Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus+FR Classic
Robustný a kompaktný vysokotlakový čistič. Má jednoduchý dizajn a obsahuje mosadznú hlavu valca, rotačnú trysku a navijak hadice.
HD 5/13 EX Plus+FR Classic je robustný a kompaktný vysokotlakový čistič s 840 milimetrov dlhou nerezovou tryskou. Umožňuje jednoduché a dôkladné čistenie vozidiel, strojov a náradia, ako aj dvorov a záhrad. Stroj je vybavený mosadznou valcovou hlavou a vysoko kvalitnou oceľovou sieťovanou hadicou, ktoré zaisťujú nízke opotrebenie a vysokú robustnosť. Automatické uvoľnenie tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť. Medzi ďalšie praktické výhody patrí navijak na hadicu pre jednoduché uskladnenie hadice a integrovaná základňa Home Base na uskladnenie trysky. Pomocou rotačnej trysky je možné odstrániť aj tie najodolnejšie nečistoty. V porovnaní s bežnými skrutkovacími uzávermi sú rýchloupínacie uzávery EASY!Lock rýchle a jednoduché na použitie a zároveň si zachovávajú stabilitu a odolnosť.
Vlastnosti a výhody
Nízke opotrebovanie a dlhá životnosťKvalitná mosadzná hlava valca. Piesty z nehrdzavejúcej ocele s keramickým povrchom. Automatické zníženie tlaku.
Vysoko kvalitné príslušenstvoProfesionálna rotačná tryska. Robustná gumová hadica s oceľovou výstužou. Profesionálna vysokotlaková pištoľ s nerezovým ventilom.
Odkladací priestorDržiak na uloženie trysky. Ručný hadicový navijak. Integrované háčiky na káble.
EASY!Lock rýchloupínací závit
- Krátke časy nastavenia (montáž a demontáž).
- Rýchla výmena príslušenstva.
- Intuitívne ovládanie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|500
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar)
|130
|Max. tlak (bar)
|170
|Príkon (kW)
|2,7
|Sieťový kábel (m)
|5
|Veľkosť trysky
|034
|Prítok vody
|3/4″
|Mobilita
|mobilný
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|21
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|30,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|334 x 366 x 954
Balenie obsahuje
- Power tryska
- Rotačná tryska
- Pracovný nadstavec: 840 mm
- Vysokotlaková pištoľ: Štandard
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 8 m
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 6, 200 barov
Výbava
- 3-piestové axiálne čerpadlo: s antikorovým piestom
- Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
- Vypínač tlaku
Oblasti využitia
- Na čistenie vozidiel
- Na čistenie strojov a nástrojov (na stavbe)
- Na čistenie dvorov a záhrad (steny, chodníky, pavilóny)
- Na spontánne čistenie malých plôch
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus+FR Classic náhradný diel
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