Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 U Anniversary Edition

Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 U Anniversary Edition v čiernej farbe zaujme pracovným tlakom 130 barov, vynikajúcou manévrovateľnosťou a ergonómiou.

90. výročie Kärcher: Základný stroj v triede horúcovodných vysokotlakových čističov, HDS 5/13 U v čiernej farbe, zaujme svojim sofistikovaným a inovatívnym dizajnom. Prevedenie stroja mu dodáva nízku hmotnosť a veľmi kompaktné rozmery. Výhodou je, že sa stroj veľmi ľahko prepravuje a ľahko sa s ním manévruje na nerovnom povrchu vďaka veľkým kolesám a rukoväti. Kombinácia patentovanej technológie trysiek, turbodúchadla a zvýšenej účinnosti čerpadla tiež zaisťuje ultra efektívny čistiaci výkon. Vysokotlaková pištoľ EASY!Force umožňuje pohodlnú prácu využitím sily spätného rázu vysokotlakového prúdu na zníženie prídržnej sily pre operátora na nulu. A s rýchlouzávermi EASY!Lock je montáž a demontáž päťkrát rýchlejšia ako pri bežných skrutkových spojoch. Jednoduché ovládanie a možnosti skladovania hadice a pracovného nadstavca dopĺňajú rozsiahle funkcie stroja.

Vlastnosti a výhody
Kompaktná konštrukcia
  • Skladovanie a preprava nenáročné na miesto.
  • Čerpadlo a palivová nádrž zabezpečené proti vytečeniu pre prepravu ležmo.
  • Ideálne aj pre menšie servisné vozidlá.
Možnosť bezpečného odkladania príslušenstva
  • Pohodlné a bezpečné odkladanie vysokotlakovej hadice.
  • Zabezpečuje ergonomické pracovanie.
  • Skrátené doby na uvedenie do chodu.
Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock
  • Koniec únavnej práce: vysokotlaková pištoľ EASY!Force
  • Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 500
Pracovný tlak (bar/MPa) 125 / 12,5
Teplota (°C) max. 80
Príkon (kW) 2,6
Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h) 3,1
Palivová nádrž (l) 6,5
Farba Čierna
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 69
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 77,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 618 x 618 x 994

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: Štandardná horúca voda
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Pracovný nadstavec: 840 mm

Výbava

  • Vypínač tlaku
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 U Anniversary Edition
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 U Anniversary Edition
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 U Anniversary Edition
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 U Anniversary Edition
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 U Anniversary Edition
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 U Anniversary Edition
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 U Anniversary Edition
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 U Anniversary Edition
Oblasti využitia
  • Čistenie v exteriéri
  • Čistenie čerpacích staníc
  • Čistenie fasád
  • Čistenie plavární
  • Čistenie športovísk
  • Čistenie vo výrobnom procese
  • Čistenie výrobných liniek
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 U Anniversary Edition náhradný diel

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