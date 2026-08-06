Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St

Jednoduchá manipulácia, robustný a výkonný: stacionárny studenovodný vysokotlakový čistič s 800 l/h a 180 bar na nepretržité používanie v náročných pracovných podmienkach.

Náš studenovodný vysokotlakový čistič pre náročné pracovné podmienky pri nepretržitom stacionárnom používaní možno prevádzkovať s teplotou prívodu vody do 60 °C. S tlakom 180 bar a prietokom 800 l/h sa ideálne hodí pre čistenie strojov alebo výrobných zariadení. V jeho srdci leží robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov a 4-pólový, nízkootáčkový elektromotor. K jeho odolnosti prispieva aj kryt a rám, ktoré sú vyrobené z ocele s práškovým nástrekom. Stroj má prívod čistiaceho prostriedku s dávkovacím ventilom a indikátorom vyprázdnenia, ako aj zásobník na vodu s ochranou proti chodu nasucho a prázdnu hladinu tu zobrazuje aj indikátor. Bezpečná prevádzka je zabezpečená elektronickým monitorovaním, ktoré poskytuje upozornenia na chyby a intervaly údržby. Veľký otočný spínač umožňuje pohodlnú a nenáročnú obsluhu a inštalácia a údržba sú tiež navrhnuté s ohľadom na užívateľskú prívetivosť. Rozsiahle príslušenstvo, ako sú počítadlá času, diaľkové ovládanie alebo automatické odľahčenie tlaku, nie je súčasťou dodávky a je možné ho vybrať na každom mieste použitia.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St: Dlhá životnosť a odolnosť
Dlhá životnosť a odolnosť
4-pólový, vodou chladený elektromotor. Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valca a vysoko kvalitné materiály zaisťujú dlhú životnosť. Spoľahlivosť a dlhá životnosť: Ultra vysoko výkonné čerpadlo KÄRCHER s kľukovým hriadeľom zabezpečuje optimálny tlak.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St: Kvalitná výbava
Kvalitná výbava
Zásobná nádrž s plavákovým ventilom a ochranou proti chodu nasucho. Robustný rám a kryt z ocele s práškovým nástrekom. Pripravené na pripojenie diaľkových ovládačov.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St: Jednoduchá obsluha
Jednoduchá obsluha
Iba jeden prepínač pre všetky funkcie zaručuje jednoduchú obsluhu bez zložitého zaúčania. Praktické zobrazenie chýb okamžite informuje používateľov a šetrí čas. Samovysvetľujúce symboly a jasne usporiadané ovládacie pole pre ľahké pochopenie a zvýšenie produktivity.
Odolná verzia pre náročné pracovné podmienky.
  • Vyššia životnosť, menšia náročnosť na údržbu a nižšie náklady. Ideálny na priemyselné použitie.
  • Vyvinutý na každodenné použitie.
  • Veľmi hospodárny stroj vďaka vysokej odolnosti a dlhej životnosti.
Systém nasávania a dávkovania čistiaceho prostriedku pre ešte lepšie výsledky čistenia
  • Prívod čistiaceho prostriedku s ventilom a indikátorom vyprázdnenia.
  • Dávkovanie čistiacich prostriedkov na strane sania
  • Voliteľné: druhý prívod s ventilom a indikátorom vyprázdnenia.
Jemný vodný filter
  • Veľký jemný vodný filter pre optimálnu ochranu čerpadla.
  • Dobrý prístup, jednoduché čistenie.
  • Zabezpečuje vysokú životnosť všetkých komponentov vedúcich tlak.
Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť
  • Ochrana čerpadla pred chodom na sucho.
  • Vypínanie pri netesnosti alebo výpadku fázy.
  • Ochrana pred prepätím / podpätím.
Indikátor: chybové kódy, prevádzkový stav, intervaly údržby
  • Jednoduchý prístup ku všetkým servisným a údržbovým komponentom.
  • Celoplošná servisná sieť s výborne vyškolenými servisnými technikmi
Je pripravený na rýchle použitie kedykoľvek
  • Stlačením tlačidla pripravené na prevádzku, bez potrebného prestavovania a bez prepravy mobilných strojov.
  • Ako náhle sa pištoľ stlačí, začne čerpadlo s čerpaním. To umožňuje pohodlnú prácu na každom odbernom bode.
  • Stroj je vždy pripravený ísť na maximálnu produktivitu a flexibilitu.
Flexibilita vďaka rýchlemu dovybaveniu
  • Ako voliteľné príslušenstvo je k dispozícii počítadlo času a tlakomer, ako aj automatické uvoľnenie tlaku na ochranu príslušenstva a potrubí.
  • Voliteľne je k dispozícii druhý prívod čistiaceho prostriedku s indikátorom vyprázdnenia a dávkovacím ventilom.
  • Stroj je možné alternatívne ovládať diaľkovým ovládačom.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 500 - 800
Pracovný tlak (bar/MPa) 180 / 18
Max. tlak (bar/MPa) 240 / 24
Teplota vody na prívode (°C) 60
Príkon (kW) 5,5
Zaistenie (A) 16
Sieťový kábel (m) 5
Prítok vody 1″
Počet používateľov 1
Mobilita Stacionárny
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 68
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 77,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 800 x 605 x 600

Balenie obsahuje

  • Servo Control
  • Power tryska
  • Rám a kryt: oceľ, práškovo lakovaná
  • Príprava na Servo Control
  • Vopred vybavená pre prívod čistiaceho prostriedku

Výbava

  • Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
  • Ochrana proti chodu nasucho
  • Veľký jemný vodný filter
  • Zásobná nádrž s plavákovým ventilom
  • Príprava na diaľkové ovládanie
  • Dávkovanie RM1
  • Priezor pre stav oleja
  • Olejomierka
  • Vodou chladený motor
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St
Oblasti využitia
  • Na čistenie strojov a vozidiel
  • Poľnohospodárstvo
  • Všestranné aplikácie v priemyselnom prostredí, napr. na čistenie výrobných zariadení.
  • Ideálne pre autodielne, autopožičovne, autoumyvárne, dodávateľov stavebných služieb, odborníkov, malé stavebné firmy, malé garáže a farmy atď.
  • Priemysel
  • Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
  • Čistenie stajní pre zvieratá v poľnohospodárstve.
  • Na čistenie v potravinárskom a chemickom priemysle
  • Ideálne pre predajne áut, autopožičovne a čerpacie stanice
  • Verejné služby
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St náhradný diel

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