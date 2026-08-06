Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 St
Bezproblémová prevádzka, vysoká bezpečnosť a robustnosť: výkonný stacionárny studenovodný vysokotlakový čistič s 1 000 l/h a 210 bar.
Tento stacionárny studenovodný vysokotlakový čistič s teplotou až 60 °C na prívode vody sa môže pochváliť prietokom 1 000 l/h a pôsobivým pracovným tlakom 210 barov. Vysoký výkon umožňuje nepretržité použitie v náročných podmienkach, napríklad v poľnohospodárstve alebo priemysle. Robustné puzdro a rám z práškovo lakovanej ocele, stabilné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov a 4-pólový nízkootáčkový elektromotor s vodným chladením zaručujú robustnosť a dlhú životnosť. Stroj má tiež integrovanú nádrž na vodu s ochranou proti chodu nasucho a indikátorom vyprázdnenia. Čistiaci prostriedok sa privádza cez špeciálny prívod s dávkovacím ventilom a prázdnu hladinu zobrazuje aj indikátor. Stroj je vybavený veľkým otočným spínačom pre pohodlnú obsluhu a rýchlo sa dá vykonať aj inštalácia a údržba. Príslušenstvo nie je súčasťou dodávky a je k dispozícii na každom mieste použitia: manometer a počítadlo času, vstup pre druhý čistiaci prostriedok, automatické zníženie tlaku a diaľkové ovládače.
Vlastnosti a výhody
Dlhá životnosť a odolnosťSpoľahlivosť a dlhá životnosť: Ultra vysoko výkonné čerpadlo KÄRCHER s kľukovým hriadeľom zabezpečuje optimálny tlak. 4-pólový, pomaly bežiaci elektromotor zaručuje dlhú pracovnú dobu. Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valca a vysoko kvalitné materiály zaisťujú dlhú životnosť.
Kvalitná výbavaRobustný rám a kryt z ocele s práškovým nástrekom. Zásobná nádrž s plavákovým ventilom a ochranou proti chodu nasucho. Pripravené na pripojenie diaľkových ovládačov.
Jednoduchá obsluhaIba jeden prepínač pre všetky funkcie zaručuje jednoduchú obsluhu bez zložitého zaúčania. Praktické zobrazenie chýb okamžite informuje používateľov a šetrí čas. Obzvlášť užívateľsky prívetivé vďaka samovysvetľujúcim symbolom. Nie je potrebná časovo náročná indukcia.
Odolná verzia pre náročné pracovné podmienky.
- Hodí sa na každodenné použitie.
- Použitie za tvrdých podmienok.
- Inovatívny stroj s dlhou životnosťou, robustný, a tým veľmi ekonomický stroj.
Nasávanie čistiaceho prostriedku
- Systém nasávania čistiaceho prostriedku s dávkovacím ventilom a indikátorom vyprázdnenia je len súčasťou štandardne dodávaného vysokokvalitného vybavenia.
- Dávkovanie čistiacich prostriedkov na strane sania
- Voliteľné: druhý prívod s ventilom a indikátorom vyprázdnenia.
Flexibilita vďaka rýchlemu dovybaveniu
- Automatické uvoľnenie tlaku je k dispozícii ako voliteľná výbava.
- Voliteľné: druhý prívod s ventilom a indikátorom vyprázdnenia.
- Voliteľne sú k dispozícii tlakomer a počítadlo uplynutého času.
Veľký integrovaný vodný filter
- Veľký jemný vodný filter pre optimálnu ochranu čerpadla.
- Dobrý prístup, jednoduché čistenie.
- Zabezpečuje vysokú životnosť všetkých komponentov vedúcich tlak.
Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť
- Ochrana čerpadla pred chodom na sucho.
- Vypínanie pri netesnosti alebo výpadku fázy.
- Ochrana pred prepätím / podpätím.
Indikátor: chybové kódy, prevádzkový stav, intervaly údržby
- Jednoduchý prístup ku všetkým servisným a údržbovým komponentom.
- Celoplošná servisná sieť s výborne vyškolenými servisnými technikmi
Je pripravený na rýchle použitie kedykoľvek
- Stlačením tlačidla pripravené na prevádzku, bez potrebného prestavovania a bez prepravy mobilných strojov.
- Ako náhle sa pištoľ stlačí, začne čerpadlo s čerpaním. To umožňuje pohodlnú prácu na každom odbernom bode.
- Stroj je vždy pripravený ísť na maximálnu produktivitu a flexibilitu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|500 - 1000
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|50 - 210 / 5 - 21
|Max. tlak (bar/MPa)
|250 / 25
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Príkon (kW)
|7,5
|Zaistenie (A)
|16
|Sieťový kábel (m)
|5
|Prítok vody
|1″
|Počet používateľov
|1
|Mobilita
|Stacionárny
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|74
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|83,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|800 x 605 x 600
Balenie obsahuje
- Servo Control
- Power tryska
- Rám a kryt: oceľ, práškovo lakovaná
- Príprava na Servo Control
- Vopred vybavená pre prívod čistiaceho prostriedku
Výbava
- Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
- Ochrana proti chodu nasucho
- Veľký jemný vodný filter
- Zásobná nádrž s plavákovým ventilom
- Príprava na diaľkové ovládanie
- Dávkovanie RM1
- Priezor pre stav oleja
- Olejomierka
- Vodou chladený motor
Oblasti využitia
- Čistenie vozidiel a strojov v automobilovej, priemyselnej a poľnohospodárskej oblasti
- Vysokotlakové čistenie strojov a vybavenia v stavebnom priemysle, poľnohospodárstve a komunálnej oblasti
- Ideálne pre autodielne, autopožičovne, autoumyvárne, dodávateľov stavebných služieb, odborníkov, malé stavebné firmy, malé garáže a farmy atď.
- Všestranné aplikácie v priemyselnom prostredí, napr. na čistenie výrobných zariadení.
- Na čistenie v potravinárskom a chemickom priemysle
- Čistenie stajní pre zvieratá v poľnohospodárstve.
- Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
- Ideálne pre predajne áut, autopožičovne a čerpacie stanice
- Verejné služby
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 St náhradný diel
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