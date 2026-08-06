Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St

Bezproblémová prevádzka, vysoká bezpečnosť a robustnosť: výkonný stacionárny studenovodný vysokotlakový čistič s 1 300 l/h a 180 bar.

Tento stacionárny studenovodný vysokotlakový čistič zaujme teplotou na prívode vody až 60 °C, prietokom 1 300 l/h a pracovným tlakom 180 barov. Vysoký výkon umožňuje nepretržité použitie v náročných podmienkach, napríklad v poľnohospodárstve alebo priemysle. Robustné puzdro a rám z práškovo lakovanej ocele, stabilné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov a 4-pólový nízkootáčkový elektromotor s vodným chladením zaručujú robustnosť a dlhú životnosť. Stroj má tiež integrovanú nádrž na vodu s ochranou proti chodu nasucho a indikátorom vyprázdnenia. Čistiaci prostriedok sa privádza cez špeciálny prívod s dávkovacím ventilom a prázdnu hladinu zobrazuje aj indikátor. Stroj je vybavený veľkým otočným spínačom pre pohodlnú obsluhu a rýchlo sa dá vykonať aj inštalácia a údržba. Príslušenstvo nie je súčasťou dodávky a je k dispozícii na každom mieste použitia: manometer a počítadlo času, vstup pre druhý čistiaci prostriedok, automatické zníženie tlaku a diaľkové ovládače.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St: Dlhá životnosť a odolnosť
Dlhá životnosť a odolnosť
Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valca a vysoko kvalitné materiály zaisťujú dlhú životnosť. Výkonný 4-pólový pomalootáčkový elektromotor.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St: Kvalitná výbava
Kvalitná výbava
Dávkovanie čistiacich prostriedkov na strane sania Zásobná nádrž s plavákovým ventilom a ochranou proti chodu nasucho. Pripravené na pripojenie diaľkových ovládačov.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St: Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť
Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť
Vypínanie pri netesnosti alebo výpadku fázy. Vypínanie pri prepätí / podpätí. LED diódy indikujú pripravenosť na použitie, nedostatok vody a servisný interval.
Jednoduchá obsluha
  • Iba jeden prepínač pre všetky funkcie zaručuje jednoduchú obsluhu bez zložitého zaúčania.
  • Praktické zobrazenie chýb okamžite informuje používateľov a šetrí čas.
  • Obzvlášť užívateľsky prívetivé vďaka samovysvetľujúcim symbolom. Nie je potrebná časovo náročná indukcia.
Jednoduchá údržba a veľmi jednoduchý servis
  • Jednoduchý prístup ku všetkým servisným a údržbovým komponentom.
  • Celoplošná servisná sieť s výborne vyškolenými servisnými technikmi
  • LED diódy indikujú dôležité prevádzkové stavy
Veľký integrovaný vodný filter
  • Veľký jemný vodný filter pre optimálnu ochranu čerpadla.
  • Zabezpečuje vysokú životnosť všetkých komponentov vedúcich tlak.
  • Dobrý prístup, jednoduché čistenie.
Robustná konštrukcia umožňuje aj náročné aplikácie
  • Vyvinutý na každodenné použitie.
  • Použitie za tvrdých podmienok.
  • Robustný a spoľahlivý stroj s dlhou životnosťou.
Rozsiahla ponuka príslušenstva a nadstavbových súprav
Je pripravený na rýchle použitie kedykoľvek
  • Stlačením tlačidla pripravené na prevádzku, bez potrebného prestavovania a bez prepravy mobilných strojov.
  • Stroj je vždy pripravený ísť na maximálnu produktivitu a flexibilitu.
  • Ako náhle sa pištoľ stlačí, začne čerpadlo s čerpaním. To umožňuje pohodlnú prácu na každom odbernom bode.
Servo Control
  • Regulácia tlaku a prietoku vody priamo na pištoli.
  • Umožňuje všestranné využitie.
  • Všestranné a flexibilné využitie.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 700 - 1300
Pracovný tlak (bar/MPa) 50 - 180 / 5 - 18
Max. tlak (bar/MPa) 240 / 24
Teplota vody na prívode (°C) 60
Príkon (kW) 8,8
Zaistenie (A) 16
Sieťový kábel (m) 5
Prítok vody 1″
Počet používateľov 1
Mobilita Stacionárny
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 81
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 90,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 800 x 605 x 600

Balenie obsahuje

  • Servo Control
  • Power tryska
  • Rám a kryt: oceľ, práškovo lakovaná
  • Príprava na Servo Control
  • Vopred vybavená pre prívod čistiaceho prostriedku

Výbava

  • Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
  • Ochrana proti chodu nasucho
  • Veľký jemný vodný filter
  • Zásobná nádrž s plavákovým ventilom
  • Príprava na diaľkové ovládanie
  • Dávkovanie RM1
  • Priezor pre stav oleja
  • Olejomierka
  • Vodou chladený motor
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
Oblasti využitia
  • Pre čistiace aplikácie a úlohy v potravinárskom priemysle
  • Čistenie vozidiel a strojov v automobilovej, priemyselnej a poľnohospodárskej oblasti
  • Všestranné aplikácie v priemyselnom prostredí, napr. na čistenie výrobných zariadení.
  • Čistenie stajní pre zvieratá v poľnohospodárstve.
  • Ideálne sa hodí na použitie v potravinárskom a chemickom priemysle
  • Vysokotlakové čistenie vozidiel
  • Ideálne pre autodielne, autopožičovne, autoumyvárne, dodávateľov stavebných služieb, odborníkov, malé stavebné firmy, malé garáže a farmy atď.
  • Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
  • Poľnohospodárstvo
  • Priemysel
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
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