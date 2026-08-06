Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H

Tento robustný stacionárny vysokotlakový čistič kombinuje vysoký výkon (1 700 l/h) s jednoduchou obsluhou a údržbou, ako aj komplexné vybavenie. Ideálne pre poľnohospodárstvo a priemysel.

Náš stacionárny studenovodný vysokotlakový čistič je výkonná voľba s prietokom 1 700 l/h a tlakom 120 barov, vďaka čomu je ideálny na nepretržité používanie v náročných pracovných podmienkach, napríklad v potravinárskom priemysle. Na prívode vody je možná teplota až 85 °C. Kľukové čerpadlo s mosadznou hlavou valcov, ako aj rám a puzdro z nehrdzavejúcej ocele zabezpečujú robustnú konštrukciu. Vysokotlakový čistič má zásobník na vodu s ochranou proti chodu nasucho a ochranou proti vodnému kameňu, pre ochranu proti vodnému kameňu sa zobrazuje prázdna hladina. Čistiaci prostriedok je možné nasávať a dávkovať aj cez ventil a je tu aj indikátor prázdnej nádoby. 4-pólový, nízkootáčkový elektromotor zaručuje dlhú životnosť. Inštalácia, prevádzka a údržba sú navrhnuté s ohľadom na užívateľskú prívetivosť. Pre zaistenie vysokej úrovne prevádzkovej bezpečnosti je stroj vybavený elektronickým monitorovaním. Produkt je doplnený o rozsiahlu škálu príslušenstva, ktoré je možné zvoliť na každom mieste použitia: manometer, počítadlo času, prívod pre druhý čistiaci prostriedok, automatické uvoľnenie tlaku a diaľkové ovládače.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H: Kvalitná výbava
Kvalitná výbava
Zásobná nádrž s ventilom, ochranou proti vodnému kameňu a ochranou proti chodu nasucho. Veľmi robustný nerezový rám a kryt. Čerpadlo na zvýšenie vstupného tlaku pre teploty vody na prívode do 85 ℃
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H: Dlhá životnosť a odolnosť
Dlhá životnosť a odolnosť
Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valca a vysoko kvalitné materiály zaisťujú dlhú životnosť. 4-pólový, pomaly bežiaci elektromotor zaručuje dlhú pracovnú dobu. Predchádzanie usadzovaniu vodného kameňa.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H: Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť
Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť
Vypnutie v prípade nedostatku vody, LED: pohotovostný režim, servis, chyba. Vypínanie pri netesnosti alebo výpadku fázy. Vypínanie pri prepätí / podpätí.
Jednoduchá obsluha
  • Iba jeden prepínač pre všetky funkcie zaručuje jednoduchú obsluhu bez zložitého zaúčania.
  • Obzvlášť užívateľsky prívetivé vďaka samovysvetľujúcim symbolom. Nie je potrebná časovo náročná indukcia.
  • LED diódy indikujú dôležité prevádzkové stavy
Rozsiahla ponuka príslušenstva a nadstavbových súprav
  • Voliteľne sú k dispozícii tlakomer a počítadlo uplynutého času.
  • Automatické uvoľnenie tlaku je k dispozícii ako voliteľná výbava.
  • Alternatívne je možné diaľkové ovládania používať priamo na odbernom mieste.
Prívod čistiaceho prostriedku s ventilom a indikátorom vyprázdnenia
  • Systém nasávania čistiaceho prostriedku s dávkovacím ventilom a indikátorom vyprázdnenia je len súčasťou štandardne dodávaného vysokokvalitného vybavenia.
  • Voliteľné: druhý prívod s ventilom a indikátorom vyprázdnenia.
  • Dávkovanie čistiacich prostriedkov na strane sania
Robustná konštrukcia umožňuje aj náročné aplikácie
  • Hodí sa na každodenné použitie.
  • Použitie horúcej vody výrazne zvyšuje účinnosť čistenia.
  • Ideálne pre dlhodobé používanie
Veľký integrovaný vodný filter
  • Zabezpečuje vysokú životnosť všetkých komponentov vedúcich tlak.
  • Veľký jemný vodný filter pre optimálnu ochranu čerpadla.
  • Dobrý prístup, jednoduché čistenie.
Je pripravený na rýchle použitie kedykoľvek
  • Stlačením tlačidla pripravené na prevádzku, bez potrebného prestavovania a bez prepravy mobilných strojov.
  • Ako náhle sa pištoľ stlačí, začne čerpadlo s čerpaním. To umožňuje pohodlnú prácu na každom odbernom bode.
  • Trvalá inštalácia bez nebezpečenstva: Žiadne znečistenie alebo uvoľnené hadice
Jednoduchá inštalácia a údržba
  • V prípade potreby servisu sú všetky elektrické komponenty rýchlo a jednoducho prístupné.
  • Rýchla a jednoduchá inštalácia šetrí náklady na montáž
  • Zobrazenie chybových kódov a stavu, uľahčuje servis
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 900 - 1700
Pracovný tlak (bar/MPa) 50 - 120 / 5 - 12
Max. tlak (bar/MPa) 180 / 18
Teplota vody na prívode (°C) 85
Príkon (kW) 7
Zaistenie (A) 16
Sieťový kábel (m) 5
Prítok vody 1″
Počet používateľov 2
Mobilita Stacionárny
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 91
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 100,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 800 x 605 x 600

Balenie obsahuje

  • Servo Control
  • Power tryska
  • Rám a kryt: nehrdzavejúca oceľ
  • Príprava na Servo Control
  • Vopred vybavená pre prívod čistiaceho prostriedku

Výbava

  • Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
  • Čerpadlo na zvýšenie vstupného tlaku
  • Ochrana proti vodnému kameňu
  • Ochrana proti chodu nasucho
  • Veľký jemný vodný filter
  • Zásobná nádrž s plavákovým ventilom
  • Príprava na diaľkové ovládanie
  • Dávkovanie RM1
  • Priezor pre stav oleja
  • Olejomierka
  • Vzduchom chladený motor
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H
Oblasti využitia
  • Ideálne na čistenie v potravinárskom priemysle
  • Ideálne sa hodí na použitie v potravinárskom, farmaceutickom a chemickom priemysle
  • Čistenie stajní pre zvieratá v poľnohospodárstve.
  • Všestranné aplikácie v priemyselnom prostredí, napr. na čistenie výrobných zariadení.
  • Čistenie vozidiel a strojov v automobilovej, priemyselnej a poľnohospodárskej oblasti
  • Hodí sa na použitie vo výrobných, skladových, logistických halách a halách ťažkého priemyslu
  • Poľnohospodárstvo
  • Priemysel
  • Čistenie áut
  • Na vysokotlakové čistenie studenou alebo horúcou vodou
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H náhradný diel

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