečuje pohodlnú prácu bez únavy. Pre jednoduchú manipuláciu a prepravu je čistič vybavený kolesami odolnými proti prepichnutiu, dvoma kolieskami a hákom na zdvíhanie pomocou žeriavu. HDS 18/18-4 S Classic obsahuje vzduchom chladený, štvorpólový, nízkootáčkový elektromotor s pozvoľným rozbehom, monitorovaním plameňa pri stacionárnej prevádzke a dávkovaním ochrany proti usadzovaniu vodného kameňa cez plavákovú skriňu. Režim eco!efficiency Kärcher zároveň prispieva k úspornej prevádzke. Robustný oceľový rám spoľahlivo chráni stroj pred poškodením. Desaťmetrová vysokotlaková hadica je súčasťou dodávky.
Vlastnosti a výhody
Robustný a spoľahlivý pre náročné aplikácieRobustné čerpadlo kľukového hriadeľa s osvedčenou kvalitou Kärcher. Robustný rám z oceľových rúrok spoľahlivo chráni stroj pred poškodením. Dobrá dostupnosť pre jednoduchú obsluhu a údržbu
Efektívna technológia horákovVysoký stupeň účinnosti s nízkymi emisiami a dlhou životnosťou. Dlhé pracovné aplikácie vďaka 30-litrovej palivovej nádrži. V stupni eco!efficiency pracuje stroj v najhospodárnejšom teplotnom rozsahu (60 ℃) - a to pri plnom prietoku vody.
Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!LockKoniec únavnej práce: vysokotlaková pištoľ EASY!Force Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Spoľahlivosť
- Veľký jemný vodný filter pre optimálnu ochranu čerpadla.
- Výkonný 4-pólový pomalootáčkový elektromotor.
- Bezpečnostné ventily, upozornenie na nedostatok vody a ochrana paliva zabezpečujú funkčnosť stroja.
Vysoká mobilita
- Veľké kolesá odolné proti prepichnutiu pre bezpečné manévrovanie na nerovnom povrchu.
- So žeriavovým hákom pre jednoduchú prepravu.
- Robustné kovové kolieska a veľké kolesá robia stroj úplne vhodným na použitie na staveniskách.
Plavákový box s udržiavacím dávkovaním systému
- Systém zmäkčovania vody zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa na vykurovacej špirále a tým predlžuje životnosť.
Príprava pre stacionárnu prevádzku
- Štandardne s integrovaným monitorovaním plameňa pre stacionárnu prevádzku.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|870 - 1730
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Teplota (pri prívode 12°C) (°C)
|max. 80
|Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h)
|6,5
|Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h)
|5,2
|Príkon (kW)
|11
|Sieťový kábel (m)
|5
|Veľkosť trysky
|025
|Prítok vody
|1″
|Palivová nádrž (l)
|30
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|210
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|222,2
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Pracovný nadstavec: 1050 mm
- Power tryska
- Servo Control
Výbava
- Vypínač tlaku
- Voliteľná výbava pre prevádzku s 2 pracovnými nadstavcami
- Zástrčkový pólový menič (3~)
- Jemný tlmiaci systém (SDS)
- Ochrana proti chodu nasucho
Video
Oblasti využitia
- Čistenie áut
- Čistenie strojov a zariadení
- Čistenie dielne
- Čistenie v exteriéri
- Čistenie čerpacích staníc
- Čistenie fasád
- Čistenie plavární
- Čistenie športovísk
- Čistenie vo výrobnom procese
- Čistenie výrobných liniek
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
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