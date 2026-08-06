Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 18/18-4 Classic

Mobilný horúcovodný vysokotlakový čistič ponúka veľmi vysoký prietok, a to až 1800 l/h. Zároveň umožňuje paralelné použitie dvoch čistiacich trysiek pri maximálnom tlaku vody 180 barov.

Mobilný horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 18/18-4 S Classic ponúka maximálny prietok 1800 l/h, čím zaručuje maximálnu účinnosť pri odstraňovaní najodolnejších nečistôt. Je vybavený robustným čerpadlom kľukového hriadeľa, chráneným jemným vodným filtrom, ktoré umožňuje pracovný tlak až 180 barov a súčasné použitie dvoch vysokotlakových trysiek. Spúšťová pištoľ EASY!Force Advanced HP so servoregulátorom umožňuje jednoduché nastavenie objemu vody a tlaku priamo zo spúšte, čo zabezpečuje pohodlnú prácu bez únavy. Pre jednoduchú manipuláciu a prepravu je čistič vybavený kolesami odolnými proti prepichnutiu, dvoma kolieskami a hákom na zdvíhanie pomocou žeriavu. HDS 18/18-4 S Classic obsahuje vzduchom chladený, štvorpólový, nízkootáčkový elektromotor s pozvoľným rozbehom, monitorovaním plameňa pri stacionárnej prevádzke a dávkovaním ochrany proti usadzovaniu vodného kameňa cez plavákovú skriňu. Režim eco!efficiency Kärcher zároveň prispieva k úspornej prevádzke. Robustný oceľový rám spoľahlivo chráni stroj pred poškodením. Desaťmetrová vysokotlaková hadica je súčasťou dodávky.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 18/18-4 Classic: Robustný a spoľahlivý pre náročné aplikácie
Robustný a spoľahlivý pre náročné aplikácie
Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s osvedčenou kvalitou Kärcher. Robustný rám z oceľových rúrok spoľahlivo chráni stroj pred poškodením. Dobrá dostupnosť pre jednoduchú obsluhu a údržbu
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 18/18-4 Classic: Efektívna technológia horákov
Efektívna technológia horákov
Vysoký stupeň účinnosti s nízkymi emisiami a dlhou životnosťou. Dlhé pracovné aplikácie vďaka 30-litrovej palivovej nádrži. V stupni eco!efficiency pracuje stroj v najhospodárnejšom teplotnom rozsahu (60 ℃) - a to pri plnom prietoku vody.
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 18/18-4 Classic: Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock
Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock
Koniec únavnej práce: vysokotlaková pištoľ EASY!Force Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Spoľahlivosť
  • Veľký jemný vodný filter pre optimálnu ochranu čerpadla.
  • Výkonný 4-pólový pomalootáčkový elektromotor.
  • Bezpečnostné ventily, upozornenie na nedostatok vody a ochrana paliva zabezpečujú funkčnosť stroja.
Vysoká mobilita
  • Veľké kolesá odolné proti prepichnutiu pre bezpečné manévrovanie na nerovnom povrchu.
  • So žeriavovým hákom pre jednoduchú prepravu.
  • Robustné kovové kolieska a veľké kolesá robia stroj úplne vhodným na použitie na staveniskách.
Plavákový box s udržiavacím dávkovaním systému
  • Systém zmäkčovania vody zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa na vykurovacej špirále a tým predlžuje životnosť.
Príprava pre stacionárnu prevádzku
  • Štandardne s integrovaným monitorovaním plameňa pre stacionárnu prevádzku.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 870 - 1730
Pracovný tlak (bar/MPa) 50 - 180 / 5 - 18
Teplota (pri prívode 12°C) (°C) max. 80
Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h) 6,5
Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h) 5,2
Príkon (kW) 11
Sieťový kábel (m) 5
Veľkosť trysky 025
Prítok vody 1″
Palivová nádrž (l) 30
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 210
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 222,2

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Pracovný nadstavec: 1050 mm
  • Power tryska
  • Servo Control

Výbava

  • Vypínač tlaku
  • Voliteľná výbava pre prevádzku s 2 pracovnými nadstavcami
  • Zástrčkový pólový menič (3~)
  • Jemný tlmiaci systém (SDS)
  • Ochrana proti chodu nasucho
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 18/18-4 Classic
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 18/18-4 Classic
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 18/18-4 Classic
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 18/18-4 Classic
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 18/18-4 Classic
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 18/18-4 Classic
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 18/18-4 Classic
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 18/18-4 Classic
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 18/18-4 Classic
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 18/18-4 Classic
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 18/18-4 Classic

Video

Oblasti využitia
  • Čistenie áut
  • Čistenie strojov a zariadení
  • Čistenie dielne
  • Čistenie v exteriéri
  • Čistenie čerpacích staníc
  • Čistenie fasád
  • Čistenie plavární
  • Čistenie športovísk
  • Čistenie vo výrobnom procese
  • Čistenie výrobných liniek
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 18/18-4 Classic náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher