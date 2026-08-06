Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St

Nepretržité používanie, odolná konštrukcia: Stacionárny horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St s olejovým horákom spoľahlivo vykonáva náročné čistiace úlohy.

HDS 8/18-4 St je stacionárny horúcovodný vysokotlakový čistič s olejovým horákom a prémiovým vybavením, určený na nepretržité použitie v náročných aplikáciách. 4-pólový, nízkootáčkový elektromotor generuje vysoký výkon. Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov vytvára vysoký tlak a poskytuje veľké množstvo teplej vody. Veľký vodný filter chráni čerpadlo pred časticami nečistôt. Integrovaná nádrž na vodu má ochranu proti vodnému kameňu. Čistiaci prostriedok je nasávaný a dávkovaný s presnosťou pomocou ventilu. Indikátor pre stav čistiaceho postriedku. Elektronické monitorovanie olejového horáka a celkovej technológie zaisťuje vysokú úroveň bezpečnosti prevádzky. Intuitívny otočný spínač alebo voliteľné diaľkové ovládanie zjednodušujú obsluhu a servisné a údržbárske úlohy sú tiež navrhnuté tak, aby boli užívateľsky prívetivé. Vďaka širokej škále dostupného príslušenstva je možné HDS 8/18-4 St prispôsobiť tak, aby vyhovovala širokej škále čistiacich úloh. Stroj je možné dodatočne dovybaviť tlakomerom a počítadlom hodín, druhou dávkovacou jednotkou čistiaceho prostriedku a systémom uvoľnenia tlaku.

Vlastnosti a výhody
Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov
  • Spoľahlivosť a dlhá životnosť: Ultra vysoko výkonné čerpadlo KÄRCHER s kľukovým hriadeľom zabezpečuje optimálny tlak.
  • Obzvlášť robustné a extrémne dlhotrvajúce.
  • Vyššia životnosť, menšia náročnosť na údržbu a nižšie náklady. Ideálny na priemyselné použitie.
Kvalitná výbava
  • Integrovaný zásobník vody s ochranou proti vodnému kameňu a indikátorom prázdnej vody chráni vykurovaciu špirálu a celý systém pred usadzovaním vodného kameňa.
  • Kryt a rám sú vyrobené z ocele s práškovým nástrekom pre dlhú životnosť
  • Vstup na čistiaci prostriedok s dávkovacím ventilom a indikátorom vyprázdnenia je štandardne súčasťou dodávky s možnosťou doplnenia o druhý.
Vodou chladený 4-pólový elektromotor
  • 4-pólový, pomaly bežiaci elektromotor zaručuje dlhú pracovnú dobu.
  • Vodou chladený motor pre vysokú výkonnosť a dlhú životnosť.
  • Len veľmi nízke vibrácie motora.
Spoľahlivé horáky Kärcher s maximálnou účinnosťou
  • Vysokovýkonný olejový horák so vzpriamenou vykurovacou špirálou a nepretržitým zapaľovaním.
  • Predchádzanie kondenzácii a korózii vďaka vertikálnej konštrukcii.
  • Vysoko efektívna, osvedčená technológia horáka "Made in Germany".
Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť
  • Automatické vypnutie v prípade netesností alebo výpadku fázy.
  • Automatické vypnutie v prípade nízkonapäťového rozsahu alebo prepätia.
  • Monitorovanie teploty plameňa a emisií, ochrana proti nedostatku vody/pretlaku, ochrana proti vodnému kameňu s indikátorom vyprázdnenia a monitorovanie poruchy zaisťujú bezpečnú a dlhotrvajúcu prevádzku.
Nekomplikovaná, jednoduchá obsluha
  • Iba jeden prepínač pre všetky funkcie zaručuje jednoduchú obsluhu bez zložitého zaúčania.
  • Koncept s jednoduchými symbolmi a prehľadným ovládacím panelom.
  • Praktické zobrazenie chýb okamžite informuje používateľov a šetrí čas.
Systém nasávania a dávkovania čistiaceho prostriedku pre ešte lepšie výsledky čistenia
  • Na presné, plynulé dávkovanie čistiaceho prostriedku.
Jednoduchá údržba a veľmi jednoduchý servis
  • Jednoduchý prístup ku všetkým servisným a údržbovým komponentom.
  • Celoplošná servisná sieť s výborne vyškolenými servisnými technikmi
  • Zobrazovanie chybových kódov, prevádzkového stavu, intervalov údržby čerpadla a sledovanie chybnej prevádzky horáka a celého stroja uľahčuje servis.
Veľký, priehľadný jemný vodný filter
  • Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
  • Integrovaný vodný filter možno vybrať a vyčistiť bez použitia náradia.
  • Predlžuje životnosť komponentov a stroja.
Vysoká flexibilita
  • Stroj je možné alternatívne ovládať diaľkovým ovládačom.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 500 - 800
Pracovný tlak (bar) 180
Max. tlak (bar) 215
Teplota (pri prívode 12°C) (°C) max. 80
Teplota vody na prívode (°C) max. 30
Príkon (kW) 5,5
Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h) 5,1
Tepelná energia (kW) 61
Sieťový kábel (m) 5
Prítok vody 1″
Počet paralelných používateľov 1
Mobilita Stacionárny
Zaistenie (A) 16
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 160
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 170
Rozmery (d x š x v) (mm) 1142 x 578 x 790

Balenie obsahuje

  • Kontrola plameňa
  • Príprava na Servo Control
  • Príprava na diaľkové ovládanie
  • Power tryska
  • Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie

Výbava

  • Olejomierka
  • Priezor pre stav oleja
  • Vopred vybavená pre prívod čistiaceho prostriedku
  • Dávkovanie RM1
  • Ochrana proti chodu nasucho
  • Veľký jemný vodný filter
  • Zásobná nádrž s plavákovým ventilom
  • Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
  • Vodou chladený motor
  • Rám a kryt: oceľ, práškovo lakovaná
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
Oblasti využitia
  • Na čistenie strojov a vozidiel
  • Ideálne pre rôzne aplikácie v sektore dopravy a logistiky
  • Ideálne sa hodí na použitie v potravinárskom a chemickom priemysle
  • Pre aplikácie vo výrobe, logistike, halách a skladoch ťažkého priemyslu
  • Čistenie stajní pre zvieratá v poľnohospodárstve.
  • Vo výrobných halách a dielňach, kde je potrebná teplá voda
  • Ideálne pre predajne áut, autopožičovne a čerpacie stanice
  • Ideálne na čistenie v priemyselnom prostredí, napríklad na čistenie výrobných zariadení
  • Verejné služby
  • Čistenie traktorov, strojov a náradia v poľnohospodárstve
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St náhradný diel

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