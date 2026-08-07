Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic
Kompaktný a robustný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic. S mosadznou hlavou valca a kvalitným príslušenstvom.
Tento vysokotlakový čistič je kompaktný stroj s 840-milimetrovým nadstavcom z nehrdzavejúcej ocele, ktorá zaujme jednoduchou manipuláciou a vysokou robustnosťou. Používa sa na jednoduché, dôkladné čistenie vozidiel, strojov a náradia, ako aj dvorov a záhrad. Obsahuje mosadznú hlavu valca a vysokokvalitnú oceľovú sieťovú hadicu, čo má za následok nízke opotrebovanie a vysokú životnosť. Automatický systém odľahčenia tlaku chráni komponenty, predlžuje životnosť a znižuje náklady na opravy a údržbu. Integrovaná základňa Home Base slúži na pohodlné uloženie trysiek. Tento komplexný celkový balík dopĺňajú rýchlouzávery EASY!Lock, ktoré umožňujú podstatne rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými skrutkovacími uzávermi.
Vlastnosti a výhody
Nízke opotrebovanie a dlhá životnosťKvalitná mosadzná hlava valca. Piesty z nehrdzavejúcej ocele s keramickým povrchom. Automatické zníženie tlaku.
Vysoko kvalitné príslušenstvo840 mm dlhá tyč z nehrdzavejúcej ocele. Robustná gumová hadica s oceľovou výstužou. Profesionálna vysokotlaková pištoľ s nerezovým ventilom.
Odkladací priestorDržiak na uloženie trysky. Integrované háčiky na káble. Držiak nadstavca
EASY!Lock rýchloupínací závit
- Krátke časy nastavenia (montáž a demontáž).
- Rýchla výmena príslušenstva.
- Intuitívne ovládanie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|500
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar)
|130
|Max. tlak (bar)
|170
|Príkon (kW)
|2,7
|Sieťový kábel (m)
|5
|Veľkosť trysky
|034
|Prítok vody
|3/4″
|Mobilita
|mobilný
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|18,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|27,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|334 x 366 x 954
Balenie obsahuje
- Power tryska
- Pracovný nadstavec: 840 mm
- Vysokotlaková pištoľ: Štandard
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 6, 200 barov
Výbava
- 3-piestové axiálne čerpadlo: s antikorovým piestom
- Vypínač tlaku
Oblasti využitia
- Na čistenie vozidiel
- Na čistenie strojov a nástrojov (na stavbe)
- Na čistenie dvorov a záhrad (steny, chodníky, pavilóny)
- Na spontánne čistenie malých plôch
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic náhradný diel
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