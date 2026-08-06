Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St
Stacionárny horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St s olejovým horákom je určený na nepretržité použitie v náročných aplikáciách a čistí tlakom až 210 barov.
HDS 10/21-4 St je stacionárny horúcovodný vysokotlakový čistič s olejovým horákom, ktorý poskytuje extra vysoký tlak: až 210 barov uľahčuje prácu aj s odolnými nečistotami. 4-pólový, nízkootáčkový elektromotor generuje vysoký výkon pre náročné nepretržité používanie. Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov poskytuje až 1000 litrov vody za hodinu. Zásobník vody má integrovanú ochranu proti vodnému kameňu a vodný filter na ochranu čerpadla. Čistiaci prostriedok je nasávaný a dávkovaný s presnosťou pomocou ventilu. Indikátor stavu čistiaceho prostriedku. Elektronické monitorovanie olejového horáka a celkovej technológie zaisťuje vysokú úroveň bezpečnosti prevádzky. Intuitívny otočný spínač alebo voliteľné diaľkové ovládanie zjednodušujú obsluhu a servisné a údržbárske úlohy sú tiež navrhnuté tak, aby boli užívateľsky prívetivé. Vďaka širokej škále dostupného príslušenstva je možné HDS 10/21-4 St prispôsobiť tak, aby vyhovovala širokej škále čistiacich úloh. Stroj je možné dodatočne doplniť tlakomerom a počítadlom hodín, druhou dávkovacou jednotkou čistiaceho prostriedku a systémom uvoľnenia tlaku.
Vlastnosti a výhody
Vysoko výkonné čerpadlo s kľukovým hriadeľom
- Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valca a vysoko kvalitné materiály zaisťujú dlhú životnosť.
- Obzvlášť robustné a extrémne dlhotrvajúce.
- Vyššia životnosť, menšia náročnosť na údržbu a nižšie náklady. Ideálny na priemyselné použitie.
Vodou chladený 4-pólový elektromotor
- Vodou chladený motor pre vysokú výkonnosť a dlhú životnosť.
- 4-pólový, pomaly bežiaci elektromotor zaručuje dlhú pracovnú dobu.
- Pre vysoký výkon a nízke náklady na údržbu.
Efektívna technológia horákov
- Vysoko výkonný horák so stojatým vykurovacím hadom a bezvýbušným trvalým zapaľovaním.
- S osvedčenou a účinnou technológiou horákov Kärcher pre nízku spotrebu paliva.
- Horák s vysokou účinnosťou (> 91%), nízkou spotrebou paliva a veľmi nízkymi emisiami výfukových plynov.
Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť
- Vypínanie pri netesnosti alebo výpadku fázy.
- Vypínanie pri prepätí / podpätí.
- Monitorovanie teploty plameňa a emisií, ochrana proti nedostatku vody/pretlaku, ochrana proti vodnému kameňu s indikátorom vyprázdnenia a monitorovanie poruchy zaisťujú bezpečnú a dlhotrvajúcu prevádzku.
Kvalitná výbava
- Integrovaný zásobník vody s ochranou proti vodnému kameňu a indikátorom prázdnej vody chráni vykurovaciu špirálu a celý systém pred usadzovaním vodného kameňa.
- Kryt a rám sú vyrobené z ocele s práškovým nástrekom pre dlhú životnosť
- Systém nasávania čistiaceho prostriedku s dávkovacím ventilom a indikátorom vyprázdnenia je len súčasťou štandardne dodávaného vysokokvalitného vybavenia.
Jednoduchá a pohodlná obsluha
- Otočný spínač Easy Operation pre všetky funkcie stroja. Pre jednoduchú a rýchlu manipuláciu bez zdĺhavého zaúčania.
- Praktické zobrazenie chýb okamžite informuje používateľov a šetrí čas.
- Obzvlášť užívateľsky prívetivé vďaka samovysvetľujúcim symbolom. Nie je potrebná časovo náročná indukcia.
Veľký, priehľadný jemný vodný filter
- Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
- Zabezpečuje vysokú životnosť všetkých komponentov vedúcich tlak.
- Dobrý prístup, jednoduché čistenie.
Systém nasávania a dávkovania čistiaceho prostriedku pre ešte lepšie výsledky čistenia
- Pomocou funkcie nastavenia dávkovania možno čistiace prostriedky dávkovať presne podľa stupňa znečistenia.
- Na presné, plynulé dávkovanie čistiaceho prostriedku.
Jednoduchá údržba a veľmi jednoduchý servis
- Jednoduchý prístup ku všetkým servisným a údržbovým komponentom.
- Celoplošná servisná sieť s výborne vyškolenými servisnými technikmi
- Zobrazovanie chybových kódov, prevádzkového stavu, intervalov údržby čerpadla a sledovanie chybnej prevádzky horáka a celého stroja uľahčuje servis.
Vysoká flexibilita
- Stroj je možné alternatívne ovládať diaľkovým ovládačom.
- Vo svojom rozsiahlom sortimente príslušenstva pre vysokotlakové čističe má Kärcher to správne príslušenstvo pre každú čistiacu úlohu a každý cieľ.
- Ako voliteľné príslušenstvo je k dispozícii počítadlo času a tlakomer, ako aj automatické uvoľnenie tlaku na ochranu príslušenstva a potrubí.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|500 - 1000
|Pracovný tlak (bar)
|210
|Max. tlak (bar)
|235
|Teplota (pri prívode 12°C) (°C)
|max. 80
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 30
|Príkon (kW)
|8
|Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h)
|6,5
|Tepelná energia (kW)
|77
|Sieťový kábel (m)
|5
|Prítok vody
|1″
|Počet paralelných používateľov
|1
|Mobilita
|Stacionárny
|Zaistenie (A)
|25
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|160
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|170
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1142 x 578 x 790
Balenie obsahuje
- Kontrola plameňa
- Príprava na Servo Control
- Príprava na diaľkové ovládanie
- Power tryska
- Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie
Výbava
- Olejomierka
- Priezor pre stav oleja
- Vopred vybavená pre prívod čistiaceho prostriedku
- Dávkovanie RM1
- Ochrana proti chodu nasucho
- Veľký jemný vodný filter
- Zásobná nádrž s plavákovým ventilom
- Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
- Vodou chladený motor
- Rám a kryt: oceľ, práškovo lakovaná
Oblasti využitia
- Na čistenie strojov a vozidiel
- Na čistenie v potravinárskom a chemickom priemysle
- Ideálne pre rôzne aplikácie v sektore dopravy a logistiky
- Poľnohospodárstvo
- Vo výrobných halách a dielňach, kde je potrebná teplá voda
- Hodí sa na použitie vo výrobných, skladových, logistických halách a halách ťažkého priemyslu
- Všestranné aplikácie v priemyselnom prostredí, napr. na čistenie výrobných zariadení.
- Verejné služby
- Ideálne pre predajne áut, autopožičovne a čerpacie stanice
- Čistenie traktorov, strojov a náradia v poľnohospodárstve
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St náhradný diel
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