Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H
Stacionárny vysokotlakový čistič s jednoduchou obsluhou a vysokým prietokom 1000 l/h. Robustné a kvalitné vybavenie – ideálne pre poľnohospodárstvo alebo potravinársky priemysel.
Tento stacionárny studenovodný vysokotlakový čistič zaujme svojou bezproblémovou prevádzkou, prietokom 1 000 l/h, tlakom 190 bar; a vstupná teplota do 85 °C. Čerpadlo je chránené veľkým vodným filtrom. Nielen inštalácia, ale aj obsluha a údržba sú jednoduché a užívateľsky prívetivé. Elektronické monitorovanie a indikátor chýb zaručujú vysokú úroveň prevádzkovej bezpečnosti. Vďaka 4-pólovému nízkootáčkovému elektromotoru má stroj dlhú životnosť, zatiaľ čo čerpadlo kľukového hriadeľa s kvalitnou mosadznou hlavou valcov a rám a puzdro z nehrdzavejúcej ocele robia stroj odolným. Vysokotlakový čistič má zásobník na vodu s ochranou proti chodu nasucho a ochranou proti vodnému kameňu, zobrazuje sa prázdna hladina ochrany proti vodnému kameňu. Čistiaci prostriedok je možné nasávať a dávkovať aj cez ventil a je tu aj indikátor prázdnej nádoby. Dodávajú sa bez príslušenstva, možno ich vybrať na akomkoľvek mieste použitia: manometer, počítadlo času, prívod pre druhý čistiaci prostriedok, automatické uvoľnenie tlaku a rôzne diaľkové ovládače.
Vlastnosti a výhody
Kvalitná výbavaZásobná nádrž s ventilom, ochranou proti vodnému kameňu a ochranou proti chodu nasucho. Veľmi robustný nerezový rám a kryt. Pripravené na pripojenie diaľkových ovládačov.
Dlhá životnosť a odolnosťVeľmi robustný nerezový rám a kryt. 4-pólový, pomaly bežiaci elektromotor zaručuje dlhú pracovnú dobu. Spoľahlivosť a dlhá životnosť: Ultra vysoko výkonné čerpadlo KÄRCHER s kľukovým hriadeľom zabezpečuje optimálny tlak.
Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosťVypnutie v prípade nedostatku vody, LED: pohotovostný režim, servis, chyba. Vypínanie pri prepätí / podpätí. Vypínanie pri netesnosti alebo výpadku fázy.
Nekomplikovaná, jednoduchá obsluha
- Iba jeden prepínač pre všetky funkcie zaručuje jednoduchú obsluhu bez zložitého zaúčania.
- Obzvlášť užívateľsky prívetivé vďaka samovysvetľujúcim symbolom. Nie je potrebná časovo náročná indukcia.
- LED diódy indikujú dôležité prevádzkové stavy
Rozsiahla ponuka príslušenstva a nadstavbových súprav
- Voliteľne sú k dispozícii tlakomer a počítadlo uplynutého času.
- Automatické uvoľnenie tlaku je k dispozícii ako voliteľná výbava.
Prívod čistiaceho prostriedku s ventilom a indikátorom vyprázdnenia
- Systém nasávania čistiaceho prostriedku s dávkovacím ventilom a indikátorom vyprázdnenia je len súčasťou štandardne dodávaného vysokokvalitného vybavenia.
- Voliteľné: druhý prívod s ventilom a indikátorom vyprázdnenia.
- Dávkovanie čistiacich prostriedkov na strane sania
Odolná verzia pre náročné pracovné podmienky.
- Vyvinutý na každodenné použitie.
- Vyššia životnosť, menšia náročnosť na údržbu a nižšie náklady. Ideálny na priemyselné použitie.
- Použitie horúcej vody výrazne zvyšuje účinnosť čistenia.
Veľký integrovaný vodný filter
- Veľký jemný vodný filter pre optimálnu ochranu čerpadla.
- Dobrý prístup, jednoduché čistenie.
- Zabezpečuje vysokú životnosť všetkých komponentov vedúcich tlak.
Jednoduchá inštalácia a údržba
- V prípade potreby servisu sú všetky elektrické komponenty rýchlo a jednoducho prístupné.
- Rýchla a úsporná inštalácia priamo na mieste
- Celoplošná servisná sieť s výborne vyškolenými servisnými technikmi
Je pripravený na rýchle použitie kedykoľvek
- Stlačením tlačidla pripravené na prevádzku, bez potrebného prestavovania a bez prepravy mobilných strojov.
- Ako náhle sa pištoľ stlačí, začne čerpadlo s čerpaním. To umožňuje pohodlnú prácu na každom odbernom bode.
- Trvalá inštalácia bez nebezpečenstva: Žiadne znečistenie alebo uvoľnené hadice
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|500 - 1000
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|50 - 190 / 5 - 19
|Max. tlak (bar/MPa)
|250 / 25
|Teplota vody na prívode (°C)
|85
|Príkon (kW)
|7
|Zaistenie (A)
|16
|Sieťový kábel (m)
|5
|Prítok vody
|1″
|Počet používateľov
|1
|Mobilita
|Stacionárny
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|89
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|98,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|800 x 605 x 600
Balenie obsahuje
- Servo Control
- Power tryska
- Rám a kryt: nehrdzavejúca oceľ
- Príprava na Servo Control
- Vopred vybavená pre prívod čistiaceho prostriedku
Výbava
- Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
- Čerpadlo na zvýšenie vstupného tlaku
- Ochrana proti vodnému kameňu
- Ochrana proti chodu nasucho
- Veľký jemný vodný filter
- Zásobná nádrž s plavákovým ventilom
- Príprava na diaľkové ovládanie
- Dávkovanie RM1
- Priezor pre stav oleja
- Olejomierka
- Vzduchom chladený motor
Oblasti využitia
- Ideálne na čistenie v potravinárskom priemysle
- Ideálne sa hodí na použitie v potravinárskom, farmaceutickom a chemickom priemysle
- Ideálne na čistenie v priemyselnom prostredí, napríklad na čistenie výrobných zariadení
- Čistenie vozidiel a strojov v automobilovej, priemyselnej a poľnohospodárskej oblasti
- Čistenie stajní pre zvieratá v poľnohospodárstve.
- Hodí sa na použitie vo výrobných, skladových, logistických halách a halách ťažkého priemyslu
- Poľnohospodárstvo
- Vysokotlakové čistenie strojov a vybavenia v stavebnom priemysle, poľnohospodárstve a komunálnej oblasti
- Ideálne pre autodielne, autopožičovne, autoumyvárne, dodávateľov stavebných služieb, odborníkov, malé stavebné firmy, malé garáže a farmy atď.
- Priemysel
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H náhradný diel
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