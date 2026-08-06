Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4St H
Stacionárny vysokotlakový stroj s robustným rámom a krytom z nehrdzavejúcej ocele. Výkonný s 800 l/h a 180 bar, vysokokvalitné vybavenie a vysoká prevádzková bezpečnosť.
Robustný, výkonný a ľahko ovládateľný – tento stacionárny studenovodný vysokotlakový čistič do 85 °C na prívode vody s predtlakovým čerpadlom je ideálny na nepretržité používanie v potravinárskom priemysle. Zaujme prietokom 800 l/h a tlakom 180 barov. Vysokotlakový čistič je vybavený nádržkou na vodu s ochranou proti vodnému kameňu a ochranou proti chodu nasucho, vrátane indikátora prázdnej vody na ochranu proti vodnému kameňu. Nechýba ani prívod čistiaceho prostriedku s dávkovacím ventilom a indikátorom vyprázdnenia. Presvedčí svojou odolnosťou vďaka robustnému čerpadlu kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valcov a odolnému rámu a krytu z nehrdzavejúcej ocele. 4-pólový, nízkootáčkový elektromotor zaisťuje dlhú životnosť, elektronický monitoring zase bezpečnú prevádzku. Prevádzka je bezproblémová vďaka veľkému otočnému prepínaču, jednoduchá a užívateľsky príjemná je aj inštalácia a údržba. Stroj je dodávaný bez príslušenstva, ktoré je možné zvoliť na akomkoľvek mieste použitia: manometer, počítadlo času, vstup pre druhý čistiaci prostriedok, automatické uvoľnenie tlaku a rôzne diaľkové ovládače.
Vlastnosti a výhody
Kvalitná výbavaZásobná nádrž s ventilom, ochranou proti vodnému kameňu a ochranou proti chodu nasucho. Veľmi robustný nerezový rám a kryt. Stroj je možné alternatívne ovládať diaľkovým ovládačom.
Dlhá životnosť a odolnosťRobustné čerpadlo kľukového hriadeľa s mosadznou hlavou valca a vysoko kvalitné materiály zaisťujú dlhú životnosť. Spoľahlivosť a dlhá životnosť: Ultra vysoko výkonné čerpadlo KÄRCHER s kľukovým hriadeľom zabezpečuje optimálny tlak. 4-pólový, pomalootáčkový elektromotor (vzduchom chladený).
Nekomplikovaná, jednoduchá obsluhaIba jeden prepínač pre všetky funkcie zaručuje jednoduchú obsluhu bez zložitého zaúčania. Obzvlášť užívateľsky prívetivé vďaka samovysvetľujúcim symbolom. Nie je potrebná časovo náročná indukcia. LED diódy indikujú pripravenosť na použitie, nedostatok vody a servisný interval.
Robustná konštrukcia umožňuje aj náročné aplikácie
- Hodí sa na každodenné použitie.
- Veľmi hospodárny stroj vďaka vysokej odolnosti a dlhej životnosti.
- Vyššia životnosť, menšia náročnosť na údržbu a nižšie náklady. Ideálny na priemyselné použitie.
Prívod čistiaceho prostriedku s ventilom a indikátorom vyprázdnenia
- Na presné, plynulé dávkovanie čistiaceho prostriedku.
- Dávkovanie čistiacich prostriedkov na strane sania
Elektronická kontrola pre vyššiu prevádzkovú bezpečnosť
- Vypínanie pri prepätí / podpätí.
- Vypnutie v prípade nedostatku vody, LED: pohotovostný režim, servis, chyba.
- Vypínanie pri netesnosti alebo výpadku fázy.
Veľký integrovaný vodný filter
- Veľký jemný vodný filter na ochranu čerpadla.
- Dobrý prístup, jednoduché čistenie.
- Zabezpečuje vysokú životnosť všetkých komponentov vedúcich tlak.
Jednoduchá inštalácia a údržba
- Dobrá dostupnosť pre jednoduchú obsluhu a údržbu
- Rýchla a jednoduchá inštalácia šetrí náklady na montáž
- Celoplošná servisná sieť s výborne vyškolenými servisnými technikmi
Rozsiahla ponuka príslušenstva a nadstavbových súprav
- Voliteľne sú k dispozícii tlakomer a počítadlo uplynutého času.
- Automatické uvoľnenie tlaku je k dispozícii ako voliteľná výbava.
- Voliteľné: druhý prívod s ventilom a indikátorom vyprázdnenia.
Je pripravený na rýchle použitie kedykoľvek
- Stroj je vždy pripravený ísť na maximálnu produktivitu a flexibilitu.
- Stlačením tlačidla pripravené na prevádzku, bez potrebného prestavovania a bez prepravy mobilných strojov.
- Ako náhle sa pištoľ stlačí, začne čerpadlo s čerpaním. To umožňuje pohodlnú prácu na každom odbernom bode.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|500 - 800
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Max. tlak (bar/MPa)
|240 / 24
|Teplota vody na prívode (°C)
|85
|Príkon (kW)
|5,5
|Zaistenie (A)
|16
|Sieťový kábel (m)
|5
|Prítok vody
|1″
|Počet používateľov
|1
|Mobilita
|Stacionárny
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|75
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|84,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|800 x 605 x 600
Balenie obsahuje
- Servo Control
- Power tryska
- Rám a kryt: nehrdzavejúca oceľ
- Príprava na Servo Control
- Vopred vybavená pre prívod čistiaceho prostriedku
Výbava
- Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
- Čerpadlo na zvýšenie vstupného tlaku
- Ochrana proti vodnému kameňu
- Ochrana proti chodu nasucho
- Veľký jemný vodný filter
- Zásobná nádrž s plavákovým ventilom
- Príprava na diaľkové ovládanie
- Dávkovanie RM1
- Priezor pre stav oleja
- Olejomierka
- Vzduchom chladený motor
Oblasti využitia
- Ideálne na čistenie v potravinárskom priemysle
- Ideálne sa hodí na použitie v potravinárskom, farmaceutickom a chemickom priemysle
- Čistenie áut
- Na čistenie strojov a vozidiel
- Vysokotlakové čistenie strojov a vybavenia v stavebnom priemysle, poľnohospodárstve a komunálnej oblasti
- Ideálne na čistenie v priemyselnom prostredí, napríklad na čistenie výrobných zariadení
- Poľnohospodárstvo
- Priemysel
- Čistenie stajní pre zvieratá v poľnohospodárstve.
- Na vysokotlakové čistenie studenou alebo horúcou vodou
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4St H náhradný diel
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