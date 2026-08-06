Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 U Anniversary Edition
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 U Anniversary Edition v čiernej farbe zaujme pracovným tlakom 130 barov, vynikajúcou manévrovateľnosťou a ergonómiou.
90. výročie Kärcher: Základný stroj v triede horúcovodných vysokotlakových čističov, HDS 5/13 U v čiernej farbe, zaujme svojim sofistikovaným a inovatívnym dizajnom. Prevedenie stroja mu dodáva nízku hmotnosť a veľmi kompaktné rozmery. Výhodou je, že sa stroj veľmi ľahko prepravuje a ľahko sa s ním manévruje na nerovnom povrchu vďaka veľkým kolesám a rukoväti. Kombinácia patentovanej technológie trysiek, turbodúchadla a zvýšenej účinnosti čerpadla tiež zaisťuje ultra efektívny čistiaci výkon. Vysokotlaková pištoľ EASY!Force umožňuje pohodlnú prácu využitím sily spätného rázu vysokotlakového prúdu na zníženie prídržnej sily pre operátora na nulu. A s rýchlouzávermi EASY!Lock je montáž a demontáž päťkrát rýchlejšia ako pri bežných skrutkových spojoch. Jednoduché ovládanie a možnosti skladovania hadice a pracovného nadstavca dopĺňajú rozsiahle funkcie stroja.
Vlastnosti a výhody
Kompaktná konštrukcia
- Skladovanie a preprava nenáročné na miesto.
- Čerpadlo a palivová nádrž zabezpečené proti vytečeniu pre prepravu ležmo.
- Ideálne aj pre menšie servisné vozidlá.
Možnosť bezpečného odkladania príslušenstva
- Pohodlné a bezpečné odkladanie vysokotlakovej hadice.
- Zabezpečuje ergonomické pracovanie.
- Skrátené doby na uvedenie do chodu.
Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock
- Koniec únavnej práce: vysokotlaková pištoľ EASY!Force
- Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|500
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|125 / 12,5
|Teplota (°C)
|max. 80
|Príkon (kW)
|2,6
|Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h)
|3,1
|Palivová nádrž (l)
|6,5
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|69
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|77,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|618 x 618 x 994
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: Štandardná horúca voda
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Pracovný nadstavec: 840 mm
Výbava
- Vypínač tlaku
Oblasti využitia
- Čistenie v exteriéri
- Čistenie čerpacích staníc
- Čistenie fasád
- Čistenie plavární
- Čistenie športovísk
- Čistenie vo výrobnom procese
- Čistenie výrobných liniek
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 U Anniversary Edition náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher