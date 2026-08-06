Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
Nepretržité používanie, odolná konštrukcia: Stacionárny horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St s olejovým horákom spoľahlivo vykonáva náročné čistiace úlohy.
HDS 8/18-4 St je stacionárny horúcovodný vysokotlakový čistič s olejovým horákom a prémiovým vybavením, určený na nepretržité použitie v náročných aplikáciách. 4-pólový, nízkootáčkový elektromotor generuje vysoký výkon. Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov vytvára vysoký tlak a poskytuje veľké množstvo teplej vody. Veľký vodný filter chráni čerpadlo pred časticami nečistôt. Integrovaná nádrž na vodu má ochranu proti vodnému kameňu. Čistiaci prostriedok je nasávaný a dávkovaný s presnosťou pomocou ventilu. Indikátor pre stav čistiaceho postriedku. Elektronické monitorovanie olejového horáka a celkovej technológie zaisťuje vysokú úroveň bezpečnosti prevádzky. Intuitívny otočný spínač alebo voliteľné diaľkové ovládanie zjednodušujú obsluhu a servisné a údržbárske úlohy sú tiež navrhnuté tak, aby boli užívateľsky prívetivé. Vďaka širokej škále dostupného príslušenstva je možné HDS 8/18-4 St prispôsobiť tak, aby vyhovovala širokej škále čistiacich úloh. Stroj je možné dodatočne dovybaviť tlakomerom a počítadlom hodín, druhou dávkovacou jednotkou čistiaceho prostriedku a systémom uvoľnenia tlaku.
Vlastnosti a výhody
Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov
- Spoľahlivosť a dlhá životnosť: Ultra vysoko výkonné čerpadlo KÄRCHER s kľukovým hriadeľom zabezpečuje optimálny tlak.
- Obzvlášť robustné a extrémne dlhotrvajúce.
- Vyššia životnosť, menšia náročnosť na údržbu a nižšie náklady. Ideálny na priemyselné použitie.
Kvalitná výbava
- Integrovaný zásobník vody s ochranou proti vodnému kameňu a indikátorom prázdnej vody chráni vykurovaciu špirálu a celý systém pred usadzovaním vodného kameňa.
- Kryt a rám sú vyrobené z ocele s práškovým nástrekom pre dlhú životnosť
- Vstup na čistiaci prostriedok s dávkovacím ventilom a indikátorom vyprázdnenia je štandardne súčasťou dodávky s možnosťou doplnenia o druhý.
Vodou chladený 4-pólový elektromotor
- 4-pólový, pomaly bežiaci elektromotor zaručuje dlhú pracovnú dobu.
- Vodou chladený motor pre vysokú výkonnosť a dlhú životnosť.
- Len veľmi nízke vibrácie motora.
Spoľahlivé horáky Kärcher s maximálnou účinnosťou
- Vysokovýkonný olejový horák so vzpriamenou vykurovacou špirálou a nepretržitým zapaľovaním.
- Predchádzanie kondenzácii a korózii vďaka vertikálnej konštrukcii.
- Vysoko efektívna, osvedčená technológia horáka "Made in Germany".
Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť
- Automatické vypnutie v prípade netesností alebo výpadku fázy.
- Automatické vypnutie v prípade nízkonapäťového rozsahu alebo prepätia.
- Monitorovanie teploty plameňa a emisií, ochrana proti nedostatku vody/pretlaku, ochrana proti vodnému kameňu s indikátorom vyprázdnenia a monitorovanie poruchy zaisťujú bezpečnú a dlhotrvajúcu prevádzku.
Nekomplikovaná, jednoduchá obsluha
- Iba jeden prepínač pre všetky funkcie zaručuje jednoduchú obsluhu bez zložitého zaúčania.
- Koncept s jednoduchými symbolmi a prehľadným ovládacím panelom.
- Praktické zobrazenie chýb okamžite informuje používateľov a šetrí čas.
Systém nasávania a dávkovania čistiaceho prostriedku pre ešte lepšie výsledky čistenia
- Na presné, plynulé dávkovanie čistiaceho prostriedku.
Jednoduchá údržba a veľmi jednoduchý servis
- Jednoduchý prístup ku všetkým servisným a údržbovým komponentom.
- Celoplošná servisná sieť s výborne vyškolenými servisnými technikmi
- Zobrazovanie chybových kódov, prevádzkového stavu, intervalov údržby čerpadla a sledovanie chybnej prevádzky horáka a celého stroja uľahčuje servis.
Veľký, priehľadný jemný vodný filter
- Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
- Integrovaný vodný filter možno vybrať a vyčistiť bez použitia náradia.
- Predlžuje životnosť komponentov a stroja.
Vysoká flexibilita
- Stroj je možné alternatívne ovládať diaľkovým ovládačom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|500 - 800
|Pracovný tlak (bar)
|180
|Max. tlak (bar)
|215
|Teplota (pri prívode 12°C) (°C)
|max. 80
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 30
|Príkon (kW)
|5,5
|Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h)
|5,1
|Tepelná energia (kW)
|61
|Sieťový kábel (m)
|5
|Prítok vody
|1″
|Počet paralelných používateľov
|1
|Mobilita
|Stacionárny
|Zaistenie (A)
|16
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|160
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|170
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1142 x 578 x 790
Balenie obsahuje
- Kontrola plameňa
- Príprava na Servo Control
- Príprava na diaľkové ovládanie
- Power tryska
- Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie
Výbava
- Olejomierka
- Priezor pre stav oleja
- Vopred vybavená pre prívod čistiaceho prostriedku
- Dávkovanie RM1
- Ochrana proti chodu nasucho
- Veľký jemný vodný filter
- Zásobná nádrž s plavákovým ventilom
- Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
- Vodou chladený motor
- Rám a kryt: oceľ, práškovo lakovaná
Oblasti využitia
- Na čistenie strojov a vozidiel
- Ideálne pre rôzne aplikácie v sektore dopravy a logistiky
- Ideálne sa hodí na použitie v potravinárskom a chemickom priemysle
- Pre aplikácie vo výrobe, logistike, halách a skladoch ťažkého priemyslu
- Čistenie stajní pre zvieratá v poľnohospodárstve.
- Vo výrobných halách a dielňach, kde je potrebná teplá voda
- Ideálne pre predajne áut, autopožičovne a čerpacie stanice
- Ideálne na čistenie v priemyselnom prostredí, napríklad na čistenie výrobných zariadení
- Verejné služby
- Čistenie traktorov, strojov a náradia v poľnohospodárstve
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St náhradný diel
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