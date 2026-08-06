Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St
Stacionárny vysokotlakový čistič s krytom a rámom z ocele s práškovým nástrekom. Zaujme vysokým prietokom (1 700 l/h), kvalitným vybavením a vysokou prevádzkovou bezpečnosťou.
Pre nepretržité používanie v náročných pracovných podmienkach – náš stacionárny vysokotlakový čistič pre teplotu až 60 °C na prívode vody ponúka prvotriedny výkon s prietokom 1 700 l/h a tlakom 150 barov. Vysokotlakové čerpadlo je chránené pred nečistotami veľkým vodným filtrom. Rám a skriňa vysokotlakového stroja sú vyrobené z práškovo lakovanej ocele a spolu so 4-pólovým, nízkootáčkovým elektromotorom s vodným chladením zaisťujú dlhú životnosť. Má tiež integrovanú nádrž na vodu s ochranou proti chodu nasucho a prívodom čistiaceho prostriedku s dávkovacím ventilom a indikátorom vyprázdnenia. Veľký otočný spínač sa ľahko ovláda a inštalácia a údržba boli tiež navrhnuté tak, aby boli maximálne užívateľsky prívetivé. Elektronické monitorovanie stroja a indikátor chyby zaisťujú vynikajúcu prevádzkovú bezpečnosť. Dodáva sa bez príslušenstva, ale toto je možné zvoliť v akomkoľvek mieste použitia. Dostupné ako voliteľné príslušenstvo: manometer a počítadlo času, vstup pre druhý čistiaci prostriedok, automatické uvoľnenie tlaku a široká škála diaľkových ovládačov.
Vlastnosti a výhody
Dlhá životnosť a odolnosťRobustný rám a kryt z ocele s práškovým nástrekom. 4-pólový, pomaly bežiaci elektromotor zaručuje dlhú pracovnú dobu. Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valca a vysoko kvalitné materiály zaisťujú dlhú životnosť.
Kvalitná výbavaZásobná nádrž s plavákovým ventilom a ochranou proti chodu nasucho. Pripravené na pripojenie diaľkových ovládačov.
Odolná verzia pre náročné pracovné podmienky.Hodí sa na každodenné použitie. Použitie za tvrdých podmienok. Spoľahlivosť a dlhá životnosť: Ultra vysoko výkonné čerpadlo KÄRCHER s kľukovým hriadeľom zabezpečuje optimálny tlak.
Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť
- Vypnutie v prípade nedostatku vody, LED: pohotovostný režim, servis, chyba.
- Vypínanie pri prepätí / podpätí.
Jednoduchá obsluha
- Iba jeden prepínač pre všetky funkcie zaručuje jednoduchú obsluhu bez zložitého zaúčania.
- Obzvlášť užívateľsky prívetivé vďaka samovysvetľujúcim symbolom. Nie je potrebná časovo náročná indukcia.
- Praktické zobrazenie chýb okamžite informuje používateľov a šetrí čas.
Veľký integrovaný vodný filter
- Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
- Zabezpečuje vysokú životnosť všetkých komponentov vedúcich tlak.
- Veľmi jednoduché čistenie.
Jednoduchá údržba a veľmi jednoduchý servis
- Indikátor: chybové kódy, prevádzkový stav, intervaly údržby.
- Celoplošná servisná sieť s výborne vyškolenými servisnými technikmi
Rozsiahla ponuka príslušenstva a nadstavbových súprav
- Automatické uvoľnenie tlaku je k dispozícii ako voliteľná výbava.
- Voliteľné: druhý prívod s ventilom a indikátorom vyprázdnenia.
- Voliteľne sú k dispozícii tlakomer a počítadlo uplynutého času.
Je pripravený na rýchle použitie kedykoľvek
- Stlačením tlačidla pripravené na prevádzku, bez potrebného prestavovania a bez prepravy mobilných strojov.
- Ako náhle sa pištoľ stlačí, začne čerpadlo s čerpaním. To umožňuje pohodlnú prácu na každom odbernom bode.
- Stroj je vždy pripravený ísť na maximálnu produktivitu a flexibilitu.
Servo Control
- Regulácia tlaku a prietoku vody priamo na pištoli.
- Všestranné a flexibilné využitie.
- Rôzne aplikácie a vynikajúce výsledky čistenia.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|900 - 1700
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|100 - 150 / 10 - 15
|Max. tlak (bar/MPa)
|210 / 21
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Príkon (kW)
|9
|Zaistenie (A)
|16
|Sieťový kábel (m)
|5
|Prítok vody
|1″
|Počet používateľov
|2
|Mobilita
|Stacionárny
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|84
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|93,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|800 x 605 x 600
Balenie obsahuje
- Servo Control
- Power tryska
- Rám a kryt: oceľ, práškovo lakovaná
- Príprava na Servo Control
- Vopred vybavená pre prívod čistiaceho prostriedku
Výbava
- Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
- Ochrana proti chodu nasucho
- Veľký jemný vodný filter
- Zásobná nádrž s plavákovým ventilom
- Príprava na diaľkové ovládanie
- Dávkovanie RM1
- Priezor pre stav oleja
- Olejomierka
- Vodou chladený motor
Oblasti využitia
- Na čistenie v potravinárskom a chemickom priemysle
- Čistenie stajní pre zvieratá v poľnohospodárstve.
- Čistenie vozidiel a strojov v automobilovej, priemyselnej a poľnohospodárskej oblasti
- Všestranné aplikácie v priemyselnom prostredí, napr. na čistenie výrobných zariadení.
- Hodí sa na použitie vo výrobných, skladových, logistických halách a halách ťažkého priemyslu
- Vysokotlakové čistenie strojov a vybavenia v stavebnom priemysle, poľnohospodárstve a komunálnej oblasti
- Vysokotlakové čistenie vozidiel
- Poľnohospodárstvo
- Ideálne pre autodielne, autopožičovne, autoumyvárne, dodávateľov stavebných služieb, odborníkov, malé stavebné firmy, malé garáže a farmy atď.
- Ideálne pre predajne áut, autopožičovne a čerpacie stanice
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 St náhradný diel
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