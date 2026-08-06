Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
Navrhnutý na nepretržité používanie bez kompromisov: Stacionárny horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St s olejovým horákom čistí prietokom až 1300 l vody/hodinu pri tlaku 200 barov.
HDS 13/20-4 St je stacionárny horúcovodný vysokotlakový čistič s olejovým horákom. Jeho 4-pólový, nízkootáčkový elektromotor produkuje vysoký výkon pre nekompromisné nepretržité používanie v náročných podmienkach. Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov umožňuje čistenie s až 1300 l vody za hodinu pri tlaku 200 barov. Veľký vodný filter chráni čerpadlo pred časticami nečistôt. Integrovaná nádrž na vodu má ochranu proti vodnému kameňu. Čistiaci prostriedok je nasávaný a dávkovaný s presnosťou pomocou ventilu. Indikátor ukazuje stav čistiaceho prostriedku. Elektronické monitorovanie olejového horáka a celkovej technológie zaisťuje vysokú bezpečnosť prevádzky. Intuitívny otočný spínač alebo voliteľné diaľkové ovládanie zjednodušujú obsluhu a servisné úlohy sú tiež navrhnuté tak, aby boli užívateľsky prívetivé. Vďaka širokej škále dostupného príslušenstva je možné HDS 13/20-4 St prispôsobiť tak, aby vyhovovala širokej škále čistiacich úloh. Stroj je možné doplniť tlakomerom a počítadlom hodín, druhou dávkovacou jednotkou čistiaceho prostriedku a systémom uvoľnenia tlaku.
Vlastnosti a výhody
Vysoko výkonné čerpadlo s kľukovým hriadeľomRobustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valca a vysoko kvalitné materiály zaisťujú dlhú životnosť. Spoľahlivosť a dlhá životnosť: Ultra vysoko výkonné čerpadlo KÄRCHER s kľukovým hriadeľom zabezpečuje optimálny tlak. Vyššia životnosť, menšia náročnosť na údržbu a nižšie náklady. Ideálny na priemyselné použitie.
4-pólový nízkootáčkový elektromotorVodou chladený motor pre vysokú výkonnosť a dlhú životnosť. 4-pólový, pomaly bežiaci elektromotor zaručuje dlhú pracovnú dobu. Vysoký výkon a vysoká účinnosť.
Spoľahlivé horáky Kärcher s maximálnou účinnosťouVysokovýkonný olejový horák so vzpriamenou vykurovacou špirálou a nepretržitým zapaľovaním. S osvedčenou a účinnou technológiou horákov Kärcher pre nízku spotrebu paliva. Horák s vysokou účinnosťou (> 91%), nízkou spotrebou paliva a veľmi nízkymi emisiami výfukových plynov.
Kvalitná výbava
- Integrovaný zásobník vody s ochranou proti vodnému kameňu a indikátorom prázdnej vody chráni vykurovaciu špirálu a celý systém pred usadzovaním vodného kameňa.
- Kryt a rám sú vyrobené z ocele s práškovým nástrekom pre dlhú životnosť
Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť
- Vypínanie pri netesnosti alebo výpadku fázy.
- Vypínanie pri prepätí / podpätí.
- Automatické vypínanie horáka pri nedostatku vody a prehriatí.
Jednoduché a zrozumiteľné ovládanie
- Iba jeden prepínač pre všetky funkcie zaručuje jednoduchú obsluhu bez zložitého zaúčania.
- Praktické zobrazenie chýb okamžite informuje používateľov a šetrí čas.
- Samovysvetľujúce symboly umožňujú ľahké pochopenie stroja a výrazne zjednodušujú obsluhu.
Veľký, priehľadný jemný vodný filter
- Ľahko prístupný vodný filter chráni čerpadlo pred čiastočkami nečistôt vo vode.
- Zabezpečuje vysokú životnosť všetkých komponentov vedúcich tlak.
- Integrovaný vodný filter možno vybrať a vyčistiť bez použitia náradia.
Vysoká flexibilita
- Stroj je možné alternatívne ovládať diaľkovým ovládačom.
- Vo svojom rozsiahlom sortimente príslušenstva pre vysokotlakové čističe má Kärcher to správne príslušenstvo pre každú čistiacu úlohu a každý cieľ.
Systém nasávania a dávkovania čistiaceho prostriedku pre ešte lepšie výsledky čistenia
- Pre pohodlné a presné dávkovanie čistiacich prostriedkov.
- Pomocou nastavenia dávkovania je možné pridávať čistiaci prostriedok podľa potreby.
Jednoduchá údržba a veľmi jednoduchý servis
- Jednoduchý prístup ku všetkým servisným a údržbovým komponentom.
- Celoplošná servisná sieť s výborne vyškolenými servisnými technikmi
- Zobrazovanie chybových kódov, prevádzkového stavu, intervalov údržby čerpadla a sledovanie chybnej prevádzky horáka a celého stroja uľahčuje servis.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|min. 700 - max. 1300
|Pracovný tlak (bar)
|200
|Max. tlak (bar)
|235
|Teplota (pri prívode 12°C) (°C)
|max. 80
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 30
|Príkon (kW)
|9,5
|Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h)
|9,1
|Tepelná energia (kW)
|108
|Sieťový kábel (m)
|5
|Prítok vody
|1″
|Počet paralelných používateľov
|1
|Mobilita
|Stacionárny
|Zaistenie (A)
|25
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|160
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|170
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1142 x 578 x 790
Balenie obsahuje
- Kontrola plameňa
- Príprava na Servo Control
- Príprava na diaľkové ovládanie
- Power tryska
- Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie
Výbava
- Olejomierka
- Priezor pre stav oleja
- Vopred vybavená pre prívod čistiaceho prostriedku
- Dávkovanie RM1
- Ochrana proti chodu nasucho
- Veľký jemný vodný filter
- Zásobná nádrž s plavákovým ventilom
- Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
- Vodou chladený motor
- Rám a kryt: oceľ, práškovo lakovaná
Oblasti využitia
- Čistenie traktorov, strojov a náradia v poľnohospodárstve
- Všestranné aplikácie v priemyselnom prostredí, napr. na čistenie výrobných zariadení.
- Vysokotlakové čistenie strojov a vybavenia v stavebnom priemysle, poľnohospodárstve a komunálnej oblasti
- Hodí sa na použitie vo výrobných, skladových, logistických halách a halách ťažkého priemyslu
- Intenzívne vysokotlakové čistenie pri extrémnom znečistení v poľnohospodárstve a stavebníctve
- Na čistenie strojov a vozidiel
- Ideálne sa hodí na použitie v potravinárskom a chemickom priemysle
- Poľnohospodárstvo
- Verejné služby
- Ideálne pre autodielne, autopožičovne, autoumyvárne, dodávateľov stavebných služieb, odborníkov, malé stavebné firmy, malé garáže a farmy atď.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St náhradný diel
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