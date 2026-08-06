Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St
Jednoduchá manipulácia, robustný a výkonný: stacionárny studenovodný vysokotlakový čistič s 800 l/h a 180 bar na nepretržité používanie v náročných pracovných podmienkach.
Náš studenovodný vysokotlakový čistič pre náročné pracovné podmienky pri nepretržitom stacionárnom používaní možno prevádzkovať s teplotou prívodu vody do 60 °C. S tlakom 180 bar a prietokom 800 l/h sa ideálne hodí pre čistenie strojov alebo výrobných zariadení. V jeho srdci leží robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov a 4-pólový, nízkootáčkový elektromotor. K jeho odolnosti prispieva aj kryt a rám, ktoré sú vyrobené z ocele s práškovým nástrekom. Stroj má prívod čistiaceho prostriedku s dávkovacím ventilom a indikátorom vyprázdnenia, ako aj zásobník na vodu s ochranou proti chodu nasucho a prázdnu hladinu tu zobrazuje aj indikátor. Bezpečná prevádzka je zabezpečená elektronickým monitorovaním, ktoré poskytuje upozornenia na chyby a intervaly údržby. Veľký otočný spínač umožňuje pohodlnú a nenáročnú obsluhu a inštalácia a údržba sú tiež navrhnuté s ohľadom na užívateľskú prívetivosť. Rozsiahle príslušenstvo, ako sú počítadlá času, diaľkové ovládanie alebo automatické odľahčenie tlaku, nie je súčasťou dodávky a je možné ho vybrať na každom mieste použitia.
Vlastnosti a výhody
Dlhá životnosť a odolnosť4-pólový, vodou chladený elektromotor. Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valca a vysoko kvalitné materiály zaisťujú dlhú životnosť. Spoľahlivosť a dlhá životnosť: Ultra vysoko výkonné čerpadlo KÄRCHER s kľukovým hriadeľom zabezpečuje optimálny tlak.
Kvalitná výbavaZásobná nádrž s plavákovým ventilom a ochranou proti chodu nasucho. Robustný rám a kryt z ocele s práškovým nástrekom. Pripravené na pripojenie diaľkových ovládačov.
Jednoduchá obsluhaIba jeden prepínač pre všetky funkcie zaručuje jednoduchú obsluhu bez zložitého zaúčania. Praktické zobrazenie chýb okamžite informuje používateľov a šetrí čas. Samovysvetľujúce symboly a jasne usporiadané ovládacie pole pre ľahké pochopenie a zvýšenie produktivity.
Odolná verzia pre náročné pracovné podmienky.
- Vyššia životnosť, menšia náročnosť na údržbu a nižšie náklady. Ideálny na priemyselné použitie.
- Vyvinutý na každodenné použitie.
- Veľmi hospodárny stroj vďaka vysokej odolnosti a dlhej životnosti.
Systém nasávania a dávkovania čistiaceho prostriedku pre ešte lepšie výsledky čistenia
- Prívod čistiaceho prostriedku s ventilom a indikátorom vyprázdnenia.
- Dávkovanie čistiacich prostriedkov na strane sania
- Voliteľné: druhý prívod s ventilom a indikátorom vyprázdnenia.
Jemný vodný filter
- Veľký jemný vodný filter pre optimálnu ochranu čerpadla.
- Dobrý prístup, jednoduché čistenie.
- Zabezpečuje vysokú životnosť všetkých komponentov vedúcich tlak.
Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť
- Ochrana čerpadla pred chodom na sucho.
- Vypínanie pri netesnosti alebo výpadku fázy.
- Ochrana pred prepätím / podpätím.
Indikátor: chybové kódy, prevádzkový stav, intervaly údržby
- Jednoduchý prístup ku všetkým servisným a údržbovým komponentom.
- Celoplošná servisná sieť s výborne vyškolenými servisnými technikmi
Je pripravený na rýchle použitie kedykoľvek
- Stlačením tlačidla pripravené na prevádzku, bez potrebného prestavovania a bez prepravy mobilných strojov.
- Ako náhle sa pištoľ stlačí, začne čerpadlo s čerpaním. To umožňuje pohodlnú prácu na každom odbernom bode.
- Stroj je vždy pripravený ísť na maximálnu produktivitu a flexibilitu.
Flexibilita vďaka rýchlemu dovybaveniu
- Ako voliteľné príslušenstvo je k dispozícii počítadlo času a tlakomer, ako aj automatické uvoľnenie tlaku na ochranu príslušenstva a potrubí.
- Voliteľne je k dispozícii druhý prívod čistiaceho prostriedku s indikátorom vyprázdnenia a dávkovacím ventilom.
- Stroj je možné alternatívne ovládať diaľkovým ovládačom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|500 - 800
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|180 / 18
|Max. tlak (bar/MPa)
|240 / 24
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Príkon (kW)
|5,5
|Zaistenie (A)
|16
|Sieťový kábel (m)
|5
|Prítok vody
|1″
|Počet používateľov
|1
|Mobilita
|Stacionárny
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|68
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|77,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|800 x 605 x 600
Balenie obsahuje
- Servo Control
- Power tryska
- Rám a kryt: oceľ, práškovo lakovaná
- Príprava na Servo Control
- Vopred vybavená pre prívod čistiaceho prostriedku
Výbava
- Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
- Ochrana proti chodu nasucho
- Veľký jemný vodný filter
- Zásobná nádrž s plavákovým ventilom
- Príprava na diaľkové ovládanie
- Dávkovanie RM1
- Priezor pre stav oleja
- Olejomierka
- Vodou chladený motor
Oblasti využitia
- Na čistenie strojov a vozidiel
- Poľnohospodárstvo
- Všestranné aplikácie v priemyselnom prostredí, napr. na čistenie výrobných zariadení.
- Ideálne pre autodielne, autopožičovne, autoumyvárne, dodávateľov stavebných služieb, odborníkov, malé stavebné firmy, malé garáže a farmy atď.
- Priemysel
- Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
- Čistenie stajní pre zvieratá v poľnohospodárstve.
- Na čistenie v potravinárskom a chemickom priemysle
- Ideálne pre predajne áut, autopožičovne a čerpacie stanice
- Verejné služby
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St náhradný diel
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