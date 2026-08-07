Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic

Kompaktný a robustný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic. S mosadznou hlavou valca a kvalitným príslušenstvom.

Tento vysokotlakový čistič je kompaktný stroj s 840-milimetrovým nadstavcom z nehrdzavejúcej ocele, ktorá zaujme jednoduchou manipuláciou a vysokou robustnosťou. Používa sa na jednoduché, dôkladné čistenie vozidiel, strojov a náradia, ako aj dvorov a záhrad. Obsahuje mosadznú hlavu valca a vysokokvalitnú oceľovú sieťovú hadicu, čo má za následok nízke opotrebovanie a vysokú životnosť. Automatický systém odľahčenia tlaku chráni komponenty, predlžuje životnosť a znižuje náklady na opravy a údržbu. Integrovaná základňa Home Base slúži na pohodlné uloženie trysiek. Tento komplexný celkový balík dopĺňajú rýchlouzávery EASY!Lock, ktoré umožňujú podstatne rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými skrutkovacími uzávermi.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic: Nízke opotrebovanie a dlhá životnosť
Nízke opotrebovanie a dlhá životnosť
Kvalitná mosadzná hlava valca. Piesty z nehrdzavejúcej ocele s keramickým povrchom. Automatické zníženie tlaku.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic: Vysoko kvalitné príslušenstvo
Vysoko kvalitné príslušenstvo
840 mm dlhá tyč z nehrdzavejúcej ocele. Robustná gumová hadica s oceľovou výstužou. Profesionálna vysokotlaková pištoľ s nerezovým ventilom.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic: Odkladací priestor
Odkladací priestor
Držiak na uloženie trysky. Integrované háčiky na káble. Držiak nadstavca
EASY!Lock rýchloupínací závit
  • Krátke časy nastavenia (montáž a demontáž).
  • Rýchla výmena príslušenstva.
  • Intuitívne ovládanie.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 500
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar) 130
Max. tlak (bar) 170
Príkon (kW) 2,7
Sieťový kábel (m) 5
Veľkosť trysky 034
Prítok vody 3/4″
Mobilita mobilný
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 18,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 27,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 334 x 366 x 954

Balenie obsahuje

  • Power tryska
  • Pracovný nadstavec: 840 mm
  • Vysokotlaková pištoľ: Štandard
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 6, 200 barov

Výbava

  • 3-piestové axiálne čerpadlo: s antikorovým piestom
  • Vypínač tlaku
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic
Oblasti využitia
  • Na čistenie vozidiel
  • Na čistenie strojov a nástrojov (na stavbe)
  • Na čistenie dvorov a záhrad (steny, chodníky, pavilóny)
  • Na spontánne čistenie malých plôch
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic náhradný diel

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