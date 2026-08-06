Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St

Stacionárny vysokotlakový čistič s krytom a rámom z ocele s práškovým nástrekom. Zaujme vysokým prietokom (1 700 l/h), kvalitným vybavením a vysokou prevádzkovou bezpečnosťou.

Pre nepretržité používanie v náročných pracovných podmienkach – náš stacionárny vysokotlakový čistič pre teplotu až 60 °C na prívode vody ponúka prvotriedny výkon s prietokom 1 700 l/h a tlakom 150 barov. Vysokotlakové čerpadlo je chránené pred nečistotami veľkým vodným filtrom. Rám a skriňa vysokotlakového stroja sú vyrobené z práškovo lakovanej ocele a spolu so 4-pólovým, nízkootáčkovým elektromotorom s vodným chladením zaisťujú dlhú životnosť. Má tiež integrovanú nádrž na vodu s ochranou proti chodu nasucho a prívodom čistiaceho prostriedku s dávkovacím ventilom a indikátorom vyprázdnenia. Veľký otočný spínač sa ľahko ovláda a inštalácia a údržba boli tiež navrhnuté tak, aby boli maximálne užívateľsky prívetivé. Elektronické monitorovanie stroja a indikátor chyby zaisťujú vynikajúcu prevádzkovú bezpečnosť. Dodáva sa bez príslušenstva, ale toto je možné zvoliť v akomkoľvek mieste použitia. Dostupné ako voliteľné príslušenstvo: manometer a počítadlo času, vstup pre druhý čistiaci prostriedok, automatické uvoľnenie tlaku a široká škála diaľkových ovládačov.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St: Dlhá životnosť a odolnosť
Dlhá životnosť a odolnosť
Robustný rám a kryt z ocele s práškovým nástrekom. 4-pólový, pomaly bežiaci elektromotor zaručuje dlhú pracovnú dobu. Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valca a vysoko kvalitné materiály zaisťujú dlhú životnosť.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St: Kvalitná výbava
Kvalitná výbava
Zásobná nádrž s plavákovým ventilom a ochranou proti chodu nasucho. Pripravené na pripojenie diaľkových ovládačov.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St: Odolná verzia pre náročné pracovné podmienky.
Odolná verzia pre náročné pracovné podmienky.
Hodí sa na každodenné použitie. Použitie za tvrdých podmienok. Spoľahlivosť a dlhá životnosť: Ultra vysoko výkonné čerpadlo KÄRCHER s kľukovým hriadeľom zabezpečuje optimálny tlak.
Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť
  • Vypnutie v prípade nedostatku vody, LED: pohotovostný režim, servis, chyba.
  • Vypínanie pri prepätí / podpätí.
Jednoduchá obsluha
  • Iba jeden prepínač pre všetky funkcie zaručuje jednoduchú obsluhu bez zložitého zaúčania.
  • Obzvlášť užívateľsky prívetivé vďaka samovysvetľujúcim symbolom. Nie je potrebná časovo náročná indukcia.
  • Praktické zobrazenie chýb okamžite informuje používateľov a šetrí čas.
Veľký integrovaný vodný filter
  • Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
  • Zabezpečuje vysokú životnosť všetkých komponentov vedúcich tlak.
  • Veľmi jednoduché čistenie.
Jednoduchá údržba a veľmi jednoduchý servis
  • Indikátor: chybové kódy, prevádzkový stav, intervaly údržby.
  • Celoplošná servisná sieť s výborne vyškolenými servisnými technikmi
Rozsiahla ponuka príslušenstva a nadstavbových súprav
  • Automatické uvoľnenie tlaku je k dispozícii ako voliteľná výbava.
  • Voliteľné: druhý prívod s ventilom a indikátorom vyprázdnenia.
  • Voliteľne sú k dispozícii tlakomer a počítadlo uplynutého času.
Je pripravený na rýchle použitie kedykoľvek
  • Stlačením tlačidla pripravené na prevádzku, bez potrebného prestavovania a bez prepravy mobilných strojov.
  • Ako náhle sa pištoľ stlačí, začne čerpadlo s čerpaním. To umožňuje pohodlnú prácu na každom odbernom bode.
  • Stroj je vždy pripravený ísť na maximálnu produktivitu a flexibilitu.
Servo Control
  • Regulácia tlaku a prietoku vody priamo na pištoli.
  • Všestranné a flexibilné využitie.
  • Rôzne aplikácie a vynikajúce výsledky čistenia.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 900 - 1700
Pracovný tlak (bar/MPa) 100 - 150 / 10 - 15
Max. tlak (bar/MPa) 210 / 21
Teplota vody na prívode (°C) 60
Príkon (kW) 9
Zaistenie (A) 16
Sieťový kábel (m) 5
Prítok vody 1″
Počet používateľov 2
Mobilita Stacionárny
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 84
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 93,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 800 x 605 x 600

Balenie obsahuje

  • Servo Control
  • Power tryska
  • Rám a kryt: oceľ, práškovo lakovaná
  • Príprava na Servo Control
  • Vopred vybavená pre prívod čistiaceho prostriedku

Výbava

  • Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
  • Ochrana proti chodu nasucho
  • Veľký jemný vodný filter
  • Zásobná nádrž s plavákovým ventilom
  • Príprava na diaľkové ovládanie
  • Dávkovanie RM1
  • Priezor pre stav oleja
  • Olejomierka
  • Vodou chladený motor
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St
Oblasti využitia
  • Na čistenie v potravinárskom a chemickom priemysle
  • Čistenie stajní pre zvieratá v poľnohospodárstve.
  • Čistenie vozidiel a strojov v automobilovej, priemyselnej a poľnohospodárskej oblasti
  • Všestranné aplikácie v priemyselnom prostredí, napr. na čistenie výrobných zariadení.
  • Hodí sa na použitie vo výrobných, skladových, logistických halách a halách ťažkého priemyslu
  • Vysokotlakové čistenie strojov a vybavenia v stavebnom priemysle, poľnohospodárstve a komunálnej oblasti
  • Vysokotlakové čistenie vozidiel
  • Poľnohospodárstvo
  • Ideálne pre autodielne, autopožičovne, autoumyvárne, dodávateľov stavebných služieb, odborníkov, malé stavebné firmy, malé garáže a farmy atď.
  • Ideálne pre predajne áut, autopožičovne a čerpacie stanice
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St náhradný diel

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