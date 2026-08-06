Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
Bezproblémová prevádzka, vysoká bezpečnosť a robustnosť: výkonný stacionárny studenovodný vysokotlakový čistič s 1 300 l/h a 180 bar.
Tento stacionárny studenovodný vysokotlakový čistič zaujme teplotou na prívode vody až 60 °C, prietokom 1 300 l/h a pracovným tlakom 180 barov. Vysoký výkon umožňuje nepretržité použitie v náročných podmienkach, napríklad v poľnohospodárstve alebo priemysle. Robustné puzdro a rám z práškovo lakovanej ocele, stabilné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov a 4-pólový nízkootáčkový elektromotor s vodným chladením zaručujú robustnosť a dlhú životnosť. Stroj má tiež integrovanú nádrž na vodu s ochranou proti chodu nasucho a indikátorom vyprázdnenia. Čistiaci prostriedok sa privádza cez špeciálny prívod s dávkovacím ventilom a prázdnu hladinu zobrazuje aj indikátor. Stroj je vybavený veľkým otočným spínačom pre pohodlnú obsluhu a rýchlo sa dá vykonať aj inštalácia a údržba. Príslušenstvo nie je súčasťou dodávky a je k dispozícii na každom mieste použitia: manometer a počítadlo času, vstup pre druhý čistiaci prostriedok, automatické zníženie tlaku a diaľkové ovládače.
Vlastnosti a výhody
Dlhá životnosť a odolnosťRobustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valca a vysoko kvalitné materiály zaisťujú dlhú životnosť. Výkonný 4-pólový pomalootáčkový elektromotor.
Kvalitná výbavaDávkovanie čistiacich prostriedkov na strane sania Zásobná nádrž s plavákovým ventilom a ochranou proti chodu nasucho. Pripravené na pripojenie diaľkových ovládačov.
Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosťVypínanie pri netesnosti alebo výpadku fázy. Vypínanie pri prepätí / podpätí. LED diódy indikujú pripravenosť na použitie, nedostatok vody a servisný interval.
Jednoduchá obsluha
- Iba jeden prepínač pre všetky funkcie zaručuje jednoduchú obsluhu bez zložitého zaúčania.
- Praktické zobrazenie chýb okamžite informuje používateľov a šetrí čas.
- Obzvlášť užívateľsky prívetivé vďaka samovysvetľujúcim symbolom. Nie je potrebná časovo náročná indukcia.
Jednoduchá údržba a veľmi jednoduchý servis
- Jednoduchý prístup ku všetkým servisným a údržbovým komponentom.
- Celoplošná servisná sieť s výborne vyškolenými servisnými technikmi
- LED diódy indikujú dôležité prevádzkové stavy
Veľký integrovaný vodný filter
- Veľký jemný vodný filter pre optimálnu ochranu čerpadla.
- Zabezpečuje vysokú životnosť všetkých komponentov vedúcich tlak.
- Dobrý prístup, jednoduché čistenie.
Robustná konštrukcia umožňuje aj náročné aplikácie
- Vyvinutý na každodenné použitie.
- Použitie za tvrdých podmienok.
- Robustný a spoľahlivý stroj s dlhou životnosťou.
Rozsiahla ponuka príslušenstva a nadstavbových súprav
Je pripravený na rýchle použitie kedykoľvek
- Stlačením tlačidla pripravené na prevádzku, bez potrebného prestavovania a bez prepravy mobilných strojov.
- Stroj je vždy pripravený ísť na maximálnu produktivitu a flexibilitu.
- Ako náhle sa pištoľ stlačí, začne čerpadlo s čerpaním. To umožňuje pohodlnú prácu na každom odbernom bode.
Servo Control
- Regulácia tlaku a prietoku vody priamo na pištoli.
- Umožňuje všestranné využitie.
- Všestranné a flexibilné využitie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|700 - 1300
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Max. tlak (bar/MPa)
|240 / 24
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Príkon (kW)
|8,8
|Zaistenie (A)
|16
|Sieťový kábel (m)
|5
|Prítok vody
|1″
|Počet používateľov
|1
|Mobilita
|Stacionárny
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|81
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|90,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|800 x 605 x 600
Balenie obsahuje
- Servo Control
- Power tryska
- Rám a kryt: oceľ, práškovo lakovaná
- Príprava na Servo Control
- Vopred vybavená pre prívod čistiaceho prostriedku
Výbava
- Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
- Ochrana proti chodu nasucho
- Veľký jemný vodný filter
- Zásobná nádrž s plavákovým ventilom
- Príprava na diaľkové ovládanie
- Dávkovanie RM1
- Priezor pre stav oleja
- Olejomierka
- Vodou chladený motor
Oblasti využitia
- Pre čistiace aplikácie a úlohy v potravinárskom priemysle
- Čistenie vozidiel a strojov v automobilovej, priemyselnej a poľnohospodárskej oblasti
- Všestranné aplikácie v priemyselnom prostredí, napr. na čistenie výrobných zariadení.
- Čistenie stajní pre zvieratá v poľnohospodárstve.
- Ideálne sa hodí na použitie v potravinárskom a chemickom priemysle
- Vysokotlakové čistenie vozidiel
- Ideálne pre autodielne, autopožičovne, autoumyvárne, dodávateľov stavebných služieb, odborníkov, malé stavebné firmy, malé garáže a farmy atď.
- Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
- Poľnohospodárstvo
- Priemysel
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
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