Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 X Plus Classic
Tento vysokotlakový čistič je robustný a zároveň veľmi kompaktný stroj. Má jednoduchý dizajn a obsahuje mosadznú hlavu valca, rotačnú trysku a navijak hadice.
HD 5/11 EX Plus Classic je robustný a kompaktný vysokotlakový čistič s 840-milimetrovým pracovným nadstavcom z nehrdzavejúcej ocele. Umožňuje jednoduché a dôkladné čistenie vozidiel, strojov a náradia, ako aj dvorov a záhrad. Stroj je vybavený mosadznou hlavou valca a kvalitnou oceľovou sieťovou hadicou, ktoré zaisťujú nízke opotrebovanie a vysokú robustnosť. Automatické uvoľnenie tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť. Medzi ďalšie praktické výhody patrí navijak na hadicu pre jednoduché skladovanie hadice a integrovaná základňa Home Base na uloženie trysky. Pomocou rotačnej trysky sa dajú odstrániť aj tie najodolnejšie nečistoty. V porovnaní s bežnými skrutkovacími uzávermi sa rýchlospojky EASY!Lock používajú rýchlo a jednoducho, pričom si zachovávajú stabilitu a odolnosť.
Vlastnosti a výhody
Nízke opotrebovanie a dlhá životnosťKvalitná mosadzná hlava valca. Piesty z nehrdzavejúcej ocele s keramickým povrchom. Automatické zníženie tlaku.
Vysoko kvalitné príslušenstvoProfesionálna rotačná tryska. Robustná gumová hadica s oceľovou výstužou. Profesionálna vysokotlaková pištoľ s nerezovým ventilom.
Odkladací priestorDržiak na uloženie trysky. Ručný hadicový navijak. Integrované háčiky na káble.
EASY!Lock rýchloupínací závit
- Krátke časy nastavenia (montáž a demontáž).
- Rýchla výmena príslušenstva.
- Intuitívne ovládanie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|200 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|500
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar)
|110
|Max. tlak (bar)
|160
|Príkon (kW)
|2,2
|Veľkosť trysky
|036
|Prítok vody
|3/4″
|Mobilita
|mobilný
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|21
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|26,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|334 x 366 x 954
Balenie obsahuje
- Rotačná tryska
- Pracovný nadstavec: 840 mm
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 8 m
Výbava
- 3-piestové axiálne čerpadlo: s antikorovým piestom
- Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
- Vypínač tlaku
Video
Oblasti využitia
- Na čistenie vozidiel
- Na čistenie strojov a nástrojov (na stavbe)
- Na čistenie dvorov a záhrad (steny, chodníky, pavilóny)
- Na spontánne čistenie malých plôch
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/11 X Plus Classic náhradný diel
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