Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St

Stacionárny horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St s olejovým horákom je určený na nepretržité použitie v náročných aplikáciách a čistí tlakom až 210 barov.

HDS 10/21-4 St je stacionárny horúcovodný vysokotlakový čistič s olejovým horákom, ktorý poskytuje extra vysoký tlak: až 210 barov uľahčuje prácu aj s odolnými nečistotami. 4-pólový, nízkootáčkový elektromotor generuje vysoký výkon pre náročné nepretržité používanie. Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov poskytuje až 1000 litrov vody za hodinu. Zásobník vody má integrovanú ochranu proti vodnému kameňu a vodný filter na ochranu čerpadla. Čistiaci prostriedok je nasávaný a dávkovaný s presnosťou pomocou ventilu. Indikátor stavu čistiaceho prostriedku. Elektronické monitorovanie olejového horáka a celkovej technológie zaisťuje vysokú úroveň bezpečnosti prevádzky. Intuitívny otočný spínač alebo voliteľné diaľkové ovládanie zjednodušujú obsluhu a servisné a údržbárske úlohy sú tiež navrhnuté tak, aby boli užívateľsky prívetivé. Vďaka širokej škále dostupného príslušenstva je možné HDS 10/21-4 St prispôsobiť tak, aby vyhovovala širokej škále čistiacich úloh. Stroj je možné dodatočne doplniť tlakomerom a počítadlom hodín, druhou dávkovacou jednotkou čistiaceho prostriedku a systémom uvoľnenia tlaku.

Vlastnosti a výhody
Vysoko výkonné čerpadlo s kľukovým hriadeľom
  • Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valca a vysoko kvalitné materiály zaisťujú dlhú životnosť.
  • Obzvlášť robustné a extrémne dlhotrvajúce.
  • Vyššia životnosť, menšia náročnosť na údržbu a nižšie náklady. Ideálny na priemyselné použitie.
Vodou chladený 4-pólový elektromotor
  • Vodou chladený motor pre vysokú výkonnosť a dlhú životnosť.
  • 4-pólový, pomaly bežiaci elektromotor zaručuje dlhú pracovnú dobu.
  • Pre vysoký výkon a nízke náklady na údržbu.
Efektívna technológia horákov
  • Vysoko výkonný horák so stojatým vykurovacím hadom a bezvýbušným trvalým zapaľovaním.
  • S osvedčenou a účinnou technológiou horákov Kärcher pre nízku spotrebu paliva.
  • Horák s vysokou účinnosťou (> 91%), nízkou spotrebou paliva a veľmi nízkymi emisiami výfukových plynov.
Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť
  • Vypínanie pri netesnosti alebo výpadku fázy.
  • Vypínanie pri prepätí / podpätí.
  • Monitorovanie teploty plameňa a emisií, ochrana proti nedostatku vody/pretlaku, ochrana proti vodnému kameňu s indikátorom vyprázdnenia a monitorovanie poruchy zaisťujú bezpečnú a dlhotrvajúcu prevádzku.
Kvalitná výbava
  • Integrovaný zásobník vody s ochranou proti vodnému kameňu a indikátorom prázdnej vody chráni vykurovaciu špirálu a celý systém pred usadzovaním vodného kameňa.
  • Kryt a rám sú vyrobené z ocele s práškovým nástrekom pre dlhú životnosť
  • Systém nasávania čistiaceho prostriedku s dávkovacím ventilom a indikátorom vyprázdnenia je len súčasťou štandardne dodávaného vysokokvalitného vybavenia.
Jednoduchá a pohodlná obsluha
  • Otočný spínač Easy Operation pre všetky funkcie stroja. Pre jednoduchú a rýchlu manipuláciu bez zdĺhavého zaúčania.
  • Praktické zobrazenie chýb okamžite informuje používateľov a šetrí čas.
  • Obzvlášť užívateľsky prívetivé vďaka samovysvetľujúcim symbolom. Nie je potrebná časovo náročná indukcia.
Veľký, priehľadný jemný vodný filter
  • Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
  • Zabezpečuje vysokú životnosť všetkých komponentov vedúcich tlak.
  • Dobrý prístup, jednoduché čistenie.
Systém nasávania a dávkovania čistiaceho prostriedku pre ešte lepšie výsledky čistenia
  • Pomocou funkcie nastavenia dávkovania možno čistiace prostriedky dávkovať presne podľa stupňa znečistenia.
  • Na presné, plynulé dávkovanie čistiaceho prostriedku.
Jednoduchá údržba a veľmi jednoduchý servis
  • Jednoduchý prístup ku všetkým servisným a údržbovým komponentom.
  • Celoplošná servisná sieť s výborne vyškolenými servisnými technikmi
  • Zobrazovanie chybových kódov, prevádzkového stavu, intervalov údržby čerpadla a sledovanie chybnej prevádzky horáka a celého stroja uľahčuje servis.
Vysoká flexibilita
  • Stroj je možné alternatívne ovládať diaľkovým ovládačom.
  • Vo svojom rozsiahlom sortimente príslušenstva pre vysokotlakové čističe má Kärcher to správne príslušenstvo pre každú čistiacu úlohu a každý cieľ.
  • Ako voliteľné príslušenstvo je k dispozícii počítadlo času a tlakomer, ako aj automatické uvoľnenie tlaku na ochranu príslušenstva a potrubí.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 500 - 1000
Pracovný tlak (bar) 210
Max. tlak (bar) 235
Teplota (pri prívode 12°C) (°C) max. 80
Teplota vody na prívode (°C) max. 30
Príkon (kW) 8
Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h) 6,5
Tepelná energia (kW) 77
Sieťový kábel (m) 5
Prítok vody 1″
Počet paralelných používateľov 1
Mobilita Stacionárny
Zaistenie (A) 25
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 160
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 170
Rozmery (d x š x v) (mm) 1142 x 578 x 790

Balenie obsahuje

  • Kontrola plameňa
  • Príprava na Servo Control
  • Príprava na diaľkové ovládanie
  • Power tryska
  • Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie

Výbava

  • Olejomierka
  • Priezor pre stav oleja
  • Vopred vybavená pre prívod čistiaceho prostriedku
  • Dávkovanie RM1
  • Ochrana proti chodu nasucho
  • Veľký jemný vodný filter
  • Zásobná nádrž s plavákovým ventilom
  • Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
  • Vodou chladený motor
  • Rám a kryt: oceľ, práškovo lakovaná
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
Oblasti využitia
  • Na čistenie strojov a vozidiel
  • Na čistenie v potravinárskom a chemickom priemysle
  • Ideálne pre rôzne aplikácie v sektore dopravy a logistiky
  • Poľnohospodárstvo
  • Vo výrobných halách a dielňach, kde je potrebná teplá voda
  • Hodí sa na použitie vo výrobných, skladových, logistických halách a halách ťažkého priemyslu
  • Všestranné aplikácie v priemyselnom prostredí, napr. na čistenie výrobných zariadení.
  • Verejné služby
  • Ideálne pre predajne áut, autopožičovne a čerpacie stanice
  • Čistenie traktorov, strojov a náradia v poľnohospodárstve
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St náhradný diel

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