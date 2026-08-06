Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H

Stacionárny vysokotlakový čistič s jednoduchou obsluhou a vysokým prietokom 1000 l/h. Robustné a kvalitné vybavenie – ideálne pre poľnohospodárstvo alebo potravinársky priemysel.

Tento stacionárny studenovodný vysokotlakový čistič zaujme svojou bezproblémovou prevádzkou, prietokom 1 000 l/h, tlakom 190 bar; a vstupná teplota do 85 °C. Čerpadlo je chránené veľkým vodným filtrom. Nielen inštalácia, ale aj obsluha a údržba sú jednoduché a užívateľsky prívetivé. Elektronické monitorovanie a indikátor chýb zaručujú vysokú úroveň prevádzkovej bezpečnosti. Vďaka 4-pólovému nízkootáčkovému elektromotoru má stroj dlhú životnosť, zatiaľ čo čerpadlo kľukového hriadeľa s kvalitnou mosadznou hlavou valcov a rám a puzdro z nehrdzavejúcej ocele robia stroj odolným. Vysokotlakový čistič má zásobník na vodu s ochranou proti chodu nasucho a ochranou proti vodnému kameňu, zobrazuje sa prázdna hladina ochrany proti vodnému kameňu. Čistiaci prostriedok je možné nasávať a dávkovať aj cez ventil a je tu aj indikátor prázdnej nádoby. Dodávajú sa bez príslušenstva, možno ich vybrať na akomkoľvek mieste použitia: manometer, počítadlo času, prívod pre druhý čistiaci prostriedok, automatické uvoľnenie tlaku a rôzne diaľkové ovládače.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H: Kvalitná výbava
Kvalitná výbava
Zásobná nádrž s ventilom, ochranou proti vodnému kameňu a ochranou proti chodu nasucho. Veľmi robustný nerezový rám a kryt. Pripravené na pripojenie diaľkových ovládačov.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H: Dlhá životnosť a odolnosť
Dlhá životnosť a odolnosť
Veľmi robustný nerezový rám a kryt. 4-pólový, pomaly bežiaci elektromotor zaručuje dlhú pracovnú dobu. Spoľahlivosť a dlhá životnosť: Ultra vysoko výkonné čerpadlo KÄRCHER s kľukovým hriadeľom zabezpečuje optimálny tlak.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H: Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť
Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť
Vypnutie v prípade nedostatku vody, LED: pohotovostný režim, servis, chyba. Vypínanie pri prepätí / podpätí. Vypínanie pri netesnosti alebo výpadku fázy.
Nekomplikovaná, jednoduchá obsluha
  • Iba jeden prepínač pre všetky funkcie zaručuje jednoduchú obsluhu bez zložitého zaúčania.
  • Obzvlášť užívateľsky prívetivé vďaka samovysvetľujúcim symbolom. Nie je potrebná časovo náročná indukcia.
  • LED diódy indikujú dôležité prevádzkové stavy
Rozsiahla ponuka príslušenstva a nadstavbových súprav
  • Voliteľne sú k dispozícii tlakomer a počítadlo uplynutého času.
  • Automatické uvoľnenie tlaku je k dispozícii ako voliteľná výbava.
Prívod čistiaceho prostriedku s ventilom a indikátorom vyprázdnenia
  • Systém nasávania čistiaceho prostriedku s dávkovacím ventilom a indikátorom vyprázdnenia je len súčasťou štandardne dodávaného vysokokvalitného vybavenia.
  • Voliteľné: druhý prívod s ventilom a indikátorom vyprázdnenia.
  • Dávkovanie čistiacich prostriedkov na strane sania
Odolná verzia pre náročné pracovné podmienky.
  • Vyvinutý na každodenné použitie.
  • Vyššia životnosť, menšia náročnosť na údržbu a nižšie náklady. Ideálny na priemyselné použitie.
  • Použitie horúcej vody výrazne zvyšuje účinnosť čistenia.
Veľký integrovaný vodný filter
  • Veľký jemný vodný filter pre optimálnu ochranu čerpadla.
  • Dobrý prístup, jednoduché čistenie.
  • Zabezpečuje vysokú životnosť všetkých komponentov vedúcich tlak.
Jednoduchá inštalácia a údržba
  • V prípade potreby servisu sú všetky elektrické komponenty rýchlo a jednoducho prístupné.
  • Rýchla a úsporná inštalácia priamo na mieste
  • Celoplošná servisná sieť s výborne vyškolenými servisnými technikmi
Je pripravený na rýchle použitie kedykoľvek
  • Stlačením tlačidla pripravené na prevádzku, bez potrebného prestavovania a bez prepravy mobilných strojov.
  • Ako náhle sa pištoľ stlačí, začne čerpadlo s čerpaním. To umožňuje pohodlnú prácu na každom odbernom bode.
  • Trvalá inštalácia bez nebezpečenstva: Žiadne znečistenie alebo uvoľnené hadice
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 500 - 1000
Pracovný tlak (bar/MPa) 50 - 190 / 5 - 19
Max. tlak (bar/MPa) 250 / 25
Teplota vody na prívode (°C) 85
Príkon (kW) 7
Zaistenie (A) 16
Sieťový kábel (m) 5
Prítok vody 1″
Počet používateľov 1
Mobilita Stacionárny
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 89
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 98,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 800 x 605 x 600

Balenie obsahuje

  • Servo Control
  • Power tryska
  • Rám a kryt: nehrdzavejúca oceľ
  • Príprava na Servo Control
  • Vopred vybavená pre prívod čistiaceho prostriedku

Výbava

  • Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
  • Čerpadlo na zvýšenie vstupného tlaku
  • Ochrana proti vodnému kameňu
  • Ochrana proti chodu nasucho
  • Veľký jemný vodný filter
  • Zásobná nádrž s plavákovým ventilom
  • Príprava na diaľkové ovládanie
  • Dávkovanie RM1
  • Priezor pre stav oleja
  • Olejomierka
  • Vzduchom chladený motor
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H
Oblasti využitia
  • Ideálne na čistenie v potravinárskom priemysle
  • Ideálne sa hodí na použitie v potravinárskom, farmaceutickom a chemickom priemysle
  • Ideálne na čistenie v priemyselnom prostredí, napríklad na čistenie výrobných zariadení
  • Čistenie vozidiel a strojov v automobilovej, priemyselnej a poľnohospodárskej oblasti
  • Čistenie stajní pre zvieratá v poľnohospodárstve.
  • Hodí sa na použitie vo výrobných, skladových, logistických halách a halách ťažkého priemyslu
  • Poľnohospodárstvo
  • Vysokotlakové čistenie strojov a vybavenia v stavebnom priemysle, poľnohospodárstve a komunálnej oblasti
  • Ideálne pre autodielne, autopožičovne, autoumyvárne, dodávateľov stavebných služieb, odborníkov, malé stavebné firmy, malé garáže a farmy atď.
  • Priemysel
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H náhradný diel

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