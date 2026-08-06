Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St

Navrhnutý na nepretržité používanie bez kompromisov: Stacionárny horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St s olejovým horákom čistí prietokom až 1300 l vody/hodinu pri tlaku 200 barov.

HDS 13/20-4 St je stacionárny horúcovodný vysokotlakový čistič s olejovým horákom. Jeho 4-pólový, nízkootáčkový elektromotor produkuje vysoký výkon pre nekompromisné nepretržité používanie v náročných podmienkach. Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov umožňuje čistenie s až 1300 l vody za hodinu pri tlaku 200 barov. Veľký vodný filter chráni čerpadlo pred časticami nečistôt. Integrovaná nádrž na vodu má ochranu proti vodnému kameňu. Čistiaci prostriedok je nasávaný a dávkovaný s presnosťou pomocou ventilu. Indikátor ukazuje stav čistiaceho prostriedku. Elektronické monitorovanie olejového horáka a celkovej technológie zaisťuje vysokú bezpečnosť prevádzky. Intuitívny otočný spínač alebo voliteľné diaľkové ovládanie zjednodušujú obsluhu a servisné úlohy sú tiež navrhnuté tak, aby boli užívateľsky prívetivé. Vďaka širokej škále dostupného príslušenstva je možné HDS 13/20-4 St prispôsobiť tak, aby vyhovovala širokej škále čistiacich úloh. Stroj je možné doplniť tlakomerom a počítadlom hodín, druhou dávkovacou jednotkou čistiaceho prostriedku a systémom uvoľnenia tlaku.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St: Vysoko výkonné čerpadlo s kľukovým hriadeľom
Vysoko výkonné čerpadlo s kľukovým hriadeľom
Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valca a vysoko kvalitné materiály zaisťujú dlhú životnosť. Spoľahlivosť a dlhá životnosť: Ultra vysoko výkonné čerpadlo KÄRCHER s kľukovým hriadeľom zabezpečuje optimálny tlak. Vyššia životnosť, menšia náročnosť na údržbu a nižšie náklady. Ideálny na priemyselné použitie.
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St: 4-pólový nízkootáčkový elektromotor
4-pólový nízkootáčkový elektromotor
Vodou chladený motor pre vysokú výkonnosť a dlhú životnosť. 4-pólový, pomaly bežiaci elektromotor zaručuje dlhú pracovnú dobu. Vysoký výkon a vysoká účinnosť.
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St: Spoľahlivé horáky Kärcher s maximálnou účinnosťou
Spoľahlivé horáky Kärcher s maximálnou účinnosťou
Vysokovýkonný olejový horák so vzpriamenou vykurovacou špirálou a nepretržitým zapaľovaním. S osvedčenou a účinnou technológiou horákov Kärcher pre nízku spotrebu paliva. Horák s vysokou účinnosťou (> 91%), nízkou spotrebou paliva a veľmi nízkymi emisiami výfukových plynov.
Kvalitná výbava
  • Integrovaný zásobník vody s ochranou proti vodnému kameňu a indikátorom prázdnej vody chráni vykurovaciu špirálu a celý systém pred usadzovaním vodného kameňa.
  • Kryt a rám sú vyrobené z ocele s práškovým nástrekom pre dlhú životnosť
Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť
  • Vypínanie pri netesnosti alebo výpadku fázy.
  • Vypínanie pri prepätí / podpätí.
  • Automatické vypínanie horáka pri nedostatku vody a prehriatí.
Jednoduché a zrozumiteľné ovládanie
  • Iba jeden prepínač pre všetky funkcie zaručuje jednoduchú obsluhu bez zložitého zaúčania.
  • Praktické zobrazenie chýb okamžite informuje používateľov a šetrí čas.
  • Samovysvetľujúce symboly umožňujú ľahké pochopenie stroja a výrazne zjednodušujú obsluhu.
Veľký, priehľadný jemný vodný filter
  • Ľahko prístupný vodný filter chráni čerpadlo pred čiastočkami nečistôt vo vode.
  • Zabezpečuje vysokú životnosť všetkých komponentov vedúcich tlak.
  • Integrovaný vodný filter možno vybrať a vyčistiť bez použitia náradia.
Vysoká flexibilita
  • Stroj je možné alternatívne ovládať diaľkovým ovládačom.
  • Vo svojom rozsiahlom sortimente príslušenstva pre vysokotlakové čističe má Kärcher to správne príslušenstvo pre každú čistiacu úlohu a každý cieľ.
Systém nasávania a dávkovania čistiaceho prostriedku pre ešte lepšie výsledky čistenia
  • Pre pohodlné a presné dávkovanie čistiacich prostriedkov.
  • Pomocou nastavenia dávkovania je možné pridávať čistiaci prostriedok podľa potreby.
Jednoduchá údržba a veľmi jednoduchý servis
  • Jednoduchý prístup ku všetkým servisným a údržbovým komponentom.
  • Celoplošná servisná sieť s výborne vyškolenými servisnými technikmi
  • Zobrazovanie chybových kódov, prevádzkového stavu, intervalov údržby čerpadla a sledovanie chybnej prevádzky horáka a celého stroja uľahčuje servis.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) min. 700 - max. 1300
Pracovný tlak (bar) 200
Max. tlak (bar) 235
Teplota (pri prívode 12°C) (°C) max. 80
Teplota vody na prívode (°C) max. 30
Príkon (kW) 9,5
Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h) 9,1
Tepelná energia (kW) 108
Sieťový kábel (m) 5
Prítok vody 1″
Počet paralelných používateľov 1
Mobilita Stacionárny
Zaistenie (A) 25
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 160
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 170
Rozmery (d x š x v) (mm) 1142 x 578 x 790

Balenie obsahuje

  • Kontrola plameňa
  • Príprava na Servo Control
  • Príprava na diaľkové ovládanie
  • Power tryska
  • Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie

Výbava

  • Olejomierka
  • Priezor pre stav oleja
  • Vopred vybavená pre prívod čistiaceho prostriedku
  • Dávkovanie RM1
  • Ochrana proti chodu nasucho
  • Veľký jemný vodný filter
  • Zásobná nádrž s plavákovým ventilom
  • Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
  • Vodou chladený motor
  • Rám a kryt: oceľ, práškovo lakovaná
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St
Oblasti využitia
  • Čistenie traktorov, strojov a náradia v poľnohospodárstve
  • Všestranné aplikácie v priemyselnom prostredí, napr. na čistenie výrobných zariadení.
  • Vysokotlakové čistenie strojov a vybavenia v stavebnom priemysle, poľnohospodárstve a komunálnej oblasti
  • Hodí sa na použitie vo výrobných, skladových, logistických halách a halách ťažkého priemyslu
  • Intenzívne vysokotlakové čistenie pri extrémnom znečistení v poľnohospodárstve a stavebníctve
  • Na čistenie strojov a vozidiel
  • Ideálne sa hodí na použitie v potravinárskom a chemickom priemysle
  • Poľnohospodárstvo
  • Verejné služby
  • Ideálne pre autodielne, autopožičovne, autoumyvárne, dodávateľov stavebných služieb, odborníkov, malé stavebné firmy, malé garáže a farmy atď.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 St náhradný diel

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