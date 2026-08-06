Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H
Tento robustný stacionárny vysokotlakový čistič kombinuje vysoký výkon (1 700 l/h) s jednoduchou obsluhou a údržbou, ako aj komplexné vybavenie. Ideálne pre poľnohospodárstvo a priemysel.
Náš stacionárny studenovodný vysokotlakový čistič je výkonná voľba s prietokom 1 700 l/h a tlakom 120 barov, vďaka čomu je ideálny na nepretržité používanie v náročných pracovných podmienkach, napríklad v potravinárskom priemysle. Na prívode vody je možná teplota až 85 °C. Kľukové čerpadlo s mosadznou hlavou valcov, ako aj rám a puzdro z nehrdzavejúcej ocele zabezpečujú robustnú konštrukciu. Vysokotlakový čistič má zásobník na vodu s ochranou proti chodu nasucho a ochranou proti vodnému kameňu, pre ochranu proti vodnému kameňu sa zobrazuje prázdna hladina. Čistiaci prostriedok je možné nasávať a dávkovať aj cez ventil a je tu aj indikátor prázdnej nádoby. 4-pólový, nízkootáčkový elektromotor zaručuje dlhú životnosť. Inštalácia, prevádzka a údržba sú navrhnuté s ohľadom na užívateľskú prívetivosť. Pre zaistenie vysokej úrovne prevádzkovej bezpečnosti je stroj vybavený elektronickým monitorovaním. Produkt je doplnený o rozsiahlu škálu príslušenstva, ktoré je možné zvoliť na každom mieste použitia: manometer, počítadlo času, prívod pre druhý čistiaci prostriedok, automatické uvoľnenie tlaku a diaľkové ovládače.
Vlastnosti a výhody
Kvalitná výbavaZásobná nádrž s ventilom, ochranou proti vodnému kameňu a ochranou proti chodu nasucho. Veľmi robustný nerezový rám a kryt. Čerpadlo na zvýšenie vstupného tlaku pre teploty vody na prívode do 85 ℃
Dlhá životnosť a odolnosťRobustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valca a vysoko kvalitné materiály zaisťujú dlhú životnosť. 4-pólový, pomaly bežiaci elektromotor zaručuje dlhú pracovnú dobu. Predchádzanie usadzovaniu vodného kameňa.
Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosťVypnutie v prípade nedostatku vody, LED: pohotovostný režim, servis, chyba. Vypínanie pri netesnosti alebo výpadku fázy. Vypínanie pri prepätí / podpätí.
Jednoduchá obsluha
- Iba jeden prepínač pre všetky funkcie zaručuje jednoduchú obsluhu bez zložitého zaúčania.
- Obzvlášť užívateľsky prívetivé vďaka samovysvetľujúcim symbolom. Nie je potrebná časovo náročná indukcia.
- LED diódy indikujú dôležité prevádzkové stavy
Rozsiahla ponuka príslušenstva a nadstavbových súprav
- Voliteľne sú k dispozícii tlakomer a počítadlo uplynutého času.
- Automatické uvoľnenie tlaku je k dispozícii ako voliteľná výbava.
- Alternatívne je možné diaľkové ovládania používať priamo na odbernom mieste.
Prívod čistiaceho prostriedku s ventilom a indikátorom vyprázdnenia
- Systém nasávania čistiaceho prostriedku s dávkovacím ventilom a indikátorom vyprázdnenia je len súčasťou štandardne dodávaného vysokokvalitného vybavenia.
- Voliteľné: druhý prívod s ventilom a indikátorom vyprázdnenia.
- Dávkovanie čistiacich prostriedkov na strane sania
Robustná konštrukcia umožňuje aj náročné aplikácie
- Hodí sa na každodenné použitie.
- Použitie horúcej vody výrazne zvyšuje účinnosť čistenia.
- Ideálne pre dlhodobé používanie
Veľký integrovaný vodný filter
- Zabezpečuje vysokú životnosť všetkých komponentov vedúcich tlak.
- Veľký jemný vodný filter pre optimálnu ochranu čerpadla.
- Dobrý prístup, jednoduché čistenie.
Je pripravený na rýchle použitie kedykoľvek
- Stlačením tlačidla pripravené na prevádzku, bez potrebného prestavovania a bez prepravy mobilných strojov.
- Ako náhle sa pištoľ stlačí, začne čerpadlo s čerpaním. To umožňuje pohodlnú prácu na každom odbernom bode.
- Trvalá inštalácia bez nebezpečenstva: Žiadne znečistenie alebo uvoľnené hadice
Jednoduchá inštalácia a údržba
- V prípade potreby servisu sú všetky elektrické komponenty rýchlo a jednoducho prístupné.
- Rýchla a jednoduchá inštalácia šetrí náklady na montáž
- Zobrazenie chybových kódov a stavu, uľahčuje servis
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|900 - 1700
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|50 - 120 / 5 - 12
|Max. tlak (bar/MPa)
|180 / 18
|Teplota vody na prívode (°C)
|85
|Príkon (kW)
|7
|Zaistenie (A)
|16
|Sieťový kábel (m)
|5
|Prítok vody
|1″
|Počet používateľov
|2
|Mobilita
|Stacionárny
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|91
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|100,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|800 x 605 x 600
Balenie obsahuje
- Servo Control
- Power tryska
- Rám a kryt: nehrdzavejúca oceľ
- Príprava na Servo Control
- Vopred vybavená pre prívod čistiaceho prostriedku
Výbava
- Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
- Čerpadlo na zvýšenie vstupného tlaku
- Ochrana proti vodnému kameňu
- Ochrana proti chodu nasucho
- Veľký jemný vodný filter
- Zásobná nádrž s plavákovým ventilom
- Príprava na diaľkové ovládanie
- Dávkovanie RM1
- Priezor pre stav oleja
- Olejomierka
- Vzduchom chladený motor
Oblasti využitia
- Ideálne na čistenie v potravinárskom priemysle
- Ideálne sa hodí na použitie v potravinárskom, farmaceutickom a chemickom priemysle
- Čistenie stajní pre zvieratá v poľnohospodárstve.
- Všestranné aplikácie v priemyselnom prostredí, napr. na čistenie výrobných zariadení.
- Čistenie vozidiel a strojov v automobilovej, priemyselnej a poľnohospodárskej oblasti
- Hodí sa na použitie vo výrobných, skladových, logistických halách a halách ťažkého priemyslu
- Poľnohospodárstvo
- Priemysel
- Čistenie áut
- Na vysokotlakové čistenie studenou alebo horúcou vodou
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/12-4 St H náhradný diel
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